Zuletzt sah ich ihn am 14. Dezember 2015, zur Premiere von Maria Wischnewskis Mosaik-Film Das Geheimnis der Digedags. Das Berliner Kino Hackesche Höfe wohnt unterm Dach. Auf halber Treppe konnte Lothar Dräger nicht weiter. Man holte ihm einen Tragestuhl. Nach dem entzückenden Film saß er auf dem Sofa im Foyer, mit leuchtenden Augen, umringt von Fans.

Lothar Dräger war der Co-Pilot von Johannes Hegenbarth alias Hannes Hegen. 1927 in Schwennenz bei Stettin geboren, studierte er nach dem Krieg Gesang. In Nordhausen und Potsdam bekam er nur kleine Rollen, Besserung war nicht in Sicht. So begab er sich 1957 zu Hegenbarth, der per Anzeige im Sonntag "Grafiker(innen) (...) im Trickfilmstil" suchte. Dräger legte nicht nur Grafisches vor, sondern auch sein Drama Spartacus und Messalina. Hegenbarth konzipierte just die römischen Abenteuer der Digedags. Dräger wurde sein Autor. Viele Kalauer und Sprach-Scharaden, die im Ost-Hirn kichern, stammen von diesem enzyklopädisch bewanderten Humoristen – natürlich auch die Ritterregeln, mit denen Heino Runkel von Rübenstein 1284 gen Morgenland reiste: "Ein Ritter, der den Weg nicht kennt, kommt niemals in den Orient."

Die Schaffensgemeinschaft der Dioskuren zerbrach 1975, mit dem Ende der Ära Hegenbarth. Näheres steht in den Büchern von Matthias Friske, Mark Lehmstedt und Bernd Lindner. Lothar Dräger und Lona Rietschel erfanden die Abrafaxe, Dräger wurde künstlerischer Leiter des Mosaik. Hegenbarth empfand das bis zum Tod als Verrat. Der Bruch ließ sich nie mehr kitten, obwohl es Dräger versuchte. Nun starb er noch heimlicher als 2014 Hegenbarth. Mögen beide in Frieden ruhen, bedankt von Millionen, denen sie selige Stunden schenkten.