Das jüngste Vergangenheit in Calais brachte Jagdszenen, wie man sie inzwischen aus der kleinen Stadt an der französischen Kanalküste erwartet. Wasserwerfer der Polizei zielten auf Steine werfende, meist britische Demonstranten. Unter den Demonstranten waren auch Flüchtlinge, doch die Mehrheit von ihnen stammte aus der autonomen Szene – ein wildes Strand-Getümmel! Also alles wie vermeintlich immer.

Längst ist Calais zum Synonym der Flüchtlingskrise in Nordeuropa geworden. Regelmäßig sterben hier Flüchtlinge bei dem Versuch, auf Lastwagen zu klettern und illegal durch den Tunnel unter dem Ärmelkanal nach Großbritannien zu gelangen. Schimpf und Schande aber zielen vor allem auf das sogenannte Dschungel-Camp, ein vor zwei Jahren spontan entstandenes Flüchtlingslager am Stadtrand von Calais. Früher gelangte man von hier aus leicht zum Hafen, aber nun lässt die französische Regierung eine Mauer um das Camp bauen. Die britische Regierung trägt die Kosten.

An die 10.000 Flüchtlinge leben hier derzeit in Zelten und Hütten aus Sperrholz oder Wellblech. "Wie in einem Slum!", empören sich rechte wie linke Kritiker einhellig. Doch diese Empörung wird der Situation der Flüchtlinge in Calais nicht gerecht. Denn der "Dschungel" ist trotz seiner ins Auge springenden Mängel in vielerlei Hinsicht ein vorbildlicher Ort. Der einzige Ort in Frankreich, an dem eine Art Willkommenskultur praktiziert wird.

Die Flüchtlinge sind hier nach ihrer langen Reise vergleichsweise geschützt und unbehelligt. Die meisten von ihnen kommen aus Afghanistan und verschiedenen afrikanischen Ländern, ihr Ziel ist Großbritannien. Im "Dschungel" können sie verschnaufen, sie bekommen ein warmes Essen am Tag und sind innerhalb des Lagers sicher. Ihnen stehen Sanitäranlagen zur Verfügung, so dürftig diese auch sein mögen. Sie können in einfach hergerichteten Kirchen und Moscheen ungestört beten. Vor allem aber warten Menschen auf sie, die sie willkommen heißen.

Rund dreihundert freiwillige Helfer engagieren sich in Calais. Die Mehrheit sind junge Briten, angeleitet von ein paar Dutzend älteren Franzosen, die über langjährige Erfahrung in Nichtregierungsorganisationen verfügen. "Besser hier zu sein als irgendwo sonst", sagt die 26-jährige, frisch angestellte Londoner Rechtsanwältin Kimberly Vanderspar, die ihren Urlaub darauf verwendet, in Calais zu helfen. Mit den Journalisten spricht sie nur kurz, denn sie will sich um die Menschen kümmern, deretwegen sie hergekommen ist: äthiopische Flüchtlinge, jünger und noch lebenshungriger als sie, die ihr jedes Wort von den Lippen ablesen. Stundenlang sitzt Vanderspar mit ihnen im Sand von Calais, bringt ihnen Englisch bei, singt mit ihnen Lieder zur Gitarre und lacht mit ihnen.

Natürlich ist das Leben im "Dschungel" für die Flüchtlinge nicht einfach. Seit die französische Regierung zu Jahresbeginn die Hälfte der Lagerfläche räumen ließ, stehen Zelte und Hütten noch dichter gedrängt, Seite an Seite. Überfüllt sind sie ohnehin. Dabei mischen sich etliche Nationen, Ethnien und Stämme, die auch daheim nicht immer gut Freund miteinander sind. Zudem hat es laut Unicef in der Vergangenheit Fälle von Kinderprostitution im Lager gegeben. Die Helfer reagierten, indem sie Frauen und die wenigen vorhandenen Kinder umquartierten. Konfliktpotenzial ist also reichlich vorhanden. Trotzdem ist im Lager noch niemand umgekommen, größere Gewaltausbrüche unter den Flüchtlingen sind seit zwei Jahren ausgeblieben. Vielen europäischen Helfern erscheint das wie ein Wunder.

Die meisten Flüchtlinge haben sich mit den dürftigen Verhältnissen arrangiert. Was sie vor allem suchen, sind Anschluss, Erklärungen, eine Einschätzung ihrer Lage. Die aber bekommen sie in Calais leichter und besser als anderswo. Die meisten Flüchtlingsorganisationen sind im Lager vertreten. Verschiedene Schlepperbanden konkurrieren miteinander, was den Flüchtlingen, auch wenn es zynisch klingt, nutzt: Die Konkurrenz verschafft ihnen Wahlmöglichkeiten, die sie an vielen anderen Stationen ihrer Reise nicht hatten.

Schon bald wird die französische Regierung all dem ein Ende bereiten. Bis zum Winter soll der "Dschungel" vollständig geräumt werden, so hat es François Hollande gerade in Calais verkündet. Er gab damit dem Druck von Rechten und Rechtsextremisten nach, die nicht aufhören, den "Dschungel" als illegales, von Ausländern besetztes Territorium zu denunzieren. In Frankreich hat der Wahlkampf längst begonnen.

Das Flüchtlingslager hat Hollande bei seinem Besuch in Calais übrigens nicht betreten. Er ahnte wohl, dass er einen – trotz oder gerade wegen all seiner Not – Hort der Mitmenschlichkeit zerstört.