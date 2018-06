Die Unterschiede zwischen den Künsten waren nie größer als heute. Seit für Werke bildender Kunst oft sechsstellige, manchmal sogar sieben- oder achtstellige Summen gezahlt werden, ist nicht mehr zu übersehen, dass sie sich, anders als Literatur, Musik oder Film, im Besitz einer einzelnen Person befinden können. Neigen sie von vornherein zu einem exklusiven Charakter, so wird dieser durch die hohen Preise noch verstärkt. Sie locken alle an, die gerne besitzen, was sich möglichst wenige andere leisten können.

Schon gibt es Versuche, den Reiz der Exklusivität auch in anderen Künsten zu erzeugen, wo er zudem noch mehr Genuss verspricht, hat es in ihnen doch etwas Frivoles und Aggressives, wenn zum Privatbesitz wird, was vermeintlich gar nicht von einem einzelnen besessen werden kann. So war die Aufregung groß, als der Hedgefondsmanager Martin Shkreli im Dezember 2015 für zwei Millionen Dollar das Album Once Upon a Time in Shaolin der Rap-Crew Wu-Tang Clan ersteigerte, das nur in einer einzigen Pressung existiert. Und dass der Schriftsteller Wolf Wondratschek ein paar Monate zuvor einen Roman exklusiv an einen Wiener Privatmann verkaufte, sorgte ebenfalls für Unruhe.

Doch dürften das, vorerst zumindest, Einzelfälle bleiben, die zudem nur Schriftsteller oder Musiker betreffen, die bereits auf traditionellem Weg bekannt geworden sind: Weil viele Menschen sie gut fanden. Würden immer mehr Werke exklusiv, funktionierte dieses demokratische Prinzip der Genese von Ruhm nicht mehr. Dann müssten sich ähnliche Regeln wie in der bildenden Kunst etablieren, in der infolge ihrer Exklusivität schon immer Geschmack und Interessen weniger ausschlaggebend dafür waren, wer berühmt und reich wurde.

Dass hier aristokratische Regeln herrschen, ließ sich selbst durch die Etablierung von Museen nur teilweise ändern. Kann Kunst in ihnen, historisch einmalig, losgelöst von Fragen des Besitzes wahrgenommen werden, ja gibt es mit dem Betrachter ein Pendant zum Leser oder Hörer, so zeigen sie doch vornehmlich das, was bereits durch den Markt sanktioniert ist. Immerhin aber dienen Museen dazu, der bildenden Kunst den exklusiven Charakter zu nehmen und sie den Interessen eines möglichst breit gefächerten Publikums anzupassen. Dazu gibt es viele Formen ambitionierter Kunstvermittlung, während sich Vergleichbares in den demokratischeren Künsten nicht entwickelt hat.

Ein hoher Preis macht das Kunstwerk nicht profan, oft schafft er erst die Wertschätzung

Mag gerade durch die Kunstvermittlung der Anspruch geläufig werden, bildende Kunst solle allgemein zugänglich sein, so stehen dem jedoch etliche, oft seit Jahrhunderten gepflegte Praktiken gegenüber, die man unter dem Begriff des Exklusivitätsdesigns zusammenfassen könnte. Galeristen und Händler haben sich immer bemüht, Erwerb und Besitz von Kunst für die Käufer zu einem starken Erlebnis zu machen – natürlich auch, um für sich selbst das Beste herauszuholen. Interessanterweise ist es für die bildende Kunst bis heute gelungen, einem Kult um Originale zu huldigen, obwohl längst hervorragende Reproduktionstechniken existieren, die nicht selten sogar Einblicke zulassen und Formen von Perfektion bieten, die in der direkten Begegnung mit dem Werk vorenthalten bleiben. Wäre man in der Musik genauso restriktiv, hätte der Tonträgermarkt sich gegen den Konzertbetrieb nie durchsetzen können; es würde auch hier unterstellt, dass eine technische Reproduktion höchstens einen matten Abklatsch des ursprünglichen Werks und Ereignisses vermitteln kann.

Dennoch wäre es falsch, den Kunsthandel als Übel anzusehen, als das er in der Moderne häufig galt, als viele Künstler und Kunstfreunde die Werke bildender Kunst – in der Fortsetzung der Logik des Museums – gerne vom Schicksal erlöst hätten, Waren zu sein. Während sie befürchteten, jeder Preis würde die Kunst profanieren, muss man im Gegenteil anerkennen, dass die Bemühung um Exklusivität vonseiten des Handels die Kunstwahrnehmung derer, die Werke kaufen und besitzen können, entscheidend geprägt und oft sogar erst Wertschätzung für einzelne Kunstrichtungen geschaffen hat.

