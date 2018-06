Angela Rinn ist habilitierte evangelische Theologin, Mitglied der EKD-Synode und Pfarrerin in Mainz-Gonsenheim. Unter dem Namen Vera Bleibtreu schreibt sie Krimis. © Harald Oppitz/KNA

Jetzt hat mir jemand erzählt, dass er früher deshalb nicht Schreibmaschineschreiben gelernt hat, weil er Sorge hatte, dass dann alle von ihm Tipp-Hilfe-Dienste erwarten würden. Ich fand diese Geschichte ziemlich überraschend. Ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, auf den Erwerb einer Fähigkeit zu verzichten, nur weil andere mich anschließend um meine Hilfe bitten könnten. Wahrscheinlich liegt das daran, dass ich Pfarrerin bin. In diesem Beruf fühlt man sich einfach zur Hilfe verpflichtet, ob es nun um Erste Hilfe, Seelsorge oder Schreibmaschinen geht. Insofern finde ich es interessant, dass andere Menschen völlig anders gestrickt sind als ich.

Gott hat sich da schon eine ziemlich bunte Truppe erschaffen, als er sich entschied, den Menschen in die Welt zu setzen. Die einen helfen gerne, die anderen verzichten, nur um nicht helfen zu müssen. Wahrscheinlich gibt es noch die Sorte Mensch, die tippen lernt, weil sie damit anderen überlegen ist, und wieder andere, die lernen es, um es anschließend niemandem zu erzählen und nur für sich ganz im stillen Kämmerlein auf die Tastatur einzuhacken. Ich selbst habe übrigens Schreibmaschine gelernt, weil mein Vater darauf bestanden hat, als ich in der 8. Klasse war, und Papi meinte es gut mit mir. Wenn mein Vater von einer guten Sache überzeugt war, konnte man nur mit sehr viel Energie dagegen angehen.

Ich gab damals klein bei, absolvierte mehr pflicht- als lustbetont 20 Stunden unter der Oberaufsicht einer strengen Berufsfachschullehrerin und kann seitdem tippen. Nicht sensationell gut (ich schloss mit einer Drei ab), aber es reicht bis heute, um sehr viel zügiger eine Predigt abzutippen oder eben diese Kolumne fertigzustellen. Letztlich bin ich Papi dankbar, auch wenn es mir etwas peinlich ist, dass ich als Schülerin nicht mehr Rückgrat und Mumm zum Widerstand hatte.

Heute würde mir das nicht mehr passieren – wahrscheinlich jedenfalls. Mein Vater ist immer noch ziemlich hartnäckig, wenn er es gut mit mir meint. Begegnungen wie die mit dem Schreibmaschinenkurs-Verweigerer machen mir klar, dass man Menschen nicht über einen Kamm scheren und auch aus ihren Handlungen nicht zwangsläufig auf ihre innere Motivation schließen kann.

Außerdem zeigt es, dass man im Moment der Entscheidung für oder gegen einen Kurs oder eine Ausbildung nicht immer überblickt, welche Auswirkungen diese Entscheidung haben wird.

Der Tipp-Verweigerer hat mir erzählt, dass er erst spät begriffen habe, dass Schreibmaschinenkenntnisse für ihn persönlich hilfreich seien, und jetzt ist er ganz zufrieden, dass er einen Kurs absolviert hat. Die ganze Angelegenheit zeigt aber auch, wie schwer es ist, durch eine Predigt Menschen zu motivieren. Was Menschen motiviert, ist so unterschiedlich, was sie demotiviert, ebenfalls.

Manchmal erreicht man mit einer Predigt genau das Gegenteil von dem, was man voll guten Willens verkündigen wollte. Ganz zu schweigen davon, dass man so eine Predigt dann auch noch tippen muss. Übrigens: Mich hat noch niemand darum gebeten, irgendwelche Tipparbeiten zu übernehmen.