Herr Hoffmann schiebt einen Rollator durch das Plattenbauviertel Halle-Neustadt. Vor ihm liegen vier gleiche Hochhäuser. Aufgestellt wie Dominosteine, verfallen sie um die Wette. "Nützjanüscht", kommentiert der alte Herr das Panorama. Als er 1978 einzog, stand "HaNeu", wie die Hallenser ihre Neustadt liebevoll-sarkastisch nennen, noch für eine verheißungsvolle Zukunft. Im umfangreichsten Bauprojekt der DDR eine Wohnung zugewiesen zu bekommen – ein Traum nicht nur der Arbeiter in den nahe gelegenen Chemiewerken.

Später machte HaNeu als Sinnbild der Hässlichkeit Karriere; das Schicksal, als Scheußlichkeiten in Beton zu gelten, teilen die Wohnblocks in Sachsen-Anhalt mit vielen zur selben Zeit entstandenen Gebäuden West- und Ostdeutschlands. Heute träumen die Menschen vom energieeffizienten Neubau oder streben nach einer Gründerzeit-Etage für ihre Mid-Century-Design-Klassiker. Doch langsam tut sich was. Eine sehenswerte Ausstellung mitten in HaNeu wagt nun ganz direkt zu fragen: Haben nicht auch Großwohnsiedlungen einen besonderen denkmalhistorischen Wert?

Die von einem Team junger Architekturhistoriker der Technischen Universität Dortmund und der Bauhaus-Universität Weimar konzipierte und an einem Stahlrohrsystem elegant gehängte Schau BIG HERITAGE. Welche Denkmale welcher Moderne? erläutert in überwiegend historischen Fotografien und informativen Texten zunächst die Hintergründe der Entstehung von Halle-Neustadt. Sie geht auf skandinavische Einflüsse in der Stadtplanung und die Kunst an zahlreichen Fassaden ein. Ihr Fazit: Wellenförmige Flachdächer und kreisrunde Kindergärten aus DDR-Zeiten müssten ebenso als Denkmal geschützt werden wie Rokoko-Kirchen und Mittelalter-Burgen.

Ein zweiter Ausstellungsteil setzt die ostdeutsche Großwohnsiedlung in Bezug zum nordrhein-westfälischen Marl, einer anderen im Diskurs um das Erbe der Nachkriegsmoderne bisher erstaunlich wenig präsenten Industriestadt, in die die Schau nach dem 3. Oktober weiterziehen wird. In Marl wurde nach 1946 ein architektonisches und städteplanerisches Experiment umgesetzt, das in seiner Geschlossenheit einzigartig und in seiner Ästhetik in vielerlei Hinsicht stilbildend war – dort entstand etwa eines der ersten Shopping-Center überhaupt, der "Marler Stern". Bis heute trägt er das größte Luftkissendach der Welt.

Marl steht in der Ausstellung in einer Linie mit Rom und Paris, deren Großbauten aus der Beton-Moderne zurzeit kontrovers diskutiert werden. Spätestens hier wird klar, dass eine Beantwortung der Frage, welche Architektur des 20. Jahrhunderts im Gedächtnis bleiben darf, europaweit drängt. Ganz besonders aber in einem Land wie Deutschland: Zwei Drittel aller Gebäude wurden hier zwischen 1949 und 1999 errichtet.

Vom 11. 9. bis 3. 10. in Halle (Saale) und vom 11. 11. bis 4. 12. in Marl. Weitere Informationen: www.welchedenkmale.info/ausstellung/big-heritage