Der Sammler darf sich als Hüter eines Heiligtums wähnen

Es gehört zu den Defiziten der Kunstwissenschaft, bisher weitgehend übersehen zu haben, wie sich die spezifischen Erfahrungen der Kunstbesitzer auf das Kunstverständnis auswirken. Da die akademische Kunstwissenschaft parallel zum Kunstmuseum entstanden ist, galt in ihr allein das Rezipieren von Kunst, ihre Betrachtung unabhängig von Fragen des Besitzens, Erwerbens, Handelns als relevant. Aber selbst Sammler sind in Interviews oft überfordert, auf die Frage, was das Besitzen für sie bedeutet, eine klare Antwort zu finden. Vielleicht haben sie die Sorge, als Protzer abgestempelt zu werden, vielleicht zeigt sich daran aber auch das Fehlen einer Sprache für die Qualitäten des Besitzens. Eher selten sind daher Äußerungen wie die des Sammlers Christian Boros, der mitteilt, dass "ich mich mehr mit der Kunst beschäftige, wenn ich sie nicht nur mental verinnerliche, sondern sie auch kaufe". Für ihn bedeute das Ausgeben von Geld eine existenzielle Erfahrung, die ein Rezipient von Kunst nie machen könne, da es "mehr Schmerz bereitet als ein ›interessenloser‹ Museumsrundgang".

Man mag einwenden, dass es nichts mit den Werken selbst zu tun hat, wenn derjenige, der sie in seinen Besitz zu bringen vermochte, fortan Selbstüberwindung, Stolz oder Genugtuung mit ihnen assoziiert. Doch könnte Kunst in selber Weise als etwas Hehres gelten, würden Sammler den exklusiven Erwerb eines Werkes nicht als große, gar heroische Leistung empfinden? Tatsächlich taucht gerade das Adjektiv "hehr" schon seit dem 18. Jahrhundert viel häufiger in Verbindung mit bildender Kunst als etwa mit Literatur auf. Klingt darin an, dass ein Unikat und Original an sich schon mehr Ehrfurcht wecken kann als irgendein Exemplar eines noch so wichtigen Buchs, so ist damit erst recht dem Erlebnis Ausdruck verliehen, mit dem Kauf die komplette Verfügungsgewalt über das Werk erworben zu haben: dafür verantwortlich zu sein, die in ihm konzentrierte Kraft vielleicht auch erst bändigen zu müssen.

Sofern es sie nur einmal gibt, bieten Werke bildender Kunst mehr Potenzial zur mythischen Überhöhung als Werke anderer Künste. Alles, was sie ausmacht, ist gleichsam auf einen Punkt versammelt; sie materiell zu besitzen ist etwas Totales. Vielleicht liegt sogar der Ursprung jeder Kunstreligion in einer Besitzerfahrung. So darf sich der Besitzer in ein Geheimnis eingeweiht fühlen, in der Rolle des Priesters eines Heiligtums wähnen. Alles, was den Erwerb erschwert, steigert derartige Empfindungen, kann der Besitzer sich dann doch umso mehr im Zustand der Gnade schätzen. Erfolgreiche Galeristen und Händler haben es immer verstanden, solche Selbstwahrnehmungen ihrer Kunden zu bestätigen.

Damit lässt sich aber auch der Impuls begreifen, Musik oder Literatur ebenfalls als etwas Exklusives zu inszenieren. Gerade wer schon einmal bildende Kunst erworben hat oder gar Sammler ist, leidet schnell unter einer déformation professionnelle und kann sich kaum noch vorstellen, nicht viel Geld für etwas auszugeben, das er als besonders wertvoll erleben will. Wo es aber nichts Exklusives gibt, muss man es machen wie der Kunstsammler Ivo Wessel, der auch ein Faible für Literatur hat. Um "eine faire Balance zwischen dem Wert und dem Gegenstand" herzustellen, achtet er darauf, von ihm wichtigen Büchern mehr als ein Exemplar zu besitzen. Er kauft so viele unterschiedliche Editionen desselben Werks, bis er das Gefühl hat, doch noch richtig viel Geld für den Text ausgegeben zu haben.