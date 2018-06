In dem maroden Riesenreich konnte aus einem Bauernjungen kaum anderes werden als ein Bauer. Er hatte das Glück, dass ihn sein Bruder in eine ferne Stadt holte. Um legal einreisen zu können, fälschte er sein Alter und absolvierte später ein Medizinstudium. Seine Tätigkeit als Arzt nutzte er, um revolutionäre Ideen zu verbreiten. Nach der militärischen Niederlage seines Heimatlandes scheiterten er und seine Anhänger bei dem Versuch, das Regierungsgebäude seiner Heimatprovinz zu besetzen. Er ging außer Landes: Sechzehn Wander- und Lernjahre nutzte er für politische Studien und warb um Anhänger für seine Ideen. Nach dem Sturz einer 2000-jährigen Herrschaft kehrte er in seine Heimat zurück und wurde als Kompromisskandidat von Revolutionären und Konservativen zum Präsidenten der provisorischen Regierung gewählt. Um das übermächtige Militär für die neue Regierung zu gewinnen, trat er zugunsten eines Generals zurück. Der schwang sich zum Diktator auf, trieb ihn ins Exil und stürzte das Land in Bürgerkriege. Fünf Jahre nach dessen Tod wurde er Präsident einer selbst proklamierten Nationalregierung. Aus Enttäuschung über die mangelnde Unterstützung durch Großmächte wandte er sich einem neuen Regime zu. Es sollte helfen, das zerrissene Land militärisch zu einen. Nach Siegen über Separatisten setzte er sich für Versöhnung ein. In der Stadt einer nationalen Konferenz starb er an Leberkrebs. Zwei Staaten verehren ihn als Gründervater, wenn auch mit unterschiedlichen Attributen. Wer war’s?

Marianne Koch (geb. 1931) war Filmstar, Ratequeen, TV-Moderatorin, Internistin in eigener Praxis. Sie schreibt (Das Herz-Buch), moderiert auf Bayern 2 die Sendung Das Gesundheitsgespräch und lebt mit dem Autor Peter Hamm am Starnberger See