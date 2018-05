Petra Bahr leitet die Abteilung Politik und Beratung der Konrad-Adenauer-Stiftung. In ihrer Kolumne geht sie der großen Politik im Alltag auf den Grund. © Kulturrat der EKD

Wir sind ein Volk von Ökonomen. Das könnte jedenfalls denken, wer die Umfragen zur Akzeptanz von TTIP liest. Das kalte Kürzel mag nicht jeder auflösen können, über Freihandelsabkommen in globalisierten Handelsräumen haben sich sicher nicht die meisten Deutschen intensivere Gedanken gemacht und den Wirtschaftsteil großer Zeitungen kann man wunderbar in nasse Stiefel stopfen, aber die Deutschen sind überwiegend dagegen, und zwar so dagegen, dass vor allem Gefühle die Macht übernommen haben.

Die Anti-TTIP-Kampagne ist so erfolgreich und bündelt so viele Vorbehalte gegen so viel, dass man fast geneigt wäre, den Kampagnenmachern auch mal eine Initiative anzuvertrauen, wo es um ein "Für etwas" geht. Die können was bewegen! Wenn es die Flüchtlinge nicht gäbe, wäre TTIP nun in aller Munde, als Inbegriff dessen, was mit der Globalisierung an Ängsten verbunden ist, gewürzt mit ein wenig Antiamerikanismus, wenn es gerade passt. Es lässt sich bei Freihandelsabkommen wie TTIP und Ceta ja auch über viel streiten: Demokratiedefizite bei der Beteiligung nationaler Parlamente, die Macht der Konzerne und die Rettung der deutschen Kultur, über Schwellenländer und Rechtsstaatsprinzipien. Das ist allerdings ziemlich kompliziert. Deshalb reicht es vielen, ihren diffusen Ängsten gute Titel zu geben. TTIP wird zu einer Chiffre für Böses. Vielleicht ist der Gedanke der Freiheit insgesamt durch die Auswüchse eines falsch verstandenen Kapitalismus in Verruf geraten.

Doch wer darauf hinweist, dass Deutschland als Exportnation auf freien Handel angewiesen ist, gerät sofort in den Verdacht, Handlanger dunkler Mächte zu sein. Der Wohlstand ist erfahrungsgemäß immer so lange selbstverständlich, wie er nicht infrage steht. Seltsam nur, dass die Nachbarvölker in Europa eine so andere Grundhaltung als die Deutschen haben. Sind die Niederländer, die Franzosen oder Polen dümmer, moralisch weniger gebildet oder anders unbelehrt? Hier kommt der überwiegende Teil der Bevölkerung trotz differenzierter Berichterstattung in den Medien zu einer deutlich anderen Haltung. Freihandelszonen sind auch Wertezonen.

In diesen Räumen kann und muss gestritten werden – um Standards und Ausnahmen, um eine menschenfreundliche Wirtschaft und um die Folgen für die Welt. Vielleicht wäre eine Demo gegen den grassierenden Protektionismus in der Welt mal angesagt. Hier bleiben die Kampagnenführer stumm. Überall in der Welt setzen sich nationale Eigeninteressen durch, Schutzzölle sollen die Märkte gegen Eindringlinge von außen sichern. Eine menschenfreundliche Globalisierung sieht anders aus.