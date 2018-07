Von der Seelenverwandtschaft zwischen Beckett und Schopenhauer weiß man einiges. Beide, so behauptete 1982 der Philosoph Ulrich Pothast, verstanden sich als pessimistische Aufklärer, die den Menschen die unerträgliche Nichtigkeit ihres Daseins vor Augen führten. Aber Beckett und Hölderlin? Das klingt kurios. Was hat der Dichter des Seins mit dem Dichter des Nichts gemein?

Tatsächlich, so zeigt der Philosoph Dieter Henrich in seinem neuen Buch, hat Samuel Beckett den rätselhaftesten deutschen Dichter zwischen Klassik und Romantik nicht nur geschätzt, er hat ihn geliebt und Leitmotive in sein Werk aufgenommen. Nicht wenige Gedichte Hölderlins rezitierte er auf Deutsch; in Becketts Roman Watt klingt Hyperions Schicksalslied nach, in Das Letzte Band finden sich Anklänge an die erste Strophe von Hölderlins Gedicht Mnemosyne. Außerdem fühlte sich Beckett frei genug, Hölderlins Gedicht noch einen apodiktischen Satz hinzuzufügen: "Und dann – das Nichts."

Hölderlin und Beckett, und daran entzündet sich Henrichs Interesse, begannen ihren Lebensweg als philosophierende Zeitgenossen, bevor sie sich der Literatur zuwendeten. Beide Werke kreisen um die Urwörter des Denkens und stellen sich in eine metaphysische Tradition, die – so fürchtet Henrich – in der professionalisierten Fachphilosophie keinen rechten Ort mehr hat. Wer heute noch vom Sein und vom Nichts spreche, mache sich des leeren Tiefsinns verdächtig; Metaphysik gelte dem Szientisten als weltlose Wortzauberei, die sich im spekulativen Rausch über die Realitäten hinwegphilosophiere.

"Nothing is more real than nothing", notierte Beckett, und dieser Satz könnte das Motto für all seine Stücke abgeben. Beckett erkennt, dass alles Wirkliche auf das Nichts zugeht – "wie eine negative Gravitation, die alles Materielle hin zum Materielosen zieht". Ganz anders Hölderlin. Für ihn ist das Sein das höchste Reale, es ist das Erste und Allgründende – ein größerer Gegensatz zu Beckett scheint gar nicht denkbar zu sein. Und doch sprechen auch Hölderlins Gedichte immer wieder vom verfehlten Leben: "Es schwinden, es fallen / Die leidenden Menschen / Blindlings von einer / Stunde zur andern."

Samuel Beckett konnte somit in Hölderlins Werk durchaus ein Echo seiner eigenen Weltsicht vernehmen, und das gilt, glaubt Henrich, auch umgekehrt. Hätte Hölderlin die Romane und Theaterstücke von Beckett lesen können, dann hätte er – gegen die manifeste Welthaltung des Autors – hinter all den Hinfälligkeiten womöglich eine "letzte Wirklichkeit von Einheitlichkeit" erkannt, einen "allbezüglichen Grund". Kurzum, je genauer Henrich das Sein und das Nichts in den Blick nimmt, desto mehr spielen die Gegensätze ineinander und verschränken sich. Aus dem "Sein oder Nichts" wird nun ein "Sein und Nichts", es sind zwei Pole, die für die Grundambivalenz des menschlichen Lebens stehen. "Der Gegensatz, der den Menschen auch in seiner Freiheit in Frage stellt, öffnet ihm zugleich den Raum dafür, überhaupt in eine eigenständige Orientierung des Lebens zu gelangen." Gleichwohl, und das war bei Henrich zu erwarten, haben das Sein und das Nichts nicht das letzte Wort. Die beiden Grundambivalenzen des Lebens sind eingelassen – aber nicht aufgehoben! – in einem unauslotbaren Ganzen, das den Einzelnen trägt und dem er sich verdankt. Dieses vorgängige Ganze muss das Selbstbewusstsein als seinen übersubjektiven Grund immer schon voraussetzen. "Das Letzte ist nicht nur allein in Gedanken zu fassen. Es ist auch mit den Gedanken, die es fassen, selbst wesentlich verbunden."

Sein oder Nichts ist lang, sehr lang, die "Erkundungen" scheuen, höflich gesagt, weder Wiederholungen noch windungsreiche Seitengänge. Henrich will einen exklusiv philosophischen Blick auf die Werke, er ist kein Arbeiter im Weinberg der Texte, der im Schweiße seines Angesichts philologische Petitessen ans Licht hebt. Die Zahl der Belege bleibt moderat, von ästhetischen Unentscheidbarkeiten ist eher selten die Rede. Bei seiner Hölderlin-Deutung verblüfft, dass der altgriechische Götterhimmel so heil ist wie am ersten Tag; kein Wort von der dramatischen Spannung zwischen Dionysos und Christus, die Hölderlins Seins-Denken in sich widersprüchlicher macht, als Henrichs Deutung vermuten lässt.

Unverständlich bleibt, warum Henrich darauf verzichtet, zwischen existenziellem Unheil und sozialem Unrecht klar zu unterscheiden. Damit erzeugt er das Missverständnis, sowohl das Leiden an der eigenen Endlichkeit wie auch das Leiden an der Gesellschaft gehörten zur "Verfassung des Lebens" und seien als "heiliges Laid" (Hölderlin) gleichermaßen Teil einer überzeitlichen Wahrheit, der man nur in den Akten des bewussten Lebens standzuhalten vermag. Auch könnte der Leser glatt vergessen, dass Hölderlin Zeitgenosse der Französischen Revolution und Beckett Zeuge des blutigen zwanzigsten Jahrhunderts war. Diese Enthistorisierung ist gewiss kein Zufall. In Henrichs Augen beschreibt Beckett die zeitlosen Grundbedingung der menschlichen Existenz und lässt ein Bewusstsein davon aufkommen, "wie es immer ist". Damit wendet er sich zugleich gegen Adornos legendäre Deutung von Becketts Endspiel . Für Adorno zeigt Beckett eben nicht die Grundsituation des menschlichen Daseins, er zeigt den "Trümmerhaufen", der nach Auschwitz von der Kultur übrig geblieben ist.

Man kann gegenüber Henrichs lebenslanger Passion – den "Überstieg" auf ein tragendes "Ganzes" – aus guten Gründen skeptisch bleiben und doch ein unausgesprochenes Motiv seiner Metaphysik bewundern. Warum sind ausgerechnet Hölderlin und Beckett seine Kronzeugen? Warum widmet er sich dem Werk zweier Großfiguren, die den Bogen der Moderne vom Sein zum Nichts ausgeschritten haben? Vielleicht wähnt Henrich sich selbst in einem Endspiel und sieht eine lange Epoche der Reflexion zu Ende gehen. Reflexion meint die Fähigkeit des Subjekts, sein Leben mit Bewusstheit zu führen und sich "in ein Ganzes einbegriffen zu denken". Diese Selbstdistanz wäre künftig überflüssig. Das postreflexive Subjekt versenkt sich in die Leere des reinen Selbstbezugs und passt sich wie ein Lebensleistungsroboter frei, aber alternativlos an das an, was die göttliche Gesellschaft mit zwanglosem Zwang von ihm verlangt.

Dieter Henrich: Sein oder Nichts. Erkundungen um Samuel Beckett und Hölderlin.

C.H. Beck Verlag, München 2016; 498 S., 39,95 €