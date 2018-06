In der 18. Straße von Manhattan hat eine Weltversammlung begonnen. Sie besteht aus einem Nepalesen, der westliches Gurung spricht, einem chinesischen Studenten einer Eliteuniversität, der sich für den Gurung sprechenden Nepalesen interessiert, einem mexikanischen Schamanen, der einmal in der Woche eine Radiosendung auf Totonac moderiert, einer deutsch-türkischen Entwicklungspsychologin, die Lasisch erforscht, und einem Linguistikprofessor, der Experte für die Idiome Südostasiens ist.

Der Professor heißt Daniel Kaufman, er hat diese Weltversammlung einberufen. Der Raum, in dessen Mitte ein paar Tische zusammengeschoben sind, ist mit Karten an den Wänden zugehängt. Sie zeigen, wie sich die Azteken-Dialekte über das südliche Mexiko verteilen oder wo in Sumatra die Menschen Minangkabau sprechen. Hier befindet sich das Hauptquartier der Endangered Language Alliance (ELA), der "Allianz für gefährdete Sprachen". Sie ist ein Zusammenschluss von Linguisten und Sprachaktivisten, die etwas aufhalten wollen, das unsichtbar ist und unmerklich voranschreitet: das Verschwinden von Sprachen.

Dafür konnte sich die ELA keinen besseren Ort als New York aussuchen. 6.000 Sprachen hat die Unesco auf dieser Welt gezählt. Die Hälfte könnte bis 2100 ausgestorben sein. 800 werden in Manhattan, Queens, Brooklyn, der Bronx und Staten Island gesprochen – wohl nirgendwo ist die Sprachendichte höher.

Tingo: Seinen Nachbarn bestehlen, indem man sich nach und nach Dinge borgt,sie aber nie zurückgibt Pascuense (Osterinsel)

In diesem Soziotop wuchs Daniel Kaufman auf. Heute ist er Professor am Queens College der City University of New York. Er kennt die Hektik, den Hype und die Lautstärke dieser Stadt. Das Revier des Sprachenjägers sind die Straßen der Metropole. Nicht jene Canyons Manhattans, in welche die Sonne nie hereinscheint, sondern die Viertel in der Peripherie, in die jene Menschen gespült werden, die nach einem neuen Leben suchen, das alte aber noch mit sich herumtragen, auch auf ihren Zungen.

Kaufmans Arbeit ist mehr als nur der Spleen eines Aktivisten. Sie stärkt das Selbstbewusstsein jener Minderheiten, deren Idiome die ELA untersucht. Sie erhebt Daten, die Linguisten später analysieren. Sie beschäftigt sich mit diffizilen wissenschaftlichen Problemen, etwa der Frage, ob es eine universale Grammatik für alle Sprachen gibt.

Ilunga: Eine Person, die einen Vertrauensbruch beim ersten Mal großzügig vergibt, einen zweiten toleriert, einen dritten aber nicht mehr verzeiht. Tshiluba (Zentralafrika)

"Als ich mit dem Sammeln anfing, bin ich einfach über den Roosevelt Boulevard in Queens spaziert und habe Leute beim Einkaufen oder an der Bushaltestelle belauscht, wenn ich auf der Suche nach neuen, seltenen Sprachen war", erzählt Kaufman. Stieß er auf eine rare Sprache, lud er die Sprecher ein, mit der ELA zusammenzuarbeiten. Heute sind die Streifzüge nicht mehr nötig; längst hat er mehr Sprachen gefunden, als die ELA bearbeiten kann. "Hier gibt es so viel Seltenes, dass wir gar nicht mehr hinterherkommen."

Man würde gern die Geschichte erzählen, in der Kaufman ein Noah ist und die Stadt seine Arche. Oder in der ein Held einen Schatz gegen böse Mächte verteidigt. Doch New York taugt nicht für dieses Märchen. Viel mehr als ein sicherer Hafen ist die Stadt ein Friedhof für Sprachen. Deutlich länger als zwei Generationen behält kaum eine Community ihre Muttersprache in der Diaspora.