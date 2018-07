Der ungewöhnlich sprachbegabte Sohn eines Textilfabrikanten opponierte früh gegen Vater und Pietismus. Schon während seiner Lehre zum Kaufmann verfasste er kultur- und literaturkritische Artikel für linksliberale Blätter. Dann brach er endgültig mit allen religiösen Bindungen. Sein Beruf führte ihn ins Mutterland der industriellen Revolution, dort wurde er mit einem aufrüttelnden Bericht über die Lebensverhältnisse der Arbeiterklasse zum radikalen Gesellschaftskritiker. Einem neuen Freund, eher Theoretiker, lieferte er die notwendige Anschauung aus seiner genauen Kenntnis der Wirtschaftsweise. Beiden gemeinsam wurde die Formulierung eines berühmt gewordenen Parteiprogramms übertragen. Keineswegs im Schatten seines Freundes organisierte er Arbeitervereine, kämpfte im Nachspiel einer misslungenen Revolution gegen Truppen der Reaktion und war unermüdlich tätig als Journalist und Schriftsteller. Nach dem Tod seines Vaters schied er aus der Leitung der Tochterfirma aus und zog als reicher Rentner in die Nähe seines Freundes, unterstützte ihn und seine Familie noch großzügiger als zuvor und förderte selbstlos dessen Werk publizistisch. Und fand immer noch Zeit für eine erstaunliche Fülle eigenständiger Untersuchungen in so unterschiedlichen Disziplinen wie Anthropologie, Vorgeschichte und Religionswissenschaft. Als einflussreicher Arbeiterführer wurde er verehrt und gleichzeitig gefürchtet ob seiner schroffen Kritik. Seinem Wunsch folgend, ruht die Urne mit seiner Asche auf dem Grund des Meeres. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 36:

Christian Streich (geb. 1965 in Weil am Rhein) ist seit 2011 Cheftrainer beim SC Freiburg; zuvor hat er dort Jugend- und U-19-Teams trainiert. Er ist berühmt für seinen Dialekt und seine Emotionen. 2016 schaffte sein Team den direkten Wiederaufstieg in die Erste Liga