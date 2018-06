Am Ende der Bikini- und Badehosensaison dürften die meisten Deutschen unzufrieden mit sich sein. Aktuellen Statistiken zufolge bringen zwei Drittel der Männer und über die Hälfte der Frauen zu viele Pfunde auf die Waage. Ein Viertel der Bürger gilt sogar als krankhaft übergewichtig. Trotz Abnehm-Prämien der Krankenkassen, einer boomenden Diätindustrie und Fitness-Apps ist die Tendenz zur kollektiven Mästung weiter steigend. Übergewicht ist mit 17 Milliarden Euro pro Jahr einer der wichtigsten Kostenfaktoren im Gesundheitswesen und derzeit im Begriff, das Rauchen als häufigste vermeidbare Todesursache abzulösen.

Doch nach Jahren der Scham und der Selbstvorwürfe gehen die Dicken immer mehr in die Offensive. Mit Schlachtrufen wie "Ich bin rund, na und?" wehren sie sich gegen Schlankheitskult und Diskriminierung. Statt sich bei den Weight Watchers zur klandestinen Kasteiung zu treffen, treten Fettsüchtige selbstbewusst in eigenen Fernsehshows und Schönheitswettbewerben auf.

Auch unter Fachleuten ist umstritten, ab wann Übergewicht schädlich wird. In der Skala der Weltgesundheitsorganisation ist der "Body Mass Index" (BMI) das Maß aller Dinge. Er wird als Quotient aus Gewicht und dem Quadrat der Körpergröße berechnet. Ein BMI von 18,5 bis unter 25 gilt als normal. Ab 25 besteht Übergewicht, ab 30 in krankhafter Form (Adipositas). Kritiker bemängeln, dass nicht nur Fettpolster den BMI beeinflussen, sondern auch die Muskelmasse sprichwörtlich ins Gewicht fällt. Und so gibt es auch sportliche Menschen, die mit einem BMI über 25 gesund und lange leben.

Alexander Kekulé ist Professor für Medizinische Mikrobiologie und Virologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg sowie Direktor des Instituts für Sicherheitsforschung in Halle. In seiner Kolumne für ZEIT Doctor schreibt er regelmäßig über aktuelle Kontroversen in der Medizin.

Rückenwind bekam die "Rund ist gesund"-Bewegung durch eine aufsehenerregende Studie von Katherine Flegal, einer Epidemiologin der US-Gesundheitsbehörde CDC. Aufgrund statistischer Untersuchungen kam sie 2013 zu dem Ergebnis, dass das Risiko eines vorzeitigen Todes erst bei schwerer Adipositas mit einem BMI über 35 ansteigt und Mollige mit einem BMI bis 30 sogar länger leben als Normalgewichtige – demnach wären etwa 113 Kilo bei einer Größe von 1,80 Metern kein Grund zum Abnehmen. Obwohl Flegals Schlussfolgerungen aufgrund technischer Fehler heftig kritisiert und durch neuere Daten widerlegt wurden, ist die Saga von den gesunden Dicken in den Medien allgegenwärtig.

Aktuelle Studien zeigen, dass das Risiko für Herzkrankheiten, Schlaganfälle, Diabetes und andere durch Übergewicht mit verursachte Erkrankungen anhand des BMI nur ungenau bestimmt werden kann. Beim Fett kommt es nämlich weniger auf die Menge als auf die Verteilung an. Wenn der Organismus, besonders bei mangelnder Bewegung, mehr Kalorien aufnimmt, als er verwertet, lagert er die zunächst als Fettdepots unter der Haut ein. Erst wenn dieser schützende Speicher voll ist, kommt es zu gefährlichen Ablagerungen im inneren Bauchraum, in der Leber und in den Muskeln. Der damit verbundene Anstieg des Blutzuckers, der Blutfette und des Blutdrucks sowie die Verschlechterung weiterer Blutwerte signalisieren dem Arzt, dass der Energiestoffwechsel aus dem Gleichgewicht geraten ist. Dieses "metabolische Syndrom" – nicht der erhöhte BMI als solcher – ist der Grund, warum Übergewichtige häufiger krank werden und früher sterben.

Daraus ergeben sich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, dass nicht alle Menschen mit mäßigem Übergewicht (BMI unter 30) abnehmen müssen. Wer körperlich fit ist und normale Blutfett- und Zuckerwerte hat, lebt statistisch genauso lange wie ein Normalgewichtiger. Mäßig Übergewichtige können sich mit Sport das Abnehmen einiger Kilos ersparen. Allerdings sollten sie ihre Fitness halten und regelmäßig vom Arzt überprüfen lassen. Die schlechte Nachricht: Auch Normal- und Untergewichtige können eine Variante des metabolischen Syndroms entwickeln und haben dann ein ähnliches Erkrankungsrisiko wie Fettleibige. Bei extrem mageren Menschen steigen Zucker und Blutfette mitunter sogar besonders stark an, weil die Depotwirkung des Unterhautfettgewebes fehlt.

Dank der neuen Erkenntnisse ist klar, dass BMI, Fitness- und Blutwerte nur gemeinsam aussagekräftig sind – was im Ernstfall ein dreifacher Appell an den inneren Schweinehund sein sollte. Ob das die Adipositas-Epidemie aufhält, wird die nächste Badesaison ans Licht bringen.