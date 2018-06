Ja, gibt es denn solche Männer noch? In einer der genialsten Szenen mit dem Tscharlie sitzen drei Typen in Wildwestklamotten nach einer Faschingsparty an der Isar.

"So schön war’s überhaupt noch nie", sagt der Tscharlie und der Gustl: "Wenn man denkt, dass dann auf amoi ois vorbei is."

"Ja mei", so der Achmed und der Gustl: "So is des im Leben, zuerst is scheen, dann is auf amoi ois vorbei."

Tscharlie, finster: "Heut is Samstag, morgen is Sonntag und übermorgen is Montag. Zwoa Tag noch."

"Scheißversicherung", sagt der Gustl und: "Scheißtaxi", der Achmed.

Da wird es dem Tscharlie zu viel Angestellten-Gejammer, und er fängt zu spinnen an: "Zwoa Tag noch bis Sacramento. Ich geh allein auch, miteinander wär’s natürlich schöner, aber ich geh allein auch." Also gehen die Freunde auf ein Abenteuer und kehren erst Tage später wieder nach Hause zurück, wobei sie über die Innenstadt von München nie hinauskommen.

Das war 1974. Die Serie über den coolen Hund Karl Häusler, genannt "der Tscharlie", hieß Münchner Geschichten und lief im Fernsehen des Bayerischen Rundfunk im Regionalprogramm. Eine Reichweite von heute kaum mehr vorstellbarer Bescheidenheit. Regisseur und Drehbuchautor der Serie war ein noch unbekannter Debütant namens Helmut Dietl. Und der dreißigjährige Schauspieler Günther Maria Halmer spielte darin seine erste Fernsehrolle.

In den folgenden Jahrzehnten wurde Dietl einer der größten deutschen Filmemacher seiner Zeit, und Halmer blieb ein verlässlich wiederkehrendes Gesicht des deutschen Fernsehfilms. Aber die Sprüche seiner ersten Rolle zitieren die Leute immer noch. Die Serie ist unzählige Male wiederholt worden, es gibt sie auf DVD, und viele Fans von damals leben jetzt in Berlin und anderswo. Man kann die Spuren des Tscharlie also nicht nur in München, sondern republikweit an vielen nicht mehr ganz jungen Männern ausmachen, die sich etwas von ihm abgeguckt haben: den Schlendergang, das Bubenlachen, ein locker hingehauenes "Logisch!" Unter all den glamourösen Figuren, die Helmut Dietl in seinen Filmen geschaffen hat, ist diese erste vielleicht die hinreißendste. So wie der Tscharlie wollte man einfach sein. Immer. Gäbe es nicht heute mehr Gründe denn je, es zu versuchen?

Und was macht eigentlich mittlerweile der, der als Erster Tscharlie war? Wir treffen ihn, weil das unbedingt zu der Zeit gehört, an die wir uns hier erinnern, im Café Kulisse an den Münchner Kammerspielen. Günther Maria Halmer sitzt an einem Tisch draußen an der durch internationale Luxusboutiquen fad gewordenen Maximilianstraße: 73, weißhaarig, die Jackettärmel sportlich über braun gebrannten Unterarmen hochgeschoben, blickt er mürrisch umher. Das Café ist nicht mehr dasselbe. Damals saßen die Großen hier: Fritz Kortner, Therese Giehse, Peter Stein, erzählt Halmer, "und der Helmut Dietl hat da droben gewohnt". Am Eck, auf das er zeigt, könnte sich heute kein Künstler irgendwas leisten. Sommer ist es und Nachmittag, in der Kulisse ruhen sich Grüppchen tief verschleierter Touristinnen vom Shoppen aus. "Es wird immer orientalischer", brummt Halmer, und wir werden leider darauf zurückkommen.

Rumgesponnen habe man

Hier im Café habe man zum Teil auch den Tscharlie entwickelt, erzählt er weiter. Diese Figur sei ja eigentlich Helmut Dietl selbst gewesen, wie viele seiner späteren Figuren auch. Sobald er aber gewusst habe, dass Halmer sie spielen würde, habe er sie auch an den realen Günther Maria stark angelehnt. Weggegangen sei man miteinander, rumgesponnen habe man, und dann habe der Helmut Dietl die gesammelten Geistesblitze zu einem Drehbuch geformt. Plötzlich seien die Cowboy-Gefühle des gebürtigen Rosenheimers Halmer nicht mehr bloß dumme Kleinstadtträume gewesen, sondern hätten zum Beispiel in dem berühmten Ritt auf das Siegestor gemündet, bei dem im Laufe des Sacramento-Abenteuers der Gustl, der Achmed und der Tscharlie auf geklauten Pferden drei berittene Polizisten konfrontieren. "Der Helmut hatte eine unglaubliche Menschenkenntnis", sagt Halmer, "er hat uns Schauspieler erkannt." Viele, die bei ihm grandios gewesen seien, seien deshalb nichts geworden, nachdem er sie nicht mehr gebraucht habe. Oder seien andersherum erst durch ihn entdeckt worden, wie Helmut Fischer.