Dieser Film hakt sich im Gedächtnis fest, wie ein unruhiger Traum, der sich immer mehr als Albdruck offenbart. Er beginnt mit einer Party, die mit dem tödlichen Zusammenbruch des letzten Gastes endet. Warum ruft der Gastgeber Karsten (Sebastian Hülk) nicht den Krankenwagen, sondern läuft zu einer Notaufnahme, die seit Jahren nachts geschlossen ist? Hat er die Tote, eine junge Russlanddeutsche, die sich offenbar auf seinem Fest eingeschlichen hatte, wirklich erst an jenem Abend kennengelernt? Diese Fragen stellt nicht nur seine Freundin (Julia Jentsch), als sie von einer Geschäftsreise zurückkehrt. Die Familie der Toten entschließt sich auch zur Klage. Es kommt zum Prozess, was in dem sauerländischen Ort Altena einem Skandal gleicht.

Während der Himmel immer tiefer über der in einem Talkessel gelegenen Kleinstadt zu hängen scheint, beginnt das Leben des zwielichtigen Protagonisten zu kippen. Seine Freunde wenden sich von ihm ab, seine Freundin verlässt die gemeinsame Wohnung. In der Bankfiliale versetzt ihn der Chef auf einen unattraktiven Posten. Indessen versucht Karstens Vater (Hanns Zischler), ein angesehener Geschäftsmann, die Sache mit der Pragmatismus des Provinzpotentaten zu regeln.

Mit distanziertem und zugleich fasziniertem Blick folgt die Regisseurin Asli Özge (sie schrieb auch das Drehbuch) dem Absturz eines deutschen Wohlstandskindes. Aus dieser Perspektive (Kamera: Emre Erkmen) wirkt Banales plötzlich unheimlich und Alltägliches absurd. Immer wieder wird die Wirklichkeit im Spiel von Schärfe und Unschärfe befragt. Der Schattenriss einer Wand kann von der Entfremdung eines Paares erzählen. Durch den Winkel einer Großaufnahme werden eine Tasse und einer Kaffeekanne zu Insignien einer entschwundenen Normalität.

Allein dieser harmlose Besuch bei den Eltern! Die routinierte Bewegung, mit der sich Karstens Vater die Hemdärmel zurechtzupft, sagt alles über eine Welt, die sich kaum je größeren Verwerfungen stellen musste. Wenn Vater und Sohn vertraulich auf dem Balkon sprechen, bleibt die Kamera im Wohnzimmer, die Münder bewegen sich stumm hinter der Fensterscheibe. Als die Mutter beim Abendessen ein wenig angespannt Braten mit Knödeln serviert, scheint alles wie immer und doch nichts mehr zu stimmen. Claude Chabrol, der große Sezierer bürgerlicher Lebenswelten, hätte seine helle Freude an solchen Szenen gehabt.

Asli Özges Kunst besteht darin, eine Lebensform so zu beobachten, dass sie sich selbst vorführt. Als Karsten den russischen Ehemann der Toten besucht, kommt die mehr oder weniger natürliche Verachtung der alteingesessenen Provinzler für die Zugereisten zum Vorschein. Özge zeigt sie mit aller Selbstverständlichkeit. Genauso wie das Event, mit dem Karsten wieder in die örtliche Gesellschaft zurückgeholt werden soll: die Eröffnung des von seiner Familie gesponserten "Erlebnisaufzuges" zur Altenaer Burg.

Asli Özge interessiert weniger die Frage nach Karstens Schuld als die Deformationen, die sie zum Vorschein bringt. Irgendwann wird das gebeutelte Wohlstandskind zurückschlagen. Dass wir ihm seine Rache gönnen, ohne uns mit ihm identifizieren zu müssen, macht Auf einmal zu einem wirklich intelligenten Psychothriller.