Der Mann hinter dem Rednerpult richtet ein letztes Mal sein Manuskript. Es ist der 19. September 1946. Die Aula der Universität Zürich ist übervoll, das Publikum erscheint im Sonntagsputz, überall Blumenschmuck – und vorne steht er: Winston Churchill.

Die Rede ist fast vorbei, da setzt der britische Staatsmann zu diesem einen Satz an, der sein berühmtester werden sollte. Einer, den sie später hier in Zürich in Stein meißeln und die Tafel in die Aula-Wand einlassen werden: "Therefore I say to you: Let Europe arise!"

Aber Churchill ist nicht der Einzige, der in diesen Septembertagen vor siebzig Jahren in der Schweiz die Zukunft Europas neu denkt.

In Hertenstein, einem kleinen Dorf am Vierwaldstättersee, treffen sich zur selben Zeit Intellektuelle und Aktivisten aus 13 Ländern. Auch sie wollen Europa neu ordnen – von unten nach oben.

Eingeladen zum Hertenstein-Kongress hatte die Schweizer Europa-Union, angeführt von Hans Bauer, einem jungen Redakteur der National-Zeitung aus Basel. Seine Gruppierung hatte sich schon vor dem Krieg mit der älteren Generation der Europa-Vordenker überworfen. Die paneuropäische Union unter Graf Richard Coudenhove-Kalergi war ihnen zu autoritär geworden. Der Graf dachte: Die Regierungschefs sollen Europa gestalten; seine Arbeit ließ er sich von ein paar reichen Industriellen finanzieren. Die jungen eidgenössischen Europäer hingegen sagten: Wir sind eine Bewegung, unterstützt von den Beiträgen unserer Mitglieder, die alle mitentscheiden sollen.

Am 15. September treffen sich die Hertenstein-Delegierten in Bern, später reisen sie zusammen in die Innerschweiz. Es folgt ein tagelanger Gesprächsmarathon: Man diskutiert über die Deutschlandfrage, das Verhältnis einer europäischen zu einer Weltunion – aber auch über europäische Kultur. Erstmals seit Kriegsbeginn sitzen dabei Sieger und Besiegte wieder an einem Tisch; wobei die deutschen und österreichischen Delegierten nicht einreisen durften. Exilanten nehmen ihre Plätze ein.

Nicht die Regierungen, das Volk soll das neue Europa gestalten

Raymond M. Jung d’Arsac war damals ein junger Student und in Hertenstein als Rapporteur dabei. Er schreibt später in seinen Erinnerungen: "Die Teilnehmer waren keine Politiker, keine Regierungsvertreter. Es waren Mitglieder von Organisationen, die nur sich selber vertraten." Sie seien überzeugt davon gewesen, dass die öffentliche Meinung, also eine Volksbewegung, den Kontinent neu gestalten könne.

Doch das Volk feiert im September 1946 in Zürich, nicht am Vierwaldstättersee. In einer offenen Limousine lässt sich Winston Churchill nach seiner Rede durch die Stadt auf den Münsterhof chauffieren. Augenzeugen berichten von einem "Rosenbombardement", das auf den "Helden der freien Welt" und seinen Wagen niederprasselte.

Ein Komitee aus Wirtschaftsführern hatte den britischen Kriegsminister in die Schweiz geladen. Ihre Geschäfte mit Nazideutschland drückten aufs Image, von einem Besuch des Staatsmanns erhofften sie sich gute internationale Presse. Churchill kommt tatsächlich. Sein Mallehrer, er stammt aus Winterthur, lockt ihn mit einer Ehrendoktorwürde der Universität Zürich. Am Genfersee überlässt ihm das Komitee eine stattliche Villa als Sommerfrische, wo er arbeitet und Gäste empfängt.

Aus dem Dr. h. c. Winston Churchill wird schließlich nichts. Die Fakultäten zieren sich. Der Politiker ist verärgert, wie er später verrät. Trotzdem spricht er an der Uni.

Über "eine Art Vereinigter Staaten von Europa", die ihm vorschwebt. Über Frankreich und Deutschland, welche die neue Union führen sollen. Über Großbritannien, das selbstverständlich außen vor bleiben wird – man sieht sich und das Commonwealth immer noch als Empire, auf Augenhöhe mit den Amerikanern und Sowjets.

"Die Rede war ein absolutes Zufallsprodukt", schreibt später der Schweizer Historiker Georg Kreis: Sie stehe für vieles, nur nicht für eine europäische Integration, die diesen Namen verdiene. Tatsächlich ist der Brite in Zürich vor allem auf seine Außenwirkung bedacht. Er will beim anstehenden Parteitag der Tories als thought leader erscheinen.

In Hertenstein aber knien sich die Delegierten in die Detailarbeit und entwerfen ein Zwölf-Punkte-Programm.

Für sie soll Europa ein Bundesstaat werden, mit einer eigenen Verfassung und eigenen Bürgerrechten: "Die Mitglieder der Europäischen Union übertragen einen Teil ihrer wirtschaftlichen, politischen und militärischen Souveränitätsrechte an die von ihnen gebildete Föderation."