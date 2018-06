Karin Beier, die Chefin des Schauspielhauses, mischt sich gern in gesellschaftspolitische Debatten ein. Warum auch nicht? Das Theater ist ja kein Museum. Ihre Inszenierung des Romans Die Unterwerfung von Michel Houellebecq war bravourös und traf die Gegenwart ins Herz. Die satirische Schreckensfantasie entwarf das Bild eines Abendlandes, das an sich selbst nicht mehr glaubt und sich dem Islam anheimgibt.

Mit der Uraufführung des Stücks Hysteria – Gespenster der Freiheit hat Beier die neue Spielzeit eröffnet, und wieder geht es um die Ängste, Sorgen und Befürchtungen, die sich in der Festung Europa breitgemacht haben. Die Festung besteht an diesem Abend aus einer protzigen, auf einem Hügel gelegenen Villa, die nach allen Seiten die herrlichste Aussicht bietet. Ein Ehepaar ist hier frisch eingezogen und begrüßt eine Reihe von Gästen. Der Hausherr schenkt Rotwein ein, die Gattin nimmt die Geschenke entgegen.

Wir Zuschauer können die Willkommensrituale gut beobachten, denn die Außenseiten des Hauses bestehen aus riesigen Fenstern, an denen sich die Gäste die Nase platt drücken, um einen Blick in die Landschaft zu werfen, also auf uns. Was sie reden, können wir allerdings zumeist nicht hören. Die Fenster sind gut isoliert. So gleichen manche Szenen einem Stummfilm. Die pantomimischen Leistungen der Darsteller lassen uns das übliche Partygerede leicht erraten. So weit, so amüsant.

Zügig trinkt man vom Wein, wird zusehends heiter, wagt ein Tänzchen, bis plötzlich unangemeldeter Besuch erscheint. Ein Nachbar, der die Party von Weitem beobachtet hat, taucht auf, um Glückwünsche zum Einzug zu überbringen. Der Mann – das erkennt man an Kleidung und Benehmen – passt nicht in die Runde. Doch er kennt sich in der Gegend aus, und er weist auf die simple Tatsache hin, dass man bei dem Haus ebenso gut hinaus- wie hineinblicken könne. Da draußen, sagt er, seien Leute (also wir Zuschauer), die alles haargenau beobachteten und von denen nichts Gutes zu erwarten sei.

Die Partygäste drücken sich erneut an den Fenstern die Nase platt, diesmal nicht der Aussicht, sondern der unheimlichen Beobachter wegen. Das plötzliche Erschrecken steigert sich zur Panik. Man verbarrikadiert den Eingang, rückt das Mobiliar vor die Glasscheiben, schickt einen Posten aufs Dach. Aber die Gefahr droht nicht von außen, sie wächst aus den Ängsten, die in den Gästen nisten, und wir sehen im weiteren Verlauf, wie die Masken fallen, wie Gier und Brutalität um sich greifen. Die Kultur, hat Nietzsche bemerkt, sei nur ein dünnes Apfelhäutchen über dem Chaos, und jetzt reißt das Häutchen.

Das alles ist erwartbar, und je länger es währt, umso langweiliger wird es. Das Stück besteht aus einem einzigen Einfall, den wir leicht verstehen. Die Verdüsterung der Gegenwart, so Karin Beiers These, hat ihre Ursache nicht in den realen Bedrohungen durch Überfremdung und Terror, sondern im Ressentiment, in der Paranoia, in Verschwörungsfantasien. Und wenn der verängstigte Bürger die Fenster endlich aufmachen würde, dann könnte er begreifen, dass die Gefahr nicht von außen, sondern aus seinem Innern kommt.

"Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut", schrieb Jakob van Hoddis 1911, "in allen Lüften hallt es wie Geschrei". Ja, der arme Bürger! Immer wieder muss man ihn erziehen, und Karin Beier ordnet sich ein in die lange Reihe des bürgerlichen Bürgerschrecks. Ihr pädagogisches Konzept zwingt uns so lange in eine klaustrophobische Szenerie, bis wir leidend erkennen: Ja, so sind wir.

Lang, nach Minuten gezählt, ist der Abend nicht, er währt kaum länger als ein Tatort. Doch weil Täter und Opfer von Beginn an feststehen, ist er alles andere als kurzweilig. Karin Beiers handwerkliches Geschick und die Professionalität der Schauspieler sorgen für etwas Abwechslung, aber die bescheidene Grundidee trägt nicht weit. Zuweilen wirkt der Abend wie ein Beschäftigungsprogramm fürs Theaterpersonal.

Was ist das eigentlich für ein Stück? Im Programm steht: "Nach Motiven von Luis Buñuel, Textfassung von Karin Beier und Christian Tschirner, unter Verwendung von Texten von E. M.Cioran". Na, da kommt ja einiges zusammen. Das Motiv der Geschlossenen Gesellschaft (so der Titel von Sartres Drama aus dem Jahr 1944) ist in der Theatergeschichte endlos variiert worden. Um daraus ein aktuelles, die Gegenwart erhellendes Stück zu machen, muss man vielleicht doch etwas weiter denken.

