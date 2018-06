Transvestiten und Stricher an der Schmuckstraße, K.-o.-Tropfen im Eros-Center, Messerstechereien im Goldenen Handschuh, Luden mit Maserati und Handfeuerwaffen: Vor langer Zeit, sagen die Alten, soll es auf dem Kiez mal verrucht und gefährlich gewesen sein. Dann kam Corny Littmann. Seither ist der Kiez nicht mehr zwielichtig, sondern schrill und schräg.

Weil Besucher die Luden und Transen auf der echten Reeperbahn schon lange nicht mehr antreffen, bieten Littmann und Co. in ihrem Schmidts Tivoli diverse Shows mit entsprechendem Bühnenpersonal. Mehr als zwei Millionen Touristen und Vorortbewohner haben seit 2003 das Kiez-Musical Heiße Ecke angesehen, das Tivoli feierte am Wochenende sein 25-jähriges Bestehen. Auf dem durchs Littmann-Imperium teilprivatisierten Spielbudenplatz mit seinen Bars, in denen einst die Halbwelt Longdrinks schlürfte und Kokain schnupfte, finden heute Wochenmärkte und fernsehtaugliche Fanveranstaltungen statt.

Die platinblonde Sexpertin Lilo Wanders von Wa(h)re Liebe, die Hausfrauenpersiflage Marlene Jaschke, die riesenhafte Transvestitin Olivia Jones und nicht zuletzt Corny Littmann selbst: Sie haben das Kunststück vollbracht, Hamburgs Rotlichtviertel zum bürgerlichen Museum zu machen. Das darf man zweifelhaft finden, aber man muss auch zugeben: Anderswo hat die touristische Folklore schlimmere Folgen.