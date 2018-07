wurde 1946 in New York geboren. Seine Filme lösten in den USA heftige Debatten aus. Der dreifache Oscar-Gewinner drehte Filme über den Vietnamkrieg (Platoon, Geboren am 4. Juli), Gewaltverherrlichung (Natural Born Killers), über US-Präsidenten (JFK, Nixon, W.), über die Börsenwelt (Wall Street). Sein neuer Film Snowden (Kinostart: 22. 9.) erzählt die Vorgeschichte von Edward Snowdens Enthüllungen über die Massenüberwachung durch die NSA.