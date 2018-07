Hannah Arendts große Lieben galten drei höchst unterschiedlichen Männern. Philosophen waren alle drei, das war es aber auch schon an Gemeinsamkeit. Da war Martin Heidegger, der Marburger Professor und ihr Geliebter, der 1933 die Nazis feierte, da war ihr Ehemann seit 1940, Heinrich Blücher, einst Revolutionär und Kommunist, der später in den USA am Bard College lehrte. Und da war Günther Anders, den sie 1925 in Heideggers Seminar kennenlernte und mit dem sie von 1929 bis 1937 verheiratet war; sein technikkritisches Hauptwerk Die Antiquiertheit des Menschen kam 1956 heraus.

Jetzt ist, nach den Korrespondenzen mit Heidegger und Blücher, auch der Briefwechsel der Ex-Eheleute Arendt und Anders erschienen, jedenfalls die 54 Briefe, die sich erhalten haben. Selbst in dieser fragmentarischen Überlieferung scheint noch einmal das existenzielle Drama des Denkens im 20. Jahrhunderts auf. "SIND GERETTET WOHNEN 317 WEST 95= HANNAH" telegrafierte Arendt am 23. Mai 1941 nach ihrer Ankunft in New York gen Hollywood, wo der emigrierte Anders lebte. Während dieser nie aus seiner "Exilmisere" herauskommt und 1950 nach Wien geht, wird Arendt zu einer Berühmtheit. Die beiden eint die Antipathie gegen Adorno, dessen Umgang mit dem Werk des Freundes Walter Benjamin nach dessen Selbstmord 1940 sie kritisch beäugen. Anders’ Egozentrik scheint durch, mit Eitelkeit und Selbstmitleid; nur zwei Mal sehen sie sich wieder, 1961 und 1975. Ihre Briefe sind eine Mischung von vertraulichem Nachhall einstiger Intensität und Nähe mit intellektueller und persönlicher Entfremdung – bei fortwährendem Bewusstsein dafür, wie wichtig man einander einst war.