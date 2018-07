"Es ist eigentlich Wahnsinn, da reichte man tatsächlich etwas durch ..." Gemeint ist die Durchreiche, die in der elterlichen Wohnung von Frank Witzel existierte, jenes als Gipfel modernen Wohnkomforts geltende Loch in der Wand zwischen Küche und Essplatz, das es in vielen Fünfziger-Jahre-Bauten gab. Der Autor erinnert sich an diese bald für Zeitschriftenstapel zweckentfremdete Durchreiche: "Aber es war ganz wichtig, dass sie existierte!"



Tief hinein in die alte Bundesrepublik geht es im Studiogespräch zweier Intellektueller unterschiedlicher Generationen, zwischen dem 60-jährigen Frank Witzel, der mit dem Roman Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969 2015 den Deutschen Buchpreis gewann, und dem 43-jährigen Kulturhistoriker Philipp Felsch, der eine Geschichte des theorieversessenen Merve Verlags geschrieben hat. Bei einer Diskussion über Witzels Roman prägte Felsch den Begriff "BRD noir", Witzel war fasziniert, und so planten beide dieses Gespräch über die abgründigen Seiten der heute ja so oft verklärten alten Bundesrepublik.



Es ist, als ob man einer frei mäandernden, oft herrlich vergrübelten Nachtstudioplauderei von damals lauschte. Die Durchreiche hat ihren Auftritt, aber auch das erste RAF-Opfer, der Polizist Norbert Schmid, kommt vor, Adornos heute unvorstellbarer Siegeszug unter jungen Leuten ebenso wie die Verlockungen der amerikanischen Kulturindustrie, die paradoxerweise ebenfalls triumphierten. Verborgen unter allem lauerte stets die verdrängte NS-Gewalt.



Philipp Felsch/Frank Witzel: BRD, Noir. Studiogespräch; speak low; 2 CDs, 138 Min., 14,– €