Immer wieder begeisternd, was eine Kamera so alles anstellen kann. Mit welcher Genauigkeit sie allein durch ihren Blick formuliert, was dann nicht mehr ausgesprochen werden muss. Zu Beginn des tunesischen Films Hedis Hochzeit von Mohammed Ben Attia sitzt die Kamera mit dem Titelhelden im Auto, während er sich eine Krawatte umbindet. Sie folgt ihm zur Arbeit in einer Firma, die Autos verkauft, blickt ihm über die Schulter, während er bei einer langweiligen Konferenz Zeichnungen auf einen Block kritzelt, folgt ihm weiter, von hinten, zu einem Kollegen, dem er die Einladung zu seiner Hochzeit überreicht. In einer Handvoll Einstellungen nimmt das Leben von Hedi auf der Leinwand Gestalt an. Es ist das Leben eines Mannes, der weder seinen Körper noch seine Welt wirklich zu bewohnen scheint. Majd Mastoura, der für diese Rolle den Darstellerpreis der vergangenen Berlinale gewann, spielt ihn mit einer Mischung aus Schüchternheit und der Zurückgenommenheit eines Menschen, der auch kurz vor der Explosion stehen könnte.

Hedi lebt mit Mutter und Schwester in einer Provinzstadt. Er soll heiraten, aber seine hübsche Braut, der er bei einem Treffen beider Familien eine goldene Uhr überreicht, kennt er kaum. Hedis Mutter hat das alles ausgetüftelt. Wie eine Generalin herrscht die Witwe, der man ansieht, dass sie einmal eine Schönheit war, über die Familie.

Als Hedi für seine Firma zur Kundenakquise in einen Touristenort geschickt wird, scheint die Zeit sich plötzlich zu dehnen und der Blick der Kamera sich zu weiten. Hedi geht schwimmen. Das Telefon nimmt er nur noch sporadisch ab und dann gar nicht mehr. In dem Hotel, das wegen der terroristischen Anschläge in Tunesien kaum besucht ist, lernt er die lebensfrohe, sinnliche Rim (Rym Ben Messaoud) kennen, die als Animateurin arbeitet. Es beginnt eine Affäre oder Romanze oder Liebe. Auch Hedis Körperlichkeit scheint plötzlich anders, präsenter. Zum ersten Mal hört er jemanden sagen, dass sein Traum von einem Comicbuch eine gute Idee sei. Rim wird das Land verlassen. Mit Hedi?

Hedis Hochzeit, produziert von den belgischen Regie-Brüdern Dardenne, erzählt von einer Fluchtbewegung mit überraschendem Ausgang. Seinem schüchternen Helden, den man mehr und mehr ins Herz schließt, gibt der Film Rückhalt, ohne irgendjemandem Vorwürfe zu machen. Nicht Hedis Mutter, die für ihren Sohn ja nur das Beste will und ihn damit erdrückt. Nicht seiner Braut, die mit der Hochzeit letztlich ihrer eigenen, ebenso erdrückenden Familie entkommen will. Nicht dem Land, das nach dem sogenannten tunesischen Frühling in Resignation verfallen ist und dessen angeschlagene Wirtschaft der jüngeren Generation keine Perspektive mehr bieten kann. Aber Resignation ist nicht die Antwort dieses schönen Films.

Einmal sieht man Hedi am Rande einer Salzwüste neben seinem Auto stehen und eine Zigarette rauchen. So klar und einfach kann man die Utopie ins Bild setzen, dass das Leben neben allen Zwängen eine Projektionsfläche ist, die jeder, auch Hedi, nach seinen Vorstellungen füllen sollte.