Mit Traditionen ist das so eine Sache. Jeder hält sie für uralt. Dabei handelt es sich bei Traditionen, die ausdrücklich als solche und mit Behagen benannt werden, in der Regel um junge, von der Mode bestimmte Anleihen bei einer undeutlich gewordenen Vergangenheit, die eigentlich nur noch ein Stichwort liefert. Traditionen sind immer nagelneu. Vor vierzig Jahren war wohl jeder überzeugt, dass Dirndl und Lederhosen mit der damaligen Elterngeneration aussterben würden. Heute sieht man ganze Zugladungen junger Leute sich in genau dieser Aufmachung den großen Volksfesten zubewegen, und zwar keineswegs nur Richtung Oktoberfest, sondern auch zum Cannstatter Wasen, wo die bayerische Tracht bestimmt keinerlei historischen Rückhalt besitzt. Heute ist das Standard, denn es ist "Tradition".

In solcher Tradition steht auch der Roman des 1982 geborenen Reinhard Kaiser-Mühlecker. Von Alexander, einem der beiden Brüder-Protagonisten in Fremde Seele, dunkler Wald, heißt es: "Inzwischen waren ihm die Traditionen teuer geworden, als etwas, an das man sich halten konnte, als etwas, das nicht verging, wo alles verging." Dieser Satz spricht durchaus die Wahrheit, aber er weiß es nicht. Und zwar gar nicht mal so sehr im aufgeplusterten Pathos seines Schlusses, sondern vor allem in dem "Inzwischen": Darin bahnt sich die historische Dialektik gegen den Willen des Sprechers ihren Weg. Tradition ist immer etwas, das "inzwischen" wieder im Kurs steht und einem eben darum "teuer" wird.

Kaiser-Mühlecker hat für sein Schreiben viel Anerkennung erfahren. Es ist ihm von der Kritik bescheinigt worden, er sei "der Autor, der ins Zeitlose meißelt" – nicht etwa einer, sondern der. Und Peter Handke rühmt den Kollegen: "Zwischen Stifter und Hamsun sind Sie ein Dritter." Groß ist das allgemeine Bedürfnis, bei Kaiser-Mühlecker eine ungebrochene Linie des Besten der literarischen Überlieferung am Werk zu sehen, das sich freimache von allem aktuellen Schnickschnack.

Doch man fühle der edlen Schlichtheit dieses Buchs einmal auf den Zahn. Natürlich stimmt es, dass das platte Land heutzutage noch platter und trostloser ist als vor fünfzig Jahren, weil die Dörfer ihr bäuerliches Rückgrat verloren haben. Land ist, wo überhaupt nichts mehr los ist. Und das müsste auch einen literarischen Stoff abgeben.

Doch von diesem Neuen als einer Zuspitzung des Alten findet sich in dem Roman sehr wenig. Dass die Leute einander nichts zu sagen haben, war bestimmt schon immer so. Aber heute sagt man einander ganz anders nichts als auf diese spezifisch oberdeutsch-rustikale Weise. Im Übrigen hilft alle inszenierte Sprachlosigkeit nichts, wenn der auktoriale Erzähler ohnehin alles weiß und nicht zögert, es auszuplaudern: "Immer noch lag der gleiche Ausdruck auf seinem Gesicht, den Alexander für einen gelangweilten gehalten hätte, der mit Langeweile jedoch nichts zu tun hatte."

Auch die ökonomisch-sozialen Verhältnisse, wie Kaiser-Mühlecker sie einrichtet, können so nicht funktionieren. Jakob und Alexander wachsen auf einem österreichischen Bauernhof auf, der zuletzt noch drei Kühe und zwei Schweine umfasst – wo gäbe es im Zeitalter der industriellen Landwirtschaft solche Mini-Betriebe, außer als bizarres Relikt? Der Vater verzockt nach und nach den Hof, doch der Großvater verfügt über ein Sondervermögen, von dem er sich jedes Jahr einen neuen Jaguar leistet. Hat das irgendeine psychologische und wirtschaftliche Wahrscheinlichkeit? Diese Jaguare werden im Buch bloß behauptet, sie tauchen kein einziges Mal auf.

Die dargebotene Problem-Palette wirkt weniger altehrwürdig als hoffnungslos veraltet. Alexander, jetzt wohl knapp 30, sollte die Hauptschule besuchen, wollte aber Priester werden und pilgerte zu Fuß ins "Stift", wo er den Abt so rührte, dass der ihm einen Freiplatz gab. Indes wird der begabte Schüler an der geistlichen Berufung irre, als ihn eines Tages das Mädchen Elvira mit ins Stroh nimmt. Das muss ungefähr um das Jahr 2000 gewesen sein. Später verliebt er sich in Lilo, die Frau seines Brigadiers (am Priesteramt gescheitert, geht er zum Militär, weil der dortige Korpsgeist Eigenbrötlern eine Heimstatt bietet), und schwärmt der sich Entziehenden nach: "Gerade noch konnte er das eine Bein der Frau sehen, das in einem Netzstrumpf steckte und über dem sich ein rotes Kleid bauschte, gerade konnte er noch ihr leicht nervöses, schon schweren, schon heftigen Atem in sich tragendes Lachen hören, bevor sich die Tür schloss. (...) Und das rote Kleid mochte zwar ein Ballkleid sein, aber was hatte das zu besagen?" Ja, was? Es ist eine Szene aus dem 19. Jahrhundert, nicht nur was Netzstrumpf und Ballkleid betrifft, sondern auch im Stil.

Man muss diesen Stil betrachten, um dingfest zu machen, was mit diesem Buch nicht stimmt. "Auf der Tanzfläche wirbelten die Tanzenden umher wie Blätter, in die Wind gefahren war ..." Das ist stark inspiriert vom Lied Hoch auf dem gelben Wagen, das der Alt-Bundespräsident Walter Scheel so gern sang. Vom sich abzeichnenden Ruin des Hofs heißt es: "Es war wie bei einem Schlitten, der abwärts fährt, einem Stein, der einen Berg hinabrollt..." Wieder mit Pünktchen, sonst ginge es nicht, und angesichts des schlichten Tatbestands, der gemeint ist, eindeutig überinstrumentiert. "Und während er das dachte, stand ihm zugleich glasklar das Wissen vor Augen, dass er eben Pius’ Verdacht bestätigt hatte, und er spürte die Lunte brennen, die Sekunden ticken: den Wind an dem Kartenhaus rütteln, zu dem er geworden war – oder das er immer schon gewesen war?" Hier mischen sich in unvereinbarer Weise das Bild der drohenden Explosion (starke Kraft) mit dem des Kartenhauses (schwache Kraft mit äquivalenter Wirkung), der Wind muss zudem am Kartenhaus "rütteln", wo dieses Gebilde doch schon beim leisen Hauch einstürzt. (Anstelle der drei Pünktchen tritt hier die rhetorische Frage.)

Wenn man anfängt, mit dem Blick solchen Argwohns auf dieses Buch zu schauen, wird man überall fündig. Satz für Satz präsentiert sich als ein Kartenhaus, an dem man gar nicht allzu sehr rütteln muss, damit es umfällt. Der Stil erweist sich als Gebärde, die eine gewisse Stimmung transportieren soll: Es gibt sie noch, die guten Dinge! Aber das stimmt nicht; und das entscheidende Moment des Irrtums steckt in dem unscheinbaren Wort "noch".

Reinhard Kaiser-Mühlecker: Fremde Seele, dunkler Wald. Roman; S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2016; 301 S., 20,– €, als E-Book 18,99 €