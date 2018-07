Angela Merkel mag Hunde nicht besonders gern. Sie ist einmal von einem gebissen worden und begegnet ihnen seither mit Misstrauen. Jetzt kniet sie da mit dem italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi neben diesem riesigen schwarzen Labrador, lässt sich die Hand abschlecken und lächelt dabei tapfer in die Fernsehkameras.

Der Hund Leo ist in Italien ein Held, weil er nach dem schweren Erdbeben vor zwei Wochen ein kleines Mädchen lebend in den Trümmern aufgespürt hat, und so ließ sich die Kanzlerin am Rande eines deutsch-italienischen Gipfeltreffens in Maranello zu der medienwirksam in Szene gesetzten Begegnung überreden.

Sie ist Teil eines ausgeklügelten Plans, der Europa vor dem Zerfall bewahren und Deutschland zu einem neuen Bündnispartner verhelfen soll: der Operation Renzi.

Bislang hat Angela Merkel die Euro-Krise immer auch als eine Chance gesehen, Europa nach ihrer Vorstellung umzubauen. Sie hat den Kontinent mit einem Netz von Vorschriften und Regeln überzogen, das die Mitgliedsstaaten zum Sparen zwingen und so für mehr Stabilität sorgen soll. Die Operation Renzi steht nun für eine neue Phase in Merkels Krisenpolitik. Sie wirft die Frage auf, wie viel Pragmatismus sich die EU leisten kann – und muss.

Die Geschichte dieser Operation beginnt am 24. Juni dieses Jahres, dem Tag, an dem klar wird, dass eine Mehrheit der Briten für den Brexit gestimmt hat. In der Woche darauf wollen die Staats- und Regierungschefs in Brüssel über das weitere Vorgehen beraten. Üblicherweise, das hat sich im Laufe der Jahre eingebürgert, verständigen sich Frankreich und Deutschland vor solchen Treffen auf eine gemeinsame Linie. Diesmal aber lädt Merkel nicht nur Frankreichs Präsidenten François Hollande, sondern auch Italiens Premier Matteo Renzi zum Vorbereitungsgipfel nach Berlin ein. Was damals noch niemand ahnt: Das ist kein Zufall, sondern Kalkül.

Um den Kontinent zusammenzuhalten, braucht Merkel Verbündete

Das britische Referendum hat die EU in ihrem Kern erschüttert, und die Kanzlerin weiß, dass sie Alliierte braucht, um Schlimmeres zu verhindern. Und auch wenn das aus Rücksicht auf die deutsch-französische Freundschaft im Kanzleramt niemand öffentlich zugeben würde: Von Hollande erwartet man sich nicht mehr allzu viel. Er hat aus Berliner Perspektive wirtschaftspolitisch wenig zustande gebracht, sein Rückhalt in der Bevölkerung ist gering, und er wird die französischen Präsidentschaftswahlen nächstes Jahr politisch wahrscheinlich nicht überleben.

Renzis Reformbilanz dagegen wird in der Bundesregierung deutlich besser bewertet. Merkel rechnet ihm hoch an, dass er gegen den Widerstand der Bevölkerung eine Lockerung des Kündigungsschutzes durchgesetzt hat. Sie schätzt, dass er die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten weiterführen will. Und sie hält ihn nicht zuletzt für einen außerordentlich wichtigen Partner in der Flüchtlingspolitik, weil seit der Schließung der Balkanroute immer mehr Migranten den Weg über das Mittelmeer nehmen und in Italien ankommen, bevor sie sich auf den Weg nach Deutschland machen.