David Patrick Nkhwazi ist angespannt. Immer wieder blickt der junge Geschäftsführer der Stuart-M.-Grant-Fischfarm auf den Malawisee, doch erst am späten Vormittag taucht der kleine Holzkahn endlich am Horizont auf. Langsam pflügt sein Bug durch die Wellen, starker Gegenwind verlangsamt die Fahrt. "Da kommen endlich unsere Schatztaucher", sagt Nkhwazi erleichtert. "Wir haben sie eigentlich schon im Morgengrauen erwartet."

Nkhwazis Leute zurren das Boot an der Mole in der Sengabucht fest. Dann holen sie Dutzende blaue Plastiktonnen aus dem Bootsbauch, tragen sie in die gemauerte Fischfarmhalle. "Da drin ist unser Schatz", sagt Nkhwazi. Im klaren Wasser schwimmen Hunderte quietschbunte Zierfische, die Millionen Aquarienfans auf der ganzen Welt heiß begehren: Malawi-Buntbarsche.

Malawi ist ein kleines Land im südlichen Afrika, das sich wie ein verrutschter Schlips am gleichnamigen See entlangzieht. Malawi macht nur selten Schlagzeilen: zuletzt, als Pop-Ikone Madonna zwei Kinder adoptierte. Aber für Aquaristen ist es ein Sehnsuchtsziel. Denn hier, im drittgrößten See Afrikas, leben rund 1.000 Cichliden-Arten, wie Wissenschaftler die afrikanischen Buntbarsche nennen. "Der Malawisee ist das artenreichste Binnengewässer der Welt", schwärmt Nkhwazi. In ganz Europa gibt es nur etwa 200 verschiedene Süßwasserfischarten.

Nkhwazis Stiefvater hat den Markt für Malawi-Cichliden entdeckt. Der Brite Stuart M. Grant kam Anfang der 1960er Jahre nach Afrika, um für die Kolonialverwaltung zu arbeiten. Nach der Unabhängigkeit blieb er, heiratete, baute die Fischfarm am Kambiri Point auf. Seit 1973 exportiert das Familienunternehmen Zierfische aus dem See in die Welt. "Grant hat selbst mehrere Arten entdeckt und beschrieben", sagt Nkhwazi. "Einige wurden sogar nach ihm und nach meiner Mutter benannt."

Als der Stiefvater 2007 starb, übernahm Nkhwazi das Fisch-Exportgeschäft. "Die Cichliden sind etwas ganz Besonderes", sagt er. "Darwin wäre entzückt gewesen, wenn er sie hätte kennenlernen könnte. Sie sind Meister der Evolution, brauchen wenige Generationen, um neue Arten zu schaffen."

Ihre Popularität unter den Aquaristen verdanken die Zierfische ihrem Äußeren: Sie sind neonblau und zitronengelb, schwarz gestreift wie das Zebra oder braun gepunktet wie die Hyäne. Manche haben dick angeschwollene Lippen, als hätten sie sich gerade Botox gespritzt. Andere sehen aus, als würden sie lächeln. Von den 200 Zierfischarten, die weltweit im guten Zoohandel angeboten werden, stammt rund die Hälfte ursprünglich aus Malawi.

Nkhwazi bedient das Hochpreissegment. "Wir exportieren 35.000 bis 40.000 Buntbarsche pro Jahr", sagt er. "Seltene Exemplare können uns 50 bis 100 Euro einbringen." In Deutschland, seinem größten Absatzmarkt, kosten sie den Endkunden dann vielleicht 300 Euro.

Vier Teams mit je vier Tauchern sind an 80 Tauchplätzen unterwegs. Mit engmaschigen Netzen fangen die Taucher die drei bis zwölf Zentimeter großen Fische und packen sie noch unter Wasser in Plastiktonnen. Diese dürfen nur langsam hochgezogen werden. Denn die Fische müssen sich an den geringeren Druck an der Oberfläche gewöhnen – sonst sterben sie.

Einige Wochen bleiben sie auf der Farm in großen Bassins, ehe sie verschifft werden. Dazu werden sie in durchsichtige Plastiktüten verpackt, die zur Hälfte mit Seewasser gefüllt sind. Ehe die Tüten verschlossen werden, pumpt man Sauerstoff hinein. Anschließend werden sie in Styroporboxen verstaut und zum Flughafen Lilongwe gebracht, von wo aus sie über Nairobi nach Frankfurt fliegen. 30 Stunden dauert die Reise der Buntbarsche bis zum Zielort.

Das Geschäft wird immer schwieriger. Die Frachtpreise steigen, die Einfuhrzölle sind hoch. "Alles, was wir brauchen, muss importiert werden", sagt Nkhwazi: "Ausrüstung für die Taucher, Ersatzteile für Kompressoren und Bootsmotoren, Sauerstoffpumpen für Aquarien. Selbst gutes Fischfutter ist in Malawi knapp." Die hohen Kosten lassen die Fischpreise steigen. Und so können sich immer weniger Aquaristen noch einen echten Malawi-Buntbarsch leisten.

"Heute werden viele Aquarien-Buntbarsche vor Ort in Europa gezüchtet", sagt Nkhwazi. Diese Zuchtfische sind billiger und aus Sicht von Umweltschützern sogar besser, weil sich so die Artenvielfalt im Malawisee erhalten lässt. Doch sie werden nicht so leuchtend bunt wie die wilden Originale. Und sie kosten manchem Buntbarschtaucher in Malawi seinen Arbeitsplatz.