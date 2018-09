DIE ZEIT: Sie haben nach der Bundespräsidenten-Stichwahl im Mai Wähler von Alexander Van der Bellen dazu aufgerufen, jene von Norbert Hofer auf ein Bier einzuladen, um diesen einfach einmal zuzuhören. Haben Sie das auch selbst getan?

Klaus Schwertner: Ja, ich bin bewusst auf Menschen zugegangen, die die Arbeit der Caritas kritisch sehen und denen das Flüchtlingsthema Sorgen bereitet und in ihnen auch Wut und Hass weckt.

ZEIT: Was haben Sie in den Gesprächen gelernt?

Schwertner: Ich frage mich nicht mehr, wer diese Menschen sind und wo sie leben. Sie leben Tür an Tür mit mir, sie sind in meinem Bekannten- und Freundeskreis. Ich habe gelernt, sie nicht vorschnell in eine Schublade zu stecken, denn auch ich habe Vorurteile.

ZEIT: Nämlich?

Schwertner: Ich habe auf Facebook viele Nachrichten bekommen. Darunter waren kritische Nachfragen und richtige Anfeindungen. Ich habe die nun nicht mehr einfach abgetan, sondern allen geantwortet. In einem Fall war die Diskussion heftig, der Mann fühlte sich stark angegriffen. Dann hat sich herausgestellt, dass das ein Vater mit einem behinderten Kind in einer schwierigen Situation ist, der Unterstützung brauchte und Angst hat, dass auf ihn vergessen wird. Ein anderer hat ebenfalls ausfällig geschrieben. Später hat er erzählt, er sei 58 Jahre alt, langzeitarbeitslos und habe das Gefühl, er bekomme keine Chance mehr und zähle nichts. In beiden Fällen finden nun Beratungsgespräche in der Caritas statt. Ich glaube, dass sich hinter solchen Botschaften, wenn man genau hinhört, echte Schicksale verbergen – nicht immer natürlich, aber oft. Es können Hilfeschreie sein. Viele Menschen fühlen sich alleingelassen.

ZEIT: Aber kann man dieses Gefühl nicht nachvollziehen? Seit einem Jahr dominiert ein Thema ...

Schwertner: Und verdrängt andere Themen wie Pflege von Angehörigen, Arbeitslosigkeit oder Armut. Die Nachrichten werden beherrscht von der sogenannten Flüchtlingskrise, und man hat den Eindruck, als gebe es in der Regierung zehn Minister, die nur für Asyl zuständig seien. Ich verstehe, wenn Menschen befürchten, dass auf sie vergessen wird. Dabei hat die Caritas in Bereichen wie Pflege, der Arbeit mit Obdachlosen oder Langzeitarbeitslosen nicht gekürzt, sondern ausgebaut, aber das haben wir tatsächlich zu wenig kommuniziert.

ZEIT: Welche Sorgen haben Sie noch gehört?

Schwertner: Spannend fand ich, dass viele, die seit Langem aus der katholischen Kirche ausgetreten sind, nun die christlichen Werte bedroht sehen. Es gibt eine sehr diffuse Angst vor dem Islam, man glaubt, dass durch ihn Errungenschaften in Gefahr seien.

ZEIT: Welche denn?

Schwertner: Demokratie etwa oder die Gleichstellung von Mann und Frau. Wobei mit diesen Werten unterschiedliche Vorstellungen verknüpft werden. Wenn ich nachgefragt habe, zeigten sich teils sehr konservative, klischeehafte Männer- und Frauenbilder.

ZEIT: Bei der Gleichberechtigung gibt es in Österreich noch Nachholbedarf. Was können wir da von Zuwanderern überhaupt verlangen?

Schwertner: Das ist ein großes Problem. Wir verlangen von Flüchtlingen, sie sollen sich an Werten orientieren, über die wir uns selbst nicht einig zu sein scheinen.

ZEIT: Spürten Sie bei den Unterhaltungen die Sorge vor Parallelgesellschaften?

Schwertner: Das ist ein Riesenthema. Dabei unternehmen gerade jene politischen Gruppierungen, die vor Parallel- oder gar Gegengesellschaften warnen, selbst alles, damit Menschen, die zu uns kommen, sich in ihren Communitys organisieren müssen, weil sie ausgegrenzt werden. Das halte ich übrigens für höchst problematisch und eine echte Gefahr.

ZEIT: Wie begegnen Sie den Ängsten?

Schwertner: Ich habe früher versucht, Positionen auszutauschen, auf ein Argument folgte ein Gegenargument. Mittlerweile glaube ich, dass das wenig verändert. Man muss zuhören, aus den sozialen Medien rausgehen in die reale Welt, sich Zeit nehmen, um die Sicht des anderen besser zu verstehen. Man darf nicht mit der Erwartung in so ein Gespräch gehen, dass am Ende einer als Sieger hervorgeht. Darum geht’s nicht. Es geht darum, eine gute Form des Dialogs herzustellen. Erst dann kann es mehr Verständnis füreinander geben.

ZEIT: Hat sich die Stimmung geändert?

Schwertner: Ich bin davon überzeugt, dass im vergangenen Jahr die Bilder von den Bahnhöfen eine überhöhte Euphorie erzeugt haben. Die Stimmung war damals nicht so gut, wie viele – auch ich – erhofft hatten. Gleichzeitig glaube ich, dass die Stimmung heute nicht so schlecht ist, wie wir sie gefühlt wahrnehmen. Die Zivilgesellschaft ist noch immer aktiv. Nicht mehr so im Rampenlicht, dafür aber an vielen unterschiedlichen Orten in ganz Österreich.