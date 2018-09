Der kleine Diktator sieht aus, als sei er einem blutrünstigen Horrorfilm entsprungen: Kalkweißes Gesicht, auf dem Kopf von Engelbert Dollfuß sprießt ein dürftiges Haarbüschel. Die Augen sind rot umrändert, aus dem Mundwinkel tropft ein dünner Blutfaden. Diese furchteinflößende Zombie-Figur singt mit femininer Kopfstimme, süß wie ein Engel: "Auf, auf ihr Brüder, ’s Vaterland brennt! Es bricht alles nieder, es fallt, wer net rennt."

Kein Schauspieler verkörpert jedoch diese Gruselgestalt aus der österreichischen Zeitgeschichte, sondern eine Klappmaulpuppe, die der Regisseur und Puppenspieler Nikolaus Habjan gestaltet hat. Sie ist die zentrale Figur der Bühnenfassung der Staatsoperette, die bei den Bregenzer Festspielen Premiere hatte und nun auch in Wien zu sehen ist. Das Stück, das der verstorbene Komponist Otto M. Zykan und der Regisseur Franz Novotny vor vierzig Jahren für den ORF entwickelt hatten, ist eine derbe Persiflage auf jene Epoche, in der sich in den dreißiger Jahren die fragile Demokratie der Ersten Republik in den austrofaschistischen Ständestaat verwandelte. Als die "Austrotragödie" 1977 ausgestrahlt wurde, entfesselte das Fernsehspiel einen beispiellosen Skandal, der bis in die höchsten Kreise der Politik reichte. Eine "geschmacklose Verfälschung der österreichischen Geschichte" sei das Musiktheater, hieß es etwa aus Kreisen der katholischen Kirche, und ein Erzbischof wollte gleich alle daran Beteiligten exkommunizieren.

Heute provoziert die bissige historische Farce wohl nur mehr stockkonservative Gemüter. In der neuen Bühnenfassung werden prägende politische Figuren der Nachkriegszeit – etwa der christlich-soziale Bundeskanzler Ignaz Seipel, der "Prälat ohne Milde", Polizeipräsident Johann Schober, der nach dem Justizpalastbrand im Jahr 1927 auf Arbeiter schießen ließ, oder der zögerliche, intellektuelle Sozialistenführer Otto Bauer – mal als Schauspieler, dann wiederum als Puppen-Doubles in groteske Karikaturen verwandelt. Wie Operettenbuffos geben sie sich allerlei exaltiertem Treiben hin. Dazu verbrüdern sich schroffe Avantgarde-Kompositionen mit schmalzigen Melodien zu einem disharmonischen Klanggebräu. Ein aufwendiger Theaterapparat mit Filmprojektionen, Lichterspielen und Trockeneis macht aus dem Kleinkunstwerk eine große Show, irgendwo zwischen Popspektakel und Geisterbahn. Diese Staatsoperette ist kein Wohlfühl-Opus, sondern ein Totentanz, das Kontrastprogramm zum Historienkitsch im Musicalprogramm der kommunalen Wiener Bühnen: "Ihr werdet sehn, der Tod is schön, a wenn’s Euch gar net passt."

Die aktuelle Wiederaufbereitung der Staatsoperette, die völlig skandalfrei wohlwollend beklatscht wurde, verdankt sich Irene Suchy, der Witwe von Otto M. Zykan, die mit dem Komponisten Michael Mautner eine bühnentaugliche Fassung erstellt und um fehlende Teile wie Justizpalastbrand und Bürgerkrieg aus dem Nachlassmaterial ihres Mannes ergänzt hat.

Das ursprünglich für 90 Minuten konzipierte Geschichtsdrama war zuvor nur ein einziges Mal in stark gekürzter Form im Fernsehen zu sehen gewesen – mit durchschlagender Wirkung. Besonders die christlich-soziale Nachfolgepartei ÖVP sah sich herausgefordert. Bis heute wird dort offensiv die Meinung vertreten, der vermeintliche Märtyrerkanzler Dollfuß sei das letzte österreichische Bollwerk gegen den Ansturm der Nationalsozialisten gewesen, derweil er im roten Geschichtsbild vor allem als Arbeitermörder und Westentaschendiktator angesehen wird, der einst das Parlament ausgeschaltet hatte. Schon früh hatte die damalige Oppositionspartei in den siebziger Jahren über schwarze Vertrauensleute im ORF in Erfahrung gebracht, zwei anarchische Künstler würden einen Angriff auf die Ahnenverehrung des konservativen Österreichs planen. "Man wollte uns nicht direkt zensieren, sondern aushungern", erzählt Regisseur Franz Novotny heute. In ihrem mehrjährigen Entstehungsprozess musste die Staatsoperette immer wieder umgearbeitet werden. "Die Rede war von einer Kostenexplosion", erinnert sich Novotny, "das übliche Ausweichargument halt, um nicht sagen zu müssen: Wir wollen nix, was den Dollfuß und seine ganze Partie verunglimpft. Die Staatsoperette wurde neunmal abgesagt. Wir waren aber sehr hartnäckig."