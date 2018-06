Am heutigen Donnerstag kommt die Europäische Zentralbank (EZB) zu ihrem Septembertreffen zusammen. Sie wird sich dabei wahrscheinlich für eine Strategie des "Abwartens und Weiter-Umsetzens" entscheiden. Mit einer weiteren Lockerung der Geldpolitik ist nicht zu rechnen, auch nicht mit einem Ausschleichen der Politik der sogenannten quantitativen Lockerung (quantitative easing , QE), darunter versteht man die seit März 2015 verfolgte Politik der EZB, Anleihen der Euro-Staaten zu kaufen.

Dass die europäische Notenbank vermutlich abwartet, hat auch damit zu tun, dass sie stark an der amerikanischen Notenbank Fed hängt, die später zusammenkommt. Die Frage, ob die amerikanische Notenbank bis zum Jahresende die Leitzinsen erhöht, ist dabei zentral. Ein Zinsschritt der Fed würde den politischen Entscheidern der EZB das Leben deutlich erleichtern: Der Euro würde billiger werden gegenüber dem US-Dollar, und die Zinsen europäischer Anleihen mit langer Laufzeit würden steigen. Der günstigere Euro würde die Wirtschaft der Euro-Zone stimulieren. Gleichzeitig würden die höheren Renditen der langfristigen Anleihen die Rentabilität der europäischen Banken verbessern. Das ist mit Blick auf eine Erholung der europäischen Wirtschaft wichtig.

Über die Leitzinsen in den USA entscheidet der Offenmarktausschuss der Fed, der Mitte September wieder zusammenkommt. Wahrscheinlich werden die Arbeitsmarktdaten der Fed-Vorsitzenden Janet Yellen Spielraum geben, die Zinsen um 25 Basispunkte (0,25 Prozent) anzuheben. In der ersten Einschätzung der Märkte waren die Daten nicht stark genug, als dass der Ausschuss schon im September aktiv werden könnte. Doch als William Dudley, Vorsitzender der New Yorker Notenbank und enger Vertrauter Yellens, durch einen Mittelsmann signalisieren ließ, dass eine Erhöhung im September weiterhin möglich sei, schwenkten die Märkte um.

Doch Vorsicht: Yellen neigt dazu, ihre Meinung zu ändern. In der Vergangenheit hat sie wiederholt angedeutet, ein Zinsschritt könne bevorstehen, aber irgendetwas (Brexit, schwache Konjunkturzahlen) hielt sie letztlich doch ab. Dieses Mal jedoch scheint es, als wolle sie tatsächlich die Zinsen anheben. Über 150 000 neue Stellen wurden zuletzt in den USA geschaffen, was dafür spricht, dass die Wirtschaft stark genug sein könnte, damit Yellen den Zinsschritt wagt.

Mit Blick darauf muss sich die EZB nur mit einem dringenden Problem auseinandersetzen: Die für die Umsetzung des QE-Programms benötigten Anleihen werden immer knapper. Schon für eine Billion Euro hat die EZB gekauft. Insbesondere Bundesanleihen werden mittlerweile rar. Das Thema könnte innerhalb der nächsten zwei Monate angegangen werden. Erhöhen die USA die Zinsen, wird das Problem gelindert, weil Privatanleger dann Bundesanleihen verkaufen, um ihr Geld im ertragreicheren Ausland anzulegen, und diese Anleihen wiederum von der EZB gekauft werden können. Reicht das nicht, kann die EZB das Problem mit anderen Mitteln lösen, die weder schwierig noch drastisch sind.

Die Wirtschaft der Euro-Zone steht an einem wichtigen Punkt. Die von der EZB verabreichte Medizin wirkt, und der Patient erholt sich, wenngleich noch ungleichmäßig. Wenn er aus dem Gröbsten heraus ist, kann die EZB beginnen, ihre Wertpapierkäufe auszuschleichen, allerdings könnte ein verfrühter Start einen Rückfall auslösen. Sicherlich wird die EZB diesen Schritt erst einleiten, wenn der EZB-Rat überzeugt davon ist, dass das Wachstum im Euro-Raum stabil genug ist.

Beginnt die Notenbank mit dem Ausschleichen, wird begleitend dazu aller Wahrscheinlichkeit nach die quantitative Lockerung über den März 2017 hinaus ausgedehnt. Es wird ein "Ausschleichen und Ausweiten" geben. So würde die EZB signalisieren, dass sie einen langsamen, gleichmäßigen und dauerhaften Ausstieg anstrebt und keine rasche Achterbahnfahrt, ganz so wie ein Dirigent, der langsame, langgezogene Tempi den raschen, ruckartigen vorzieht. Zweifelsohne gibt es bei der EZB ein Interesse an einem "Ausschleichen und Ausweiten", aber es bleibt abzuwarten, ob es dazu kommt.

Natürlich kann die Fed sich auch dagegen entscheiden, die Zinsen im September (und sogar noch im Dezember) anzuheben. Dann müsste die EZB zusätzliche finanzielle Anreize erschaffen, um die fehlenden Signale aus den USA wettzumachen. Europa würde seine Zinsen noch einmal lockern oder sein Kaufprogramm ausdehnen müssen. Innerhalb der EZB will das niemand, aber die Erholung der Wirtschaft steht an allererster Stelle.

Ich halte es derzeit für unwahrscheinlich, dass die EZB zu weiteren Konjunkturprogrammen greift und dass Yellen erneut enttäuscht. Anfang 2016 sagte sie vier Zinsschritte für dieses Jahr voraus, hat bislang aber keinen einzigen geliefert, obwohl sich die US-Wirtschaft erholt hat. Ihre ohnehin angeschlagene Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel. Für die EZB-Vertreter ist das ein Trost.

Aus dem Englischen von Matthias Schulz