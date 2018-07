Inhalt Seite 1 — Stark wie das Leben Seite 2 Auf einer Seite lesen

Warum ist es sinnvoll, sich vor einer Saison in dieser Kirche zu versammeln? Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen ist die Dreifaltigkeitskirche eng verwoben mit der Geschichte des BVB. In dieser Kirche trugen die Gründer des Vereins ihre Hoffnungen, ihre Ängste, ihre Sorgen vor Gott.

Zum anderen können wir in den biblischen Zeugnissen nachlesen, was Menschen – als Einzelne, als Gruppe, als Gemeinde oder auch als ganzes Volk – mit Gott erfahren haben, und indem wir an ihre Erfahrungen mit Gott anknüpfen und sie aufnehmen, können wir zu eigener Gotteserfahrung gelangen. "You’ll never walk alone", werden wir in diesem Gottesdienst singen. Christenmenschen wissen: Da ist einer, der dich hält. Du bist nicht alleine.

Es gibt den Bundesliga-Terminkalender, und es gibt den Liturgischen Kalender. Nach dem Liturgischen Kalender stecken wir mitten in den Briefen des Neuen Testaments. In diesem Sammelbecken alter Wahrheit und religiöser Offenbarung kann man Kraft schöpfen, um dann mit erneuter Kraft den Kampf mit den Zeitproblemen aufzunehmen, und oft geht es um Hoffnung und um Anfänge.

Anfänge bewegen uns immer. Wenn wir Kinder bekommen, Enkelkinder oder Urenkel, ist das immer ein ganz besonderes Ereignis. Den Zauber aller Anfänge hat eine junge Frau mal so formuliert, als sie ein Baby sah: "Es hat so schöne unabgelaufene Füße." Jeder Anfang hat die Zartheit und den Glanz des Unverdorbenen. Er ist eine Erinnerung und ein Versprechen. Eine Erinnerung an all die Anfänge, die hinter uns liegen und in Hoffnung begonnen wurden, ein Versprechen, dass es einmal einen Anfang geben wird, der nicht gleich überholt ist.

Wie viele Anfänge liegen hinter uns? Wie viel Hoffnung gab es, die erfüllt wurde – oder nicht. Diese Saison, das wissen wir alle, wird keine normale Saison für den BVB werden. Es gab Abgänge, die schmerzten, und es gibt Neuzugänge, die zu großen Hoffnungen Anlass geben, und gleichzeitig möchten viele von uns, dass die Alten, also Schmelle, Bender und die anderen, mit denen wir vertraut sind, in dieser neuen Mannschaft ihren Platz finden werden. Sie gehören doch dazu, sie stehen uns nah – oder ist das nur eine sentimentale Sicht?

Was unterscheidet eine siegreiche Mannschaft von einer Mannschaft mit vielen tollen Einzelspielern? Man muss das Gesamtkunstwerk hinbekommen.

Es wird nicht einfach werden, beim BVB das Neue und das Alte miteinander zu verbinden. Man muss der Mannschaft, den Spielern Zeit geben. Das meint auch, dass die Fans der Mannschaft Zeit geben müssen. "Der Weg, den wir einschlagen, ist sehr jung und riskant", hat Thomas Tuchel gesagt. Der Trainer, das haben wir in der vorigen Saison erfahren dürfen, hat viele außerordentliche Begabungen. Er ist innovativ. Man darf ihm auch die notwendige Empathie wünschen, um mit den Spielern etwas aufzubauen.

Sind da Söldner gekommen, die nur eine Bühne für ein Zwischenspiel suchen, oder handelt es sich um Fußballspieler, die zumindest ahnen, was für ein Verein der BVB wirklich ist?

Eine "teure Wette auf die Zukunft" sei der Kader des BVB, haben Kritiker gesagt. Christenmenschen kennen sich mit dem Morgen, mit dem, was kommt, aus. Sie haben einen Hoffnungsanker in die Zukunft geworfen. Aber sie wissen auch, dass Dinge, die mit den besten Absichten begonnen und in die Welt gesetzt werden, keinerlei Garantie haben. Wer das genauer nachlesen will, sollte sich das Markusevangelium anschauen. Dort findet sich zu dem Wert von Neuanfängen eine Menge.