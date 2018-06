Die Idee wirkte auf den ersten Blick verführerisch: SPÖ-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil schlug vor, dem österreichischen Bundeskanzler im Krisenfall eine Art "Richtlinienkompetenz" zuzugestehen. Der Regierungschef hätte damit über die Köpfe aller Minister hinweg Entscheidungen treffen können.

So schnell, wie diese Idee geboren war, war sie schon wieder verschwunden. Man hatte wohl bemerkt, dass man mit diesem Schritt weg von der geschriebenen und der realen Verfassung dem möglichen Kanzler Heinz-Christian Strache wichtige Instrumente zum Ausbau freiheitlicher Macht in die Hand gegeben hätte. Ein starker Kanzler? Gleichgültig, wer das Amt gerade innehat? Da war dann doch Skepsis angebracht.

Die SPÖ wäre fast in die eigene Falle getappt. Sie wollte von ihrem Kanzler profitieren, der momentan deutlich bessere Popularitätswerte aufweist als seine Partei. Fast wäre man dafür bereit gewesen, die Weichen in eine andere, eine Dritte Republik zu stellen.

Die Bundesverfassung hat 1920 Österreich nicht als Präsidialrepublik und nicht als Kanzlerdemokratie geformt. Weder der Bundespräsident noch der Bundeskanzler kann den einzelnen Bundesministern irgendwelche Aufträge erteilen. Die Bundesminister handeln in Alleinverantwortung gegenüber dem Nationalrat. Und über mögliche Veränderungen kann, ja soll man diskutieren. Doch im Zusammenhang mit einem für einen vermeintlichen Notstand konzipierten Sicherheitskabinett die Verfassung neu zu definieren, das wäre fahrlässig. Kein Wunder, dass die FPÖ auf die Ideen des Verteidigungsministers zunächst einmal eher positiv reagiert hat. Mehr Law and Order, und das noch vor dem Hintergrund von Straches Griff nach dem Kanzleramt: Das muss für die FPÖ wie ein unerwartetes Geschenk wirken.

Eine Änderung der Verfassung, die Österreich zu einer "Kanzlerdemokratie" machte, wäre kein Ausdruck strategischer Weisheit dieser Regierung. Es ist ein realistisches Szenario, dass der erste Kanzler, der in den Genuss dieser neuen Machtfülle kommt, Strache heißt. Und das noch dazu im Tandem mit einem Bundespräsidenten Norbert Hofer. Dann wird man sich wundern, was alles möglich ist.

Die Idee hinter der abgesagten Kanzlerermächtigung: Christian Kern macht alles, damit die Erwartungen an ihn groß bleiben. Er nützte bei der Generalversammlung der UN in New York die Vakanz in der Hofburg geschickt aus – und ließ sich beim Joggen mit dem britischen Außenminister Boris Johnson und im Gespräch mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau fotografieren; ganz so, als habe er gerade Österreich, wenn nicht gleich ganz Europa, vor dem mörderischen Zugriff des kanadischen Raubtierkapitalismus in Form des Freihandelsabkommens Ceta zu retten versucht.

Kern ist ein Meister der Public Relations. Dass er sich in freier Rede äußerst gewandt auszudrücken versteht, ist ein Vorteil. Aber was ist der Inhalt seiner Politik? Mehr als Andeutungen über das, was er zu Beginn als "New Deal" versprochen hatte, konnte man noch immer nicht hören. In der Migrationspolitik muss man mehr Nähe zu Viktor Orbán denn zu Angela Merkel konstatieren. In Sachen innerparteiliche Willensbildung wiederum folgt er mehr dem Beispiel des Briten Jeremy Corbyn als jenem von Sigmar Gabriel in Berlin: Er beruft sich lieber auf die Entscheidung der Parteimitglieder, anstatt für seine Position bei der Basis zu kämpfen.

Hat sich Kern als Meister des politischen Managements gezeigt? Sein Vorstoß zur Neugestaltung des Pressefoyers zwang den Koalitionspartner dagegenzuhalten; und der wiederum zwang Kern zum Rückzug. Noch ein, zwei derartige Fehler, und der Kanzlerbonus ist verspielt.

Deshalb steigt die Wahrscheinlichkeit vorgezogener Nationalratswahlen. Wenn die Vorschusslorbeeren verbraucht sind, verlieren die Sozialdemokraten ihre einzige Chance, vielleicht noch die Freiheitlichen überholen zu können. Das gilt, mit ähnlichen Vorzeichen, auch für die Volkspartei. Wenn allzu lange gewartet wird, verblasst die Popularität des Sebastian Kurz, und die Partei wird den Außenminister zu ihren Niederungen herunterziehen.

SPÖ und ÖVP versuchen, einen Wahlsieg der FPÖ zu verhindern, indem sie die freiheitlichen Kernthemen besetzen: Härte gegenüber Flüchtlingen und Zuwanderern, Beschwörung von Krisenszenarien und Notstand, Stärkung der Exekutive durch Militarisierung der Innenpolitik. Bisher spricht zwar nichts dafür, dass die Taktik funktioniert, doch Kern und Kurz machen weiter. Sie relativieren so zunehmend jede Unterscheidbarkeit zwischen der FPÖ und ihnen selbst.

In der Öffentlichkeit wird eine Gewöhnung an die Positionen gefördert, die gestern noch als "typisch freiheitlich" galten. Damit wird auch die Gewöhnung an eine Zukunft unter einem Kanzler Strache eingeleitet. Indem SPÖ und ÖVP demonstrieren, dass sie von den Freiheitlichen nicht mehr allzu viel unterscheidet, machen sie es dem zum Wechsel bereiten Wähler leichter, es einmal mit der FPÖ zu versuchen.

Kern und Kurz sollten aus dem Präsidentschaftswahlkampf eines gelernt haben: In Zukunft könnten ihre beiden Parteien durchaus verzichtbar sein. In einer nicht allzu fernen Zukunft, wenn wieder Ecken und Kanten gefragt sind, könnten die zwei früheren Volksparteien mangels eigenständigen Profils aufgerieben werden. Sie bleiben dann wie zwei alte Tanten sitzen, weil niemand mehr sagen kann, was diese Allerweltsparteien von den politischen Mitbewerbern trennt. Die Regierungskoalition könnte demnächst tatsächlich ein Hundstorfer-Khol-Schicksal ereilen.