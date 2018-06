Inhalt Seite 1 — Die Macht der Tracht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Da gibt es bei allen Differenzen ein zartes Band zwischen Bayern und Hamburg, eine Übereinkunft, die abzulesen war am Protohanseaten Helmut Schmidt und noch immer abzulesen ist an Politikern aus München: dass es nämlich völlig okay ist, öffentlich in landestypischer Tracht aufzutreten.

Bei Helmut Schmidt war es die Elblotsenmütze, selbst bei heiklen Terminen mit Erich Honecker getragen. In Bayern ist es der Lodenjanker, der hin und wieder den Scheuer Andi (CSU) schmückt oder seinen übergroßen Chef, Horst Seehofer (CSU). Als Rudelführer ist dieser zusätzlich mit Hirschhornknöpfen und grünem Stehkragen markiert.

Die Tracht schiebt die Herkunft aus dem Hinter- in den Vordergrund. Sie ist, in Zeiten der Globalisierung und Unordnung, selbstbewusst getragene Störrigkeit und signalisiert: Hier stehe ich nun und kann nicht anders. Mit Betonung auf "hier". Und störrisch ist man sowohl in München als auch in Hamburg, denn in beiden Städten geht man davon aus, in der schönsten Stadt des Landes zu leben, gar der Welt. Man beantwortet die Verdichtung der Geschichte mit unerschütterlichem Kommunalstolz.

Allerdings läuft da was schief zwischen Nord und Süd, das zarte Band ist eine kulturelle Einbahnstraße. Niemand tritt in München als Elblotse auf, aber in Hamburg gibt es inzwischen: drei Hofbräuhäuser (mittelmäßiges Schnitzel für Touristen, in Lederhose und Dirndl serviert, dafür am Wochenende stadtweit die beste Adresse, um "Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi" zu singen).

Es gibt ein großes Fachgeschäft für Trachten, in superedler Lage an der Binnenalster, das seinen Besuchern nahelegt, die Tracht "im Büro, beim Stadtbummel, in der Freizeit oder gar in der Oper" zu tragen, also mit beinah burkahafter Konsequenz. Werbeslogan des Ladens: "Feiern wie die Bayern". Angebot: Strickjacken, Haferlschuhe, Kniebundhose mit oder ohne Tellernaht, Walkjacken für Kinder. Und wer nicht weiß, was Haferlschuhe sind, geht einfach mal hin: seltsam klobige Treter, die man schief binden muss.

Und es gibt neuerdings Limberry, einen Onlineshop für Dirndl und Trachten, mit Sitz in Winterhude, der als Unternehmensziel ausgibt, Weltmarktführer zu werden. Bekannt wurde das Label durch die gerade sehr erfolgreiche Vox-Show Die Höhle der Löwen. Eine Sendung, in der junge Gründer ihre Geschäftsideen vor Finanziers wie Carsten Maschmeyer präsentieren, die währenddessen mit überschlagenen Beinen, gerunzelter Stirn und schwarzen Notizbüchern prüfen, ob man den eigenen Geldspeicher aufsperren und in das Vorgestellte investieren sollte. Bei Limberry taten sie es, mit einer Viertelmillion Euro.

Sibilla Kawala, die Gründerin aus Hamburg, begeisterte Maschmeyer mit einem Hochzeitsdirndl mit "dezentem Hirschmuster", Spitze und Pailletten. Und verteilte an die Investoren eine Schmuckkette, die sie nach kurzer, geplanter Verwirrung erläuterte: Man trägt sie als Mann in Lederhose an der Hüfte. Maschmeyer: "Was haben Sie vorher gemacht? Sie machen das so toll." Die Gründerin: "Geübt, geübt, geübt, geübt." Bayerisch werden als Trainingsleistung.