Im April erklärte der Politikwissenschaftler Steffen Kailitz an dieser Stelle (ZEIT Nr. 18/16), warum die NPD verboten gehöre. Die Partei versucht nun, vor dem Landgericht Dresden ein Unterlassungsurteil gegen Kailitz zu erreichen.

Steffen Kailitz ist Mitarbeiter am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung in Dresden.

Die NPD plant rassistisch motivierte Staatsverbrechen. Sie will acht bis elf Millionen Menschen aus Deutschland vertreiben, darunter deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund." Dies ist der Kern meiner Auswertung der NPD-Programmatik, die ich seit mehr als acht Jahren vortrage und daraus die Folgerung ziehe, dass die NPD verboten werden müsse. Aufgrund meiner Expertise wurde ich vom Bundesverfassungsgericht als Sachkundiger im NPD-Verbotsprozess eingeladen. Im Vorfeld stellte mir das Gericht Tausende Dokumente der NPD zur Verfügung. Darin zeigte sich, dass die Partei ihr Vertreibungsprojekt weiterverfolgt. Dies trug ich im März 2016 dem Gericht vor.

Die NPD hält mir entgegen: "Der Terminus 'Vertreibung' impliziert eine gewaltsame und rechtsstaatswidrige Verbringung von Menschen gegen ihren Willen aus Deutschland; dergleichen hat die Antragstellerin zu keinem Zeitpunkt gefordert und tut dergleichen auch nicht." Schützenhilfe bekam die NPD von Richter Jens Maier am Landgericht Dresden. Er schrieb im Mai 2016 in einer Verfügung: "Unter 'Vertreibung' versteht das Gericht die Ausübung von staatlicher Gewalt zur Verbringung von Menschen von A nach B, ohne dass dies auf rechtsstaatlicher Grundlage abgesichert ist. (...) Eine Vertreibung ist demgegenüber eine Willkürmaßnahme." Auf dieser Grundlage erklärte das Landgericht Dresden: "Im Parteiprogramm der NPD finden sich keine Stellen, in denen diese plant, ohne rechtliche Grundlage Menschen von A nach B zu befördern. Ebenso kann dem Programm auch nicht entnommen werden, dass 'Staatsverbrechen' geplant seien."

Die Vertreibungsdefinition der NPD und des Richters Jens Maier – zugleich AfD-Funktionär – steht im Widerspruch zur völkerrechtlichen Bestimmung des Vertreibungsbegriffs. Seit der Haager Landkriegsordnung von 1907 gelten Kollektivausweisungen als Verstoß gegen das Völkerrecht. Artikel 7 des "Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs" benennt Vertreibung als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit". Nach dem deutschen Völkerstrafgesetzbuch von 2002 macht sich eines "Verbrechens gegen die Menschlichkeit" schuldig, wer etwa im Rahmen von Maßnahmen gegen die Zivilbevölkerung "einen Menschen, der sich rechtmäßig in einem Gebiet aufhält, vertreibt oder zwangsweise überführt, indem er ihn unter Verstoß gegen eine allgemeine Regel des Völkerrechts durch Ausweisung oder andere Zwangsmaßnahmen in einen anderen Staat oder in ein anderes Gebiet verbringt". Eine Ausweisung ist hier als eine Form der Zwangsmaßnahme benannt. Zwar ist nicht jede Ausweisung eine Vertreibung. Kollektivausweisungen ohne individuelle Begründung gelten aber gemäß dem Völkerrecht als Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder – weniger pathetisch – als Staatsverbrechen.

Das Bundesvertriebenengesetz fasst "Ausweisung und Flucht" unter den Oberbegriff der "Vertreibung". Vertreibungen haben nämlich überwiegend eine formal "rechtsstaatliche Grundlage". Der Vertreibende behauptet immer, dass es zum Wohl der "Eigenen" notwendig sei, bestimmte "Fremde" "rückzuführen", "nach Hause zu schicken". Gemäß der von der NPD vorgetragenen Vertreibungsdefinition wären auch die Kollektivausweisungen von Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg aus Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn keine Vertreibungen, da sie ja auf "rechtsstaatlicher Grundlage" erfolgten. Polen wies die Deutschen 1945 aus auf der Grundlage eines Gesetzes "über den Ausschluss feindlicher Elemente aus der polnischen Volksgemeinschaft" sowie eines Dekrets vom 13. September 1946 über den "Ausschluss von Personen deutscher Nationalität aus der polnischen Volksgemeinschaft". Die Beneš-Dekrete schufen eine formalrechtliche Grundlage für die Vertreibung Deutscher aus der Tschechoslowakei. Vertreibungen liegen aber in diesen wie in anderen Fällen auch vor, wenn ein Staat – egal ob durch gesetzliche Regelungen oder Willkürmaßnahmen – Menschen unabhängig von ihrem Willen dazu veranlasst, das Land zu verlassen.

Im Parteiprogramm gibt die NPD preis, dass sie alle "Fremden" aus Deutschland "rückführen" will und ja, dafür will sie die Gesetze ändern. "Grundsätzlich darf es für Fremde in Deutschland kein Bleiberecht geben", heißt es, "sondern nur eine Rückkehrpflicht in ihre Heimat." Wer sind nun aber die "Fremden"? Die NPD macht klar: "Eine Überfremdung Deutschlands, ob mit oder ohne Einbürgerung, lehnen wir strikt ab." Auf ihrer Homepage erklärt die NPD detailliert, wer gehen soll: "Ein Afrikaner, Asiate oder Orientale wird nie Deutscher werden können, weil die Verleihung bedruckten Papiers (eines BRD-Passes) ja nicht die biologischen Erbanlagen verändert [...] Angehörige anderer Rassen bleiben deshalb körperlich, geistig und seelisch immer Fremdkörper, gleich wie lange sie in Deutschland leben, und mutieren durch die Verleihung bedruckten Papiers nicht zu germanischstämmigen Deutschen."

In dem Verfahren NPD versus Kailitz gehen die Völkischen in die Offensive. Wer vertreiben will, müsste nur eine "gesetzliche Grundlage" schaffen, und schon wäre es qua Sprache des Vierten Reiches keine Vertreibung mehr. Dann ließe sich, wenn man schon mal dabei ist, auch gleich regeln, dass ein Genozid kein Genozid mehr ist, wenn man nur vorher ein entsprechendes Gesetz verabschiedet hat.