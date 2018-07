Martin Ahrends lebt als Schriftsteller in Berlin. © Christine Oppe

"Der Weg ist das Ziel" lautet ein modischer Satz. "Das Ziel ist im Weg" – lautet die Parodie. Was ist schon ein Weg ohne Ziel, frage ich mich im kleinen Park des Wiepersdorfer Gutsschlosses derer von Arnim, wo ich ein Stipendium mit Residenzpflicht absolviere. Es gäbe viele Gründe, nicht gerade jetzt gerade hier zu sein, aber nun versuche ich dem Gebundensein einen Sinn zu geben. Da ich nicht fliehen kann, lasse ich mich ein, lese Achim von Arnims "Die Majoratsherren". Der war ebenfalls hier gebunden und hat das Beste daraus gemacht. Im kleinen Park sind Wege angelegt, die mich im Kreis herumführen. Ist hier endgültige Ankunft inszeniert, am Ziel aller Wünsche?

Ich sitze hier auf der Spitze einer Pyramide, die es nicht mehr gibt. Die Pyramide der Stände, ganz oben die adlige Freiheit, im überschaubaren Zirkel der Parkwege zu lustwandeln, zu denken, zu dichten, im Gartensaal zu malen und zu musizieren. Wir Stipendiaten gehören gewiss nicht zur Spitze der heutigen Ständepyramide und werden doch von früher her angeweht mit so etwas wie sozialer Wertschätzung. Auf einem guten, gangbaren Weg zu sein, unterwegs auf ein lohnendes Ziel hin – dieses Gefühl soll uns hier vermittelt werden. Wir dürfen glauben: dass die Zeit und Mühe, die wir hier an unsere Projekte verwenden, dass der ganze Aufwand, mit dem man uns hier behaust und beköstigt, gerechtfertigt sind. Unser temporäres Paradies. Im Park die Götterstatuen, Bilder der Gottähnlichkeit des Menschen. Ein vollkommener Kosmos, der mir nicht enge werden soll, weshalb ich darin nach Offenem suche. Der "Fläming-Skate" führt nahe dem Park vorüber, ein regionaler Rundlauf, auf dem man tagelang unterwegs sein kann. Viele Städter nutzen ihn, um am Ende des Ausflugs mit Skate oder Rad "ausgeflüchtet" heimzukehren. Die offenen Wege im Park sind höherer Art, ohne sie kann ich nichts mit mir anfangen hier.

Der Park behauptet, dass der Mensch harmonie- und friedensfähig sei. Dass wir nicht verloren sind auf dem Weg hin zur Verviecherung, die Achim von Arnim so drastisch beschreibt, sondern das unerreichbare Ziel im Herzen tragen, etwas gottähnlicher zu werden mittels der Künste … Wir sind an diesem uralten Ziel aller Müh und Not, aller bäuerlichen und Handwerkskunst nicht an einem Ende, sondern an einem Beginn. Wir dürfen hier sein, ohne an den Schnitt der Hecken und die Wässerung der Rabatten zu denken. Dieser Luxus wird uns hier vererbt und zugemutet: uns als Freigelassene zu finden, frei von der Sorge um die nächste Mahlzeit, denn die steht pünktlich auf dem Tisch, grad jetzt, weshalb ich flugs enteile.