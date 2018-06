Schnell wird klar, dass es bei Michael A. Orthofer auf die äußere Erscheinung nicht ankommt. Als er am Morgen auf den Stufen des New Yorker Metropolitan Museum darauf wartet, dass sich die Türen öffnen, trägt er die Kleidung eines Mannes, der keine Gedanken an seine Garderobe verschwendet. Wandersandalen mit schwarzen Socken und eine Jeans, die nie dazu gedacht war, ihrem Träger zu schmeicheln. Die kleinen, runden Brillengläser sind gelb angelaufen, als habe jahrzehntelange Benutzung ihre Spuren hinterlassen, graue Locken sprießen seitlich an Orthofers Kopf. In der Hosentasche steckt ein zusammengerollter Economist. Irgendetwas müsse er immer zum Lesen dabeihaben, sagt Orthofer.

Das Lesen ist für den gelernten Anwalt Orthofer eine Lebensaufgabe. 8.000 Bücher hat der 52-Jährige bis heute nach eigenen Angaben gelesen. 250 bis 300 Bände kommen jedes Jahr hinzu. Wenn er am Tag nicht mindestens einhundert Seiten lese, dann fühle er sich, als habe er eine Mahlzeit ausgelassen. "Es ist für mich wichtiger als der Kaffee am Morgen oder genügend Schlaf", sagt der gebürtige Grazer. Mindestens einmal pro Woche "muss" Orthofer in einen Buchladen oder in eine Bibliothek gehen, und wenn er das sagt, klingt er tatsächlich wie ein Junkie, der seinen Schuss braucht. Ein Junkie, über dessen Lebenswerk selbst der New Yorker bereits geschrieben hat und dessen Prognosen für den Literaturnobelpreis breite Beachtung finden.

Orthofer hat im Internet die größte Sammlung an Rezensionen literarischer Werke geschaffen. Die Seite, die 1999 online ging, ist in der einfachen Programmiersprache einer Ära gebaut, in der man sich noch per Modem einwählte. Das Banner hat er selbst gebastelt: Auf gelbem Hintergrund verlaufen bunte Linien wie in einem Bild von Jackson Pollock. The Complete Review steht in grobpixeligen Lettern darauf. Ein ehrgeiziges Ziel, dem er immer näher kommt: Rezensionen zu 45 Büchern waren es zu Beginn, heute sind – Stand Redaktionsschluss – 3.799 Bücher aus mehr als einhundert Ländern gelistet. 2005 kürte das Time Magazine die Seite zu einer der "50 coolsten Webseiten". Im Frühjahr dieses Jahres veröffentlichte Orthofer seine Rezensionen auch in Buchform: The Complete Review Guide to Contemporary World Fiction wurde von dem eingeschworenen Literaturzirkel, in dem er sich bewegt, gefeiert. Die "ausufernde und scheinbar unmögliche literarische Übersicht ist nachgerade ein Wunder", staunten sogar in Indien die Kritiker.

Angefangen hat die Liebe zur Literatur in der Kindheit. Seine Mutter, eine Malerin und Innenarchitektin, zog mit ihm von Graz nach New York, da war er gerade ein Jahr alt. Heute lebt sie in Stockbridge im Bundesstaat Massachusetts, ein paar Autostunden nördlich von New York. Der 2008 verstorbene Vater Peter Orthofer, selbst Schriftsteller und Kabarett-Autor, blieb in Österreich, wo Michael Orthofer die Sommermonate verbrachte. Immer hätten sich Bücher im Haus befunden, die Literatur sei oft Gesprächsthema gewesen, erzählt er. Die Verbindung in die Heimat ist erhalten geblieben, auch den Pass hat er nie abgeben wollen. Er spricht mit österreichischem Akzent und einer Stimme, die wohl nur im Lesesaal einer Bibliothek durchdringend wirkt. Während des Gesprächs bleibt er oft stehen, als lenke ihn die Bewegung von seinen Gedanken ab. Oft verliert er sich in langen Satzkonstruktionen, als folge er seinen Gedanken durch ein dichtes Labyrinth und wisse selbst noch nicht, wo er sich am Ende wiederfindet.

Nach dem Abschluss einer internationalen Schule in New York lag es für Orthofer nahe, Vergleichende Literatur zu studieren. Doch das vermeintliche Abenteuer entpuppte sich als große Enttäuschung. Schon während des Studiums an der prestigeträchtigen Brown University in Rhode Island wurde ihm klar, dass eine akademische Laufbahn nicht infrage kam. "Das Studium hatte sehr wenig mit Lesen zu tun", sagt er. Auch im Verlagswesen sah er keine Zukunft, weil er nicht wirklich das lesen konnte, was ihn interessierte: alles.

Dieser Artikel stammt aus der Österreich-Ausgabe der ZEIT Nr. 38 vom 8.9.2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Orthofer nahm sich eine Auszeit, er reiste sechs Monate durch Japan, lernte ein paar Brocken Japanisch, kehrte zurück nach Europa und begann, in Wien Physik zu studieren. Er habe sich das akademische Leben in Österreich ansehen wollen, das Studium aber nie ernst genommen, sagt er. Nach einem Jahr zog es ihn wieder nach New York, und er entschied sich für ein Jusstudium. Das sorgfältige Lesen, das Studieren jedes Details und das Herauslesen dessen, was nicht gleich offensichtlich ist – Orthofer sah viele Parallelen zur Literatur. Aber auch die Arbeit als Anwalt erfüllte ihn nie. 2002 hängte er den Beruf an den Nagel und widmete sich ausschließlich der Literatur und seiner Webseite. Die hat heute bis zu 8.000 Besucher am Tag, inzwischen kann Orthofer von dem leben, was "Gelegenheitsarbeiten diversester Sorte" und Werbung sowie Verlinkungen zu Amazon einbringen. "Es sind keine sehr beeindruckenden Beträge", sagt er.

Das Museum besucht Orthofer, wenn es ihm zu Hause zu eng wird. "In meiner Wohnung ist kaum Platz, sich umzudrehen", meint er. Ein Treffen in seinem kleinen Apartment auf der New Yorker Upper East Side lehnt er beharrlich ab. Die Wohnung würde dem Lager eines mittelgroßen Buchladens ähneln, überall stapelten sich Bücher. Viele davon hat Orthofer gelesen, aber viele warten noch immer darauf, aus dem Karton geholt zu werden – eine Tatsache, die ihn schmerzt. Mit Bekannten – Familie hat er nicht – trifft sich Orthofer lieber draußen, im Metropolitan Museum oder im Café Sabarsky gleich um die Ecke. Mit den holzvertäfelten Wänden, den Kaffeehaus-Stühlen und Stoffmustern erinnert es ihn an ein altes Wiener Kaffeehaus. Wenn er eine Pause braucht, fährt er auf Rollerblades durch den Central Park. Es sei gut, sich zu bewegen, sagt er, aber es klingt wie eine lästige Notwendigkeit, die ihn vom Lesen abhält.