Diese Möbel sind schlicht, geradlinig und erinnern an das Biedermeier. Genau darum ging es auch: das Bürgertum von Pomp und Ballast zu befreien, zugleich ein bisschen gute alte Goethezeit zu suggerieren. Es gibt Spitzenstücke dieses zurückhaltenden Stils zwischen 1900 und den dreißiger Jahren, etwa von Richard Riemerschmid oder Bruno Paul. Die Masse dieser gediegenen Möbelmoderne hat es aber am Markt nicht einfach.

Völlig zu Unrecht, man muss nur genau hinschauen. Etwa auf diesen Sekretärschrank, den Quittenbaum in München am 21. September versteigert. Er ist einfach und klar aufgebaut, nur die Beine wagen einen sanften Schwung; zarte Messinglinien rahmen die Kirschbaumflächen. Die Vereinigten Werkstätten in München produzierten das Stück, wohl in den frühen Dreißigern. Raffiniert ist die Doppelfunktion, es ist Kommode und Sekretär in einem – ideal für ein kleines Apartment, das war damals genauso ein Thema wie heute. Gearbeitet ist das Möbel in bester Handwerksqualität, mit einem schönen Innenleben hinter der Klappe. Die untere Taxe liegt bei 600 Euro. Das wäre erstaunlich wenig Geld für ein feines, charaktervolles Möbelstück. Aber man weiß ja nie, was auf der Auktion passiert.