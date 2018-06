Bipolare Störung. Eine hässliche Diagnose, aber wer das Musical Fast normal gesehen hat, weiß: Es ist auch eine dramaturgische Idee. Der Mensch, der sich in extremen Regungen verliert, von manisch zu depressiv und wieder zurück, verkörpert das Subjekt im Widerstand, die Existenz jenseits bürgerlicher Zurichtung und Grenzen. So hat es sich jedenfalls bewährt in den berühmten Leidensdarstellungen – von Einer flog übers Kuckucksnest bis Silver Linings –, und Fast normal ist eine Bestätigung dieser Vorstellung: Der große Kranke gelangt ins Unbekannte.

Einerseits.

Andererseits: Intimität. Zartheit. Vielschichtigkeit. Was der Komponist Tom Kitt und der Texter Brian Yorkey geschaffen haben, ist ein kleines Wunderwerk an erzählerischer Raffinesse und musikalischer Illustration. In Amerika wurde das 2010 uraufgeführte Stück mit zwei Tonys, den Theater-Oscars, und einem Pulitzer-Preis für das beste Drama geehrt. Am Broadway war es ein immenser Erfolg. Dass die Kammerspiele das Musical nach Hamburg holen (deutsche Erstaufführung war 2013 am Stadttheater Fürth), ist schon mal einen Applaus wert. Und wie sich die fünf Darsteller durch das komplizierte, aus Balladen, Duett- und Quartett-Einlagen dicht gewobene Werk arbeiten, das ist größtenteils sehenswert. Die Musik allerdings geht kompositorisch weit über die stimmlichen Möglichkeiten der Akteure. Nur Carolin Fortenbacher wird den Arrangements gerecht.

Aber das macht nichts. Hamburg, die Musical-Metropole, gefangen in der Dauerschleife aus König der Löwen, Wunder von Bern und Aladdin, gestattet sich mit dieser Regiearbeit von Harald Weiler endlich eine artistische Blöße und verfährt mit seinem lukrativsten Genre in riskanter Weise. Was spielt es da für eine Rolle, dass Alice Hanimyan nur zwei mimische Formen zur Verfügung hat, Entrüstung und Erstaunen? Wie wichtig ist, dass Robin Brosch weniger singt als spricht?

Der Abend gehört Fortenbacher. Sie spielt die manisch-depressive Diana, eine Vorortmutti, deren Leben zwischen Grillparty und Wochenendshopping einigermaßen sorglos hätte verlaufen können, wäre da nicht dieses Trauma. Der Begriff hat zuletzt, ähnlich wie Burn-out, eine enorme Konjunktur erfahren – traumatisch ist heute schon ein Zahnarztbesuch oder ein Hotelzimmer in Fahrstuhlnähe –, aber hier ist er in schmerzhaftester Weise treffend. Die Frau hat ihr erstes Kind verloren, acht Monate alt, und siebzehn Jahre nach diesem Verlust ist die Trauer noch da, sie hat sogar Gestalt angenommen. Gabe, so der Name des Jungen, ist ein Darsteller in ihrer Fantasie und auf der Bühne präsent. Elias Krischko spielt ihn, barfuß, in weißem T-Shirt und weißen Jeans, als ätherischen Quälgeist, der die Mutter nicht freigeben will.

Oder ist es umgekehrt? Will Diana nicht Abschied nehmen von dem gestorbenen Kind? Das ist eine der Pointen des Stücks: Dass, so schlimm das seelische Leiden auch sein mag, der Betroffene etwas davon hat. "Krankheitsgewinn" nannte die Psychoanalyse das, man könnte aber auch sagen: Liebe zum Symptom als etwas, das den Charakter und die Lebensvorstellungen prägt. Man ist ohne die persönlichen Defekte womöglich weniger man selbst als mit.

Aus dieser Perspektive erschließt sich dann auch, warum die behandelnden Ärzte Dr. Fine und Dr. Madden mehr Clowns als wirkliche Heiler sind. Tim Grobe spielt beide, mal als Pillen verteilenden Quacksalber, mal als Rockstar-haften Guru mit Zopffrisur und Cowboystiefeln.