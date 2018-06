Es ist eine Jugend ohne Gott. Alles Elend der Erde scheint sich im Stiegenhaus dieser Zinskaserne irgendwo in einem großstädtischen Scherbenviertel eingenistet zu haben. Hungerleider, Zuhälter, leichte Mädchen, verkrachte Existenzen, Menschen, die keinen Halt haben und nur eine Zukunft kennen: zugrunde zu gehen. Sie verkaufen ihre Körper und ihre Seelen, und für einen Augenblick des Vergessens geben sie ihr letztes Hab und Gut. Finster und kalt ist die Welt, in die der Krüppel Fürchtegott Lehmann eingesperrt ist, weil er seine Wohnung im ersten Stock nicht verlassen kann. Einen Wald hat er sein Leben lang nicht gesehen. Das höchste der Gefühle, das er kennt, ist Mitleid. "Mitleid! Bettle schier um Liebe, hasse das Mitleid", brüllt er verzweifelt; er ist eine von vielen Figuren der tragischen Farce Niemand, mit welcher der junge Ödön von Horváth vergeblich ersten literarischen Ruhm zu erwerben versuchte.

Mehr als neunzig Jahre lang galt das Jugendwerk des Dramatikers als verschollen; das Typoskript aus dem Jahr 1924 schien, zusammen mit der Konkursmasse seines damaligen Verlages Die Schmiede, verloren gegangen zu sein. Auf die Existenz des Manuskriptes ließ nur eine Bemerkung von Horváths jüngerem Bruder Lajos schließen. Vor einem Jahr gelangte das Typoskript plötzlich in einer Autografenauktion in Berlin zur Versteigerung und wurde von der Wienbibliothek (der ehemaligen Stadt- und Landesbibliothek Wiens) telefonisch erworben. Jetzt fand das Stück, als literarische Sensation angekündigt, im Wiener Theater in der Josefstadt den Weg auf die Bühne (vom März 2017 an wird es auch am Deutschen Theater Berlin gespielt). Die Inszenierung des Hausherrn Herbert Föttinger taucht tief in den expressiven Nihilismus des jungen Dichters hinab. Die Figuren in diesem Panoptikum des Unglücks sind eher grobschlächtige Pappkameraden; nur selten lässt Horváth etwas von dem poetischen Zauber und der bitteren Traurigkeit ahnen, die seine späteren Volksstücke aus ihrer Entstehungszeit ins Allgemeingültige heben.

Entstanden ist die Zinshausparabel in den Münchner Studentenjahren des österreichisch-ungarischen Diplomatensohns. Es ist das München von Brecht und Feuchtwanger, aber auch das München des Hitler-Putsches. Es ist eine Zeit, die sich aufgegeben hat, und Horváth scheint von der Vorstellung besessen zu sein, dass es kein Morgen gibt. Niemand, der Titelheld, das ist der abwesende Gott, und dieser Begriff steht für nicht vorhandene Notwendigkeiten wie Güte, Recht und Anstand. Horváth betreibt die Negation der Hoffnung, er illustriert eine Unheilslehre. Lehmann, der Krüppel, ist ein Wucherer, er presst die Insassen seines Mietshauses gnadenlos aus, bis es nichts mehr zu holen gibt. Er weiß, er muss so sein. Doch in ihm schlummert die Sehnsucht, einmal auch ein guter Mensch sein zu dürfen. Deshalb heiratet er die hagere Ursula, ein Unglückskind, in dem das unschuldige Wunder der späteren Horváth-Fräuleins, all der Mariannen, Karolinen und Elisabeths, bereits angelegt ist. Aber schon in der Hochzeitsnacht schaltet die Braut das Licht aus, weil sie den Anblick des kraftlosen Mannes an ihrer Seite nicht ertragen kann. So humpelt der Krüppel hinaus ins kalte Treppenhaus und bleibt allein. Schließlich verliert er seine unberührte Frau an den zurückgekehrten Bruder – ein Verlust, an dem er zerbricht.

Wohl aus Ehrfurcht vor dem großen Autor hat der Regisseur Herbert Föttinger weitgehend darauf verzichtet, das in Episoden des Elends zersplitternde und zu pseudophilosophischen Exkursen neigende Stück zu straffen. So herrscht auf der Treppenspindel, die im Zentrum des Bühnenbildes hochragt, ein reges Kommen und Gehen, ohne dass sich immer der Zusammenhang der Geschehnisse erschließen ließe. Das literarische Fundstück, das vielleicht wider besseres Wissen zur Aufführung gelangte, funkelt nicht wie ein Rohdiamant. Was wir sehen, hat die Qualität eines Entwurfs, es ist eine Abfolge dramatischer Skizzen. Horváth ist noch weit von der Meisterschaft entfernt, mit der er in späteren Schaffensphasen seine Protagonisten dem unentrinnbaren Schicksal und der Kälte der Mitmenschen auslieferte. Die Dialoge sind mal derb, mal banal, und nur selten findet sich jener Entlarvungston, mit dem Horváth später die kleinbürgerlichen Verhältnisse sezierte.

So versteht sich die Wiener Aufführung wohl am ehesten als ein Stück lebendiger Literaturgeschichte – eine Art Schaukasten, in dem die Gehversuche eines großen Dramatikers zu studieren sind. Die Uneindeutigkeit der Inszenierung verrät aber, wie problematisch es ist, ein unfertiges Frühwerk ins Scheinwerferlicht zu stellen. Einerseits betont der Regisseur den distanzierten Charakter einer Arbeitsfassung, indem er die Figuren szenische Anweisungen mitsprechen lässt, sobald der Autor turbulente Interaktion verlangt. Anderseits kippt die nüchterne Zurschaustellung der Verhältnisse immer wieder in einen polternden Verismus. Föttinger scheint nicht so recht zu wissen, welche künstlerische Sprache in seinem unheimlichen Stiegenhaus nun herrschen soll: die der Sozialkritik oder der fantastische Realismus? Sind seine Figuren also Wesen, die noch eine Welt vor sich haben, oder sind es doch nur Gespenster? Darauf gibt auch die Spielvorlage keine Antwort. Wahrscheinlich wäre dieser Entdeckung, die mehr Kuriosität denn Sensation ist, mit einer szenischen Lesung besser gedient gewesen.