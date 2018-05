Die Deutschen erinnern sich ungern an Dinge, die weiter zurückliegen als die Fußballweltmeisterschaft 1954. Das tiefste geschichtliche "Narrativ", das wir uns mit Freude gestatten, ist: die Erinnerung an die vier Weltmeisterschaften und drei Europameisterschaften, die "wir" gewonnen haben.

Jens Jessen hat in dieser Zeitung einmal geschrieben, bei den Deutschen sei an die Stelle des Nationalstolzes der Produktstolz getreten: Wir bauen die besten Autos, Maschinen, Küchen und so weiter. Aber ich behaupte, die Deutschen kennen noch einen anderen Stolz, der ihnen jene Emotionen ersetzt, welche andere Nationen bezüglich Landesgeschichte und nationalem Heldentum hegen: Das ist der Turnierstolz. Es ist der Glaube der Deutschen, über eine "Turniermannschaft" zu verfügen, ja im Zweifelsfall als nationales Kollektiv selbst eine zu sein – also die Fähigkeit zu besitzen, unter Druck und in extremer Lage "weiter" zu kommen als andere (beispielsweise weiter als die Briten, die, höhö, spätestens beim Elfmeterschießen kollabieren).

Einfache Rechnung: Würde der Lauf der Weltgeschichte in lauter großen Fußballturnieren ausgespielt, dann wären wir Deutschen ganz oben! Der Mann, der diesen Turnierstolz wie kein anderer verkörpert, ist Franz Beckenbauer. Franz hat je eine EM und eine WM als Spieler gewonnen, 1972 und 1974, und bei je einer weiteren WM und EM stand er als Spieler im Finale, 1966 und 1976. Und schließlich: Eine WM, 1990, hat er als Trainer gewonnen, bei einer weiteren, 1986, wurde er als Trainer Vizeweltmeister. Und die WM 2006 hat er ins Land "geholt".

Dieser Mann ist für Endspiele geboren, doch er vermittelte stets den Eindruck, als wisse er gar nicht, was Kampf sei. Lang bevor die Floskel "Ich will nur der Mannschaft helfen" sich unter Fußballspielern verbreitete, verkörperte Beckenbauer genau dies: dass er, was er tat, nicht tun musste; dass er’s auch hätte lassen können; dass er’s für uns tat. Einer hält sich raus aus dem Spiel und kontrolliert es bloß – ein bisschen wie Salingers Fänger im Roggen, der am Rand des Felds steht und aufpasst, dass die Kleinen den Ball nicht über die Klippe schießen oder selbst hinunterstürzen.

Natürlich ist der Spruch "Ich will nur der Mannschaft helfen" die verlogenste Floskel auf der mit Floskeln gepflasterten Straße zum Fußballruhm, denn jeder, der in die Lage kommt, diesen Spruch öffentlich zu sagen, hat einen ultraharten Konkurrenzkampf um Stammplätze hinter sich auf seinem Weg in die Mannschaft, der er nun helfen darf. Genauso war es Unfug zu glauben, Beckenbauer habe ehrenamtlich gehandelt, um der Nation zu "helfen", als er die Fußball-WM 2006 ins Land holte (in Wahrheit erhielt er 5,5 erst sehr spät versteuerte Millionen Euro). Wir haben es geglaubt, warum eigentlich? Vielleicht dachten wir, der Franz ist jetzt an einem Punkt, da er gar nicht mehr reicher werden will, sein Geldspeicher ist ja schon voll.

Und vielleicht wollten wir’s ja nicht genauer wissen. Wir wollten, dass er damit durchkommt. Dass er sich und uns, wie es seine Art war, aus unmöglichen Lagen rettet.

Den König spielen immer die anderen. Das ist ein alter Theatersatz, der bedeutet, dass Autorität in dem Moment bricht, da die Untergebenen ihren Glauben verlieren. Und was gilt für einen Kaiser? Den Kaiser müssen alle zusammen spielen, sein Volk, das ihm glaubt, und er selbst, der sieht, dass die anderen unverbrüchlich zu ihm aufsehen. So stützen sie einander. In diesem Zauber der gegenseitigen Beglaubigung, im Glanz der Unschuldsvermutung, bestand das Verhältnis zwischen Beckenbauer und den Deutschen. So ging das Sommermärchen: Wir sind das Volk, das die WM den ruchlosen Lateinamerikanern und den sauberen Engländern entwinden und ohne Korruption in unser Land holen kann. Und du, Kaiser, gell, wirst dafür sorgen, dass dies ein einwandfreies Fest gewesen sein wird.

Der Kaiser sagte: Ja gut, des könn mr schon so machen, aber nur unter einer Bedingung ...

Das Volk fragte atemlos: Welche Bedingung, Kaiser? Was meinst du?

Und der Kaiser: Verlangt’s von mir bloß nicht, dass ich dafür ein Honorar nehm. Des mach ich ehrenamtlich.

Woraufhin Jubel losbrach und der Kaiser zu einem Zickzack-Hubschrauberflug um die Welt ansetzte. Er sagte allen, dass das Turnier 2006 im größten aller Turnierländer stattfinden musste. Und alle nickten. Ende des Märchens.

Bei der Europameisterschaft in Frankreich kam kürzlich erstmals das Angeberwort "Packing" zu Ehren. Ein Spieler, der einen hohen Packing-Wert erzielt, schaltet viele Gegner aus, indem er weiträumig den Spielfeldbereich kaltstellt, in dem sie sich befinden. Die Packing-Rate eines Spielers, das ist die Zahl der gegnerischen Köpfe, die er durch kluges Spiel entwaffnet.