"Die entscheidenden Gespräche finden häufig in der Küche statt. Gar nicht unbedingt beim Essen selbst, sondern eher bei dessen Zubereitung. Beim Schnibbeln und Brutzeln, während der Gewürz- und Zutatensucherei. Entscheidend wiederum für uns ist, wie es Ihnen mit unserer Arbeit ergeht (...). Also wollen wir zusammen kochen und essen und reden."

Fast könnte man vergessen, dass es ein Theater ist, welches hier zu Tisch bittet. Schnibbeln und Brutzeln, das klingt doch nach einem gemütlichen Wochenende unter Bodo-Kirchhoff-Lesern. Jedoch, es sind die gesellschaftlich wachsamen Münchner Kammerspiele, die mit diesem Text für ihr Spielplansegment Tischszenen werben, einem Ereignis, bei dem auch gekocht und gegessen wird – das nächste Mal findet es am 4. Oktober statt, zu Gast wird die israelische Theatermacherin Yael Ronen sein.

Dass das Theater einiges mit einer großen Küche gemeinsam hat, ist immer wieder behauptet worden: Der legendäre französische Komiker Jérôme Deschamps hat sein Stück Lapin Chasseur einst in einem Gasthaus spielen lassen, das er räumlich mit einem Längsschnitt teilte, sodass das Publikum den Kampf zwischen Schankraum und Küche unmittelbar verfolgen konnte. Dieser Kampf definiert das Wesen des Theaters: im Saal ein unüberraschbar gesättigtes, bisweilen snobistisches Publikum, hinter den Kulissen überhitztes, überarbeitetes, unterbezahltes Personal.

Was das Theater aber vom Gasthaus strikt unterscheidet, ist seine Selbstverpflichtung zur höheren Ungemütlichkeit: Denn es ist dazu da, uns die Welt als veränderungsbedürftig zu zeigen. Oder, wie es die Regisseurin Daniela Löffler kürzlich in einem Gastbeitrag für Theater heute gesagt hat: "Sollten Sie demnächst im Theater sitzen, und alles fühlt sich nach der Vorstellung exakt genauso an wie vor dem Theaterabend, hatten Sie es vermutlich nicht mit Kunst zu tun."

Einerseits soll das Schauspielgebäude ein einladender Ort sein, der geheime Mittelpunkt der Stadt, andererseits darf es niemals aufhören, ein unheimliches Haus zu sein.

Im Hamburger Schauspielhaus wird die Regisseurin Karin Henkel versuchen, diesen Widerspruch zu lösen: Sie inszeniert Eugene O’Neills Eines langen Tages Reise in die Nacht, worin eine ganze Familie mit der Hilfe von Drogen die eigene Auslöschung betreibt – eigentlich also: Hölle auf Erden. Jedoch, so verrät das Theater: "Karin Henkels Inszenierung wagt eine ungewöhnlich berührende Perspektive. Die Zuschauer sitzen mit den Schauspielern auf der Bühne, sind Gäste im Sommerhaus der Tyrones und erleben so das Drama in intimster Nähe." Havarie als gesellige Angelegenheit, fremdes Unglück als Lagerfeuer. Zu erleben ab 14. Oktober.

Unheimliche Orte im Theater? Wir richten den Blick nach Basel, Rheinknie. Am dortigen Schauspielhaus hat in diesen Tagen das neue Stück von Theresia Walser seine Uraufführung erlebt, es heißt Im Turm zu Basel und zeigt uns den Ort, an dem sich die wahren Herren der Welt treffen. Stückbeschreibung: "Fernab vom Finanzrummel, in einem stumpenhaften Turm neben dem Bahnhof SBB, befindet sich ein winziger Staat im Staat, ein Vatikan der Finanzwelt. Hier behandelt man die Welt wie eine große Wetterkarte, als könne man mit kleinsten Zinsbewegungen bestimmen, wo es heute regnet, morgen nicht. Hier hat Taubheit Tradition, seit 85 Jahren! Hier fühlt man sich unabhängig von einer Welt, die täglich in Flammen aufzugehen droht. Immerhin hat man bereits einen Weltkrieg überstanden, einen weiteren schafft man auch." Herr des Turms ist ein gewisser Mr. Greeper (eine Namensspottgeburt, zusammengesetzt aus greed wie Gier, creeper wie Leisetreter oder Schlingpflanze und creepy wie gruselig), der selbst durch seinen Tod nicht aus der Welt geräumt werden kann.

Zurück zum Anfang: zum Theater als einem Ort der geistigen und materiellen Nahrung. Das herrlichste aller Gasthausstücke ist Arthur Schnitzlers Der grüne Kakadu: Es spielt im Jahr 1789 in einer Pariser Spelunke, die von Adligen und erfolglosen Schauspielern besucht wird. Die Reichen genießen den Aufenthalt im Kakadu, weil sie glauben, hier am harten Leben der Armen und Verbrecher kulinarisch teilhaben zu können – als Lauscher und Gaffer. Aber dieses Leben wird von den Schauspielern nur vorgetäuscht. Alles, was im Gasthaus geschieht, ist also Komödie, bis dann – in den Straßen und in der Kneipe – die echte Revolution losbricht. Hier hat man, genial verknappt, den Kantinentraum des deutschen Theaters: dass sich das Spiel zum Umsturz öffnen möge – mit den Zuschauern oder eben gegen sie!