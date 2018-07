Der Umgang sozialdemokratischer Medien mit Horst Seehofer lässt sehr zu wünschen übrig. Unbekannte Journalisten unterbrechen den bekannten CSU-Vorsitzenden pausenlos mit kritischen Fragen, anstatt ihn höflich ausreden zu lassen und seine Sorgen ernst zu nehmen. Wir persönlich bedauern dies zutiefst. Journalisten sollen nicht rechten und richten, sie sollen wahrheitsgemäß die Lebenswirklichkeit von Politikern abbilden, die dem bayerisch-abendländischen Kulturkreis angehören und sich tapfer der säkularen Langeweile der Merkel-Republik widersetzen. Jeder weiß, dass dies kein gutes Ende nehmen wird. Naturgemäß wird Bayern Deutschland verlassen und sich mit Österreich und Südtirol zu einer Insel der Seligen glücklich vereinen – mit Triest als eisfreiem Hafen und tiefen landesväterlichen Beziehungen zur heiligen russischen Krim.

Nicht dass wir uns missverstehen: Horst Seehofer ist kein Separatist. Er wünscht auch keinen Bürgerkrieg mit seiner Schwesterpartei, der CDU, die jeder Bayer mit der SPD verwechselt. Herr Seehofer möchte gewiss noch eine Weile zu Deutschland gehören, obwohl sich Bayern im Süden seines Herzens noch nie für den kalten, fremdartigen Norden mit seinen kritischen Journalisten erwärmen konnte.

Noch sind Hopfen und Malz nicht verloren. Damit Bayern in Deutschland verbleibt, muss Deutschland sich verändern, es muss südlicher und zu einem Land werden, wo Journalisten nicht länger hochmütige Herren, sondern stille Diener ihrer Politiker sind. Tatsächlich wird Deutschland von zwei Fernsehanstalten beherrscht, die ständig Unfrieden stiften und das Volk gebührenpflichtig von der CSU entfremden. Und wie viel sinnloser Leerlauf herrscht in ARD und ZDF! "Sitzung o’gsetzt, abghetzt, ausanandergsetzt, gschwätzt, nix gsagt, vertagt, vui san zsammakumma, nix is rauskumma, Sitzung umma."

Es ist gut, dass Herr Seehofer ARD und ZDF zusammenlegen will, eine Anstalt in Deutschland ist mehr als genug. Niemand hat die Absicht, ein Staatsfernsehen zu errichten; vielmehr werden Politiker aus dem christlichen Kulturkreis einvernehmlich das Programm gestalten, denn das deutsche Fernsehen ist zu kostbar, um es Journalisten und Sozialdemokraten zu überlassen, die noch nie etwas vom Abendland gehört haben und stattdessen so viele Menschen aus dem Morgenland zu uns locken, bis nicht einmal mehr die Alpen zu sehen sind. "Irren", sagt Herr Seehofer, "ist menschlich. Aber immer irren ist sozialdemokratisch."

