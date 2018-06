Michael Westenberger erinnert sich nicht ohne Stolz an jene Wochen im September vorigen Jahres, daran, wie er seinen Stadtteil vor den falschen Flüchtlingen bewahrte. Westenberger, Tweedsakko mit Einstecktuch, ist Hamburger Bürgerschaftsabgeordneter und Ortsvorsitzender der CDU in Harvestehude, einem Viertel, in dem relativ viele Villen stehen, von denen aus man einen guten Blick auf die Außenalster hat. Als es mit Harvestehude und seinen Flüchtlingen in die entscheidende Phase ging, sorgte Westenberger mit dafür, dass die Harvestehuder besonders gute Flüchtlinge bekamen – etwa Familien aus Syrien.

Er habe, sagt er, einige Treffen in kleiner Runde organisiert. Anwohner, die gegen das Flüchtlingsheim geklagt hatten, und ihr Anwalt seien dabei gewesen. Natürlich die Leute von der Stadt, der Bezirksamtsleiter, der Baudezernent. Und Westenberger selbst als Vermittler. "Ich saß am Kopf der Tafel", sagt er. Man entschied: Ja, auch Harvestehude soll Flüchtlinge aufnehmen. Aber bitte nicht irgendwelche.

Harvestehude war monatelang in den Schlagzeilen gewesen. Rassismus als Luxusproblem oder In bester Lage ungelegen titelten die Zeitungen. Es ging darum, ob 220 Flüchtlinge in ein ehemaliges Kreiswehrersatzamt einziehen dürfen, in bester Lage: Sophienterrasse 1a, gleich an der Alster. Mehrfach gewannen die Bürger vor Gericht und vereitelten den Plan. Bei der öffentlichen Meinung verloren sie.

Von Anfang an hatte sich Widerstand gegen das Projekt geregt, drei Anwohner klagten gemeinsam vor Gericht: Der Bebauungsplan des Viertels sei "besonders geschützt", erlaubt sei nur "Wohnnutzung". Zwar wohnen Flüchtlinge natürlich auch, allerdings gilt ihre Unterbringung juristisch als Sozialeinrichtung, ist damit nur "wohnähnlich" – also verboten.

Zweimal verlor die Stadt Prozesse vor verschiedenen Verwaltungsgerichten, zweimal schien die These bestätigt: Die Reichen bleiben verschont.

Die Wende brachte die Entscheidung des zuständigen Bezirksamtschefs Torsten Sevecke von der SPD, den Bebauungsplan des Viertels schlicht zu ändern. Es war eine Art Joker: Wer bei geltendem Recht nicht gewinnen kann, ändert es eben. Neue Spielregeln, neues Glück. Natürlich hätte das Bezirksamt diese Strategie von vornherein verfolgen können, räumt Sevecke ein. Aber die sei aufwendig – "und ich hätte zu Beginn nicht erwartet, dass der ganze Prozess so langwierig sein würde".

"Nun waren wir natürlich plötzlich in einer starken Verhandlungsposition", erinnert sich Sevecke. Die Klägergemeinschaft der Anwohner musste einlenken, sie hätte juristisch keine Chance mehr gehabt. Flüchtlinge würden also kommen.

Die Fragen waren: wie viele? Und welche?