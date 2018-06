Der sozialpolitische Paternalismus der Deutschen speist sich aus zwei Strömungen: Während die Konservativen die Idee vom "starken Staat" hegen und die innere Sicherheit betonen, sind die Sozialdemokraten seit je davon beseelt, aus Gerechtigkeitsgründen möglichst viel umzuverteilen. Das sind zugegebenermaßen stereotypische Zuschreibungen, aber sie erklären durchaus die antiliberale Ausrichtung des Landes nach gefühlt hundert Jahren großer Koalition.

Die kurz entflammte Debatte, ob man angesichts von Rekordeinnahmen des Staates und steigenden Sozialabgaben nicht die Steuern senken könnte, war daher schnell beiseitegeräumt. Und auch in einem Kommentar dieser Zeitung wurde in der vergangenen Woche noch einmal ausführlich dargelegt, weshalb Steuersenkungen des Teufels sind. Weshalb nämlich? Richtig: weil die Flüchtlingskrise so finanzintensiv ist. Caterina Lobenstein argumentierte, es fehle an Geld für den sozialen Wohnungsbau, für Kindergärten und Schulen, und es würden durch derartige Investitionen besonders Arbeitslose, Geringverdiener und Alleinerzieher profitieren – jene, die am meisten unter der Flüchtlingskrise litten.

Nun fehlt natürlich immer irgendwo irgendwas. Für gewöhnlich zählt zur Folklore der deutschen Steuerdebatte noch der Hinweis, dass die Brücken maroder seien als in Usbekistan. Und wer würde bestreiten, dass gar nicht genug in das Schulwesen investiert werden kann? Gewiss, wobei strukturelle Reformen, die so gut wie gar nichts kosten, in diesem Bereich naheliegender und erfolgversprechender sind. Herfried und Marina Münkler haben gerade in ihrem Buch Die neuen Deutschen plausibel dargelegt, wie mit lokalpolitischen Maßnahmen ermöglicht werden könnte, dass Migranten vor allem an Schulen untergebracht werden, an denen der Ausländeranteil überschaubar ist. Man kann in Schulklassen, die zu 80 Prozent aus Migranten bestehen, so viel Geld pumpen, wie man will, die strukturelle Benachteiligung bleibt erhalten.

Ob man migrationspolitisch für hohe oder niedrige Steuern plädiert, ist letztlich eine Frage des Menschenbildes. Wer in Migranten vor allem hilfsbedürftige Objekte sieht, dem können die Steuern und Abgaben gar nicht hoch genug sein. Wer sie aber als am Arbeitsleben partizipierende, Wohlstand erzeugende Subjekte begreift, der dürfte sich für eine Senkung einsetzen – und zwar über das hinaus, was Wolfgang Schäuble nun anstrebt.

Bekanntermaßen setzen gerade typische Einwanderungsländer wie die USA oder die Schweiz migrationspolitisch nicht auf einen wohlfahrtsstaatlichen Protektionismus, sondern auf möglichst niedrige Abgaben, um Anreize zu schaffen, einer Beschäftigung nachzugehen. Es ist mit Händen zu greifen, dass viele Migranten, die es in Deutschland zu bescheidenem Wohlstand gebracht haben, als Kleinunternehmer tätig sind. Wer durch deutsche Großstädte spaziert, erblickt ein munteres Kiosk- und Gaststättengewerbe, das von Türken oder Arabern betrieben wird. Sie sind nicht selten auch deshalb eigenständig, weil sie sich das mühsame, durchaus mit Diskriminierung verbundene Arbeiter- und Angestelltendasein ersparen, um möglichst rasch zu Wohlstand zu gelangen.

Die vietnamesische Näherin im Familienbetrieb in Kreuzberg und der Dönerbudenbesitzer in Köln-Kalk tragen einen Selfmade-Stolz in sich, der hierzulande noch viel zu selten anzutreffen ist – und sie blicken fast mitleidig auf manch biodeutschen Kunden, der sich im Hartz-IV-Elend eingerichtet hat. Es ist eine Frage der Steuer- und Abgabenlast, ob man derartige Eigeninitiative fördert oder behindert. Ob es lohnend ist, einer einfachen Beschäftigung oder einer selbstständigen Arbeit nachzugehen. Ob man eine Gesellschaft der Aufsteiger will oder lieber nicht, da diese – Gott bewahre – in echten Wettbewerb mit den Einheimischen treten könnten.

Eine biografische Notiz: Als meine Familie 1981 aus Polen nach Deutschland zog, waren meine Eltern entsetzt darüber, dass sie trotz mehrerer Jobs kaum mehr an Haushaltseinkommen erwirtschafteten als Einheimische, die Sozialhilfe bezogen. Das schien ihnen nicht nur verwunderlich und ungerecht, es war auch entmutigend. Eine Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat jüngst aufgezeigt, dass die Abgaben und Steuern im internationalen Vergleich auch heute – trotz der Reformen unter Rot-Grün – dramatisch hoch sind. Wer mit einer Vollzeitbeschäftigung in einfachen, aber arbeitsintensiven Berufen nach Abzug aller Abgaben und Steuern 1.100 Euro verdient, überlegt es sich zweimal, ob der Gang zum Amt in Kombination mit etwas Schwarzarbeit nicht zweckdienlicher ist.

Es hilft ein Mindestmaß an Realitätssinn: Da Flüchtlinge oft einer unqualifizierten Arbeit nachgehen, kommt es darauf an, vor allem untere Einkommen zu entlasten – von konjunkturellen und weltanschaulichen Gründen einmal abgesehen, die eh dafür sprechen, den Zuwanderern mehr finanziellen Gestaltungsspielraum zu verschaffen, ohne den sich bürgerliche Freiheit nicht denken lässt.

Vielleicht krankt die deutsche Willkommenskultur daran, dass die Zuwanderer mit einem guten Schuss Überheblichkeit fast ausschließlich als alimentierungsbedürftig und hilfesuchend wahrgenommen werden. Die Politik aber sollte ihnen ermöglichen, das Land herauszufordern – und zwar nicht als Sozialleistungsempfänger, sondern als kapitalistische Akteure, die mit den Alteingesessenen um Wohlstand konkurrieren. Es gibt kaum etwas Bewegenderes als Einwanderer, die es "geschafft" haben und aus diesem Grund Neid erzeugen. Der deutsche Paternalismus und der mitleidige Krankenschwesternblick machen sie kleiner, als sie sind.