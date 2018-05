Willst du einen Schnaps trinken?", ruft Mike Justin vom anderen Ende der Bar. Mike Justin heißt anders, soll aber für die kommenden 2.500 Zeichen mit diesem Namen gestraft sein. Er ist nicht mein Feind, er bringt aber sämtliche Voraussetzungen dafür mit. So, wie er immer zu viel Geld mitbringt. Um alle wissen zu lassen, dass er, Mike Justin, zu viel Geld mitgebracht hat. Schon aus Prinzip profitiere ich gern von seinen Minderwertigkeitskomplexen: "Ja, klar." Ich kenne ihn flüchtig, das aber schon seit Jahren. Und ich werde ihn betrügen. Mithilfe des herrlich verlogenen Mexikaners!

Wir kommen am Tresen zusammen. Mike Justin schüttelt mir kurz die Hand und fordert eine Geldausgeb-Aufgabe. "Mexikaner", sage ich in Richtung seines rechten Ohrs. Im linken steckt immer sein Kopfhörer, aus dem Heavy Metal wummert. Den Kopfhörer nimmt er nicht raus, wenn er mit Menschen spricht. "Mexikaner", wiederholt er und nickt zufrieden. Dieser Narr! Ein Mexikaner ist kein Schnaps! Hat viel weniger Promille als der Wodka, den er für sich bestellt. Lumpige sechs bis neun Prozent (zugegeben, die industriell abgefüllten Flaschen enthalten 16). Zehn Shots ergeben den lächerlichen Effekt eines Bieres. Die Wissenschaft aber zählt dieses Schimärengesöff zu den Cocktails.

Selbst die Geburt des Mexikaners entstammt einer Lüge. Ein Barbesitzer soll ihn erfunden haben, nachdem er versehentlich billigen Obstbrandverschnitt statt richtigen Korn eingekauft hatte. Tomatensaft, Tabasco, Chilipulver, Pfeffer drüber – und fertig war der brennende Betrug. Der Mexikaner unserer Gegenwart versucht sich durch Korn, Wodka oder Tequila zu legitimieren. Übrigens heißt der Erfinder Mike, mit Nachnamen Colani. Und gibt offen zu: "Ich habe das Zeug nie gemocht." Dafür mochten es seine Gäste. So lange, dass der mysteriöse Rote kurzzeitig einen gewissen Hype genoss. Wobei den akademischen Archiven nicht zu entnehmen ist, ob das an seinem Geschmack oder dem Ramschpreis von 99 Pfennig lag.

Das alles weiß Mike Justin nicht. Wir stoßen an, ich sehe ihm giftig in die Augen und toaste: "Auf deine Gesundheit!" Dabei geht es nur um meine. Der Tomatensaft enthält reichlich Vitamine und Elektrolyte. Mike Justins Wodka nicht. "Ey, Kleine, bring uns zwei Cuba Libre. Ich geh mal scheißen." Ich schaue ihm hinterher, klein und breitgepumpt, wie er ist. Irgendwie tut er mir leid. Soll ich nach dem intriganten Mexikaner einen versöhnlichen Cuba Libre mit ihm trinken? Ihm ein bisschen Liebe geben? Ihn am Ende dieses Textes sogar Florian nennen? Mike Justin kommt aber nicht zurück. Er lässt mich allein mit zwei bezahlten Cuba Libre. Und dem brennenden Nachgeschmack hinuntergewürgter Antipathie. Könnte aber auch der Tabasco sein.