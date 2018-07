Auf internationalen Gipfeltreffen geht es immer ein wenig zu wie beim Speeddating: Jeder will mit jedem sprechen, und die Zeit ist knapp. Trotzdem hat sich Angela Merkel vorige Woche bei der Jahrestagung der Regierungschefs der G20 in China mehr als eine halbe Stunde Zeit genommen für eine Unterredung mit einem Mann, dessen Land offiziell nicht einmal Mitglied ist im Club der mächtigsten Wirtschaftsnationen und der sich auch ansonsten nicht als wichtiger Verbündeter der deutschen Bundesregierung hervorgetan hat: Ägyptens Staatspräsident Abdel Fattah al-Sissi.

Merkels Avancen haben einen einfachen Grund: Die deutsche Kanzlerin braucht den ägyptischen Machthaber, um ein Ziel zu erreichen, von dem ihr politisches Überleben abhängen könnte – einen neuerlichen Anstieg der Flüchtlingszahlen zu verhindern.

Im Kanzleramt gilt Ägypten zunehmend als Schlüsselstaat bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise. Merkels Leute sind alarmiert, weil die Zahl der Flüchtlinge aus dem nordafrikanischen Land in den vergangenen Wochen stark gestiegen sind. Angesichts der chaotischen politischen Verhältnisse in Libyen steigen immer mehr Migranten an der ägyptischen Mittelmeerküste in die Boote, um Europa zu erreichen: Menschen aus Eritrea, Somalia oder dem Sudan, Kriegsflüchtlinge aus Syrien, aber auch immer mehr Ägypter, die ihr Land verlassen wollen. Etwa zehn Prozent der in Italien ankommenden Migranten sind Regierungskreisen zufolge ägyptische Staatsbürger. "Da müssen wir etwas tun", heißt es in Angela Merkels Umfeld.

Migrationsexperten teilen diese Einschätzung. "Die Mittelmeerregion muss in ein umfassendes Migrationskonzept eingebunden werden", sagt Lukas Gehrke, Direktor beim Wiener International Centre for Migration Policy Development. Wie das genau gehen soll, darüber hat man sich in der Bundesregierung schon ein paar Gedanken gemacht: Demnach sollen die ägyptischen Behörden ihre Grenzen strenger kontrollieren, damit sich weniger illegale Migranten auf den Weg machen. Auch über ein weitreichendes Rückübernahmeabkommen mit Ägypten wird in der schwarz-roten Koalition nachgedacht. Bislang werden aus dem Mittelmeer gerettete Flüchtlinge in der Regel nach Italien transportiert, von wo aus sie sich dann häufig nach Deutschland durchschlagen.

Durch ein solches Abkommen würde es leichter, die Menschen zurück nach Ägypten zu bringen. Dadurch – so hofft man in Regierungskreisen – würde der Anreiz sinken, die lebensgefährliche Überfahrt überhaupt zu wagen. Als Vorbild für ein solches Maßnahmenpaket gilt der Flüchtlingsdeal mit der Türkei, der die Zahl der Migranten, die Europa über die Ägäis erreichen wollen, deutlich reduziert hat. Geld gegen Grenzsicherung im Ausland, das ist die Formel, mit der man im Kanzleramt den Flüchtlingszustrom begrenzen will, ohne die deutschen Landesgrenzen schützen zu müssen. Denn das würde der Kanzlerin sofort als eine Kehrtwende in der Flüchtlingspolitik ausgelegt werden, und diese Blöße will sie sich nicht geben.

Für Angela Merkel ist ein Erfolg im Fall Ägypten auch deshalb so wichtig, weil das bevölkerungsreichste arabische Land ein zentrales Element der deutschen Flüchtlingspolitik ist. Nach Schätzungen mancher Migrationsforscher könnte sich im Extremfall ohne Begrenzung der Zuwanderung jeder fünfte Bewohner Nordafrikas und des Mittleren Ostens nach Europa aufmachen. Deshalb sollen nach und nach alle nordafrikanischen Mittelmeeranrainerstaaten dazu gebracht werden, ihre Küsten zu überwachen, um die europäische Außengrenze zu entlasten.

Die EU-Kommission arbeitet bereits an der Umsetzung dieses Vorhabens. Sie plant unter anderem einen milliardenschweren Investitionsfonds, der kleinen Unternehmen in Afrika den Zugang zu Krediten erleichtern soll. Dahinter steht die Hoffnung, dass die Menschen sich nicht auf den Weg nach Europa machen, wenn mehr Arbeitsplätze in der Heimat geschaffen werden. Wenn Deutschland im kommenden Jahr die Präsidentschaft der G20 übernimmt, sollen weitere Initiativen folgen. Zugleich werden die betroffenen Länder mit Mitteln aus Brüssel bei der Sicherung ihrer Grenzen unterstützt.

Infobox Probleme am Nil Probleme am Nil Krise Ägypten steckt in einer schweren Krise. Die Staatsschulden sind fast so hoch wie die gesamte jährliche Wirtschaftsleistung, die Inflationsrate liegt bei über zehn Prozent, und fast jeder zweite Jugendliche findet keine Arbeit. Hilfe Hilfe Um die Wirtschaft auf Vordermann zu bringen, hat Ägypten einen Hilfskredit des Internationalen Währungsfonds beantragt. Dafür muss die Regierung harte Reformen umsetzen. Chance Chance Deutschland will Ägypten dazu bringen, die Grenzen strenger zu kontrollieren, damit weniger Flüchtlinge nach Europa kommen.

In Berlin hat Merkel schon wichtige Verbündete für ihren Plan. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble will sich ebenfalls stärker in Ägypten engagieren, auch für das SPD-geführte Außenministerium ist Ägypten von zentraler Bedeutung.

Doch warum sollte Sissi Merkel diesen Gefallen tun? Antwort: Weil er dringend Geld braucht.