Sie haben gemordet, vergewaltigt, gebrandschatzt, entführt. Haben sich an den sagenhaften Einnahmen aus dem Kokain-Business bereichert und Millionen Kolumbianern das Leben zur Hölle gemacht. 52 Jahre lang wütete in Kolumbien der Bürgerkrieg zwischen linken Farc-Rebellen und rechten Paramilitärs. Er kostete 220.000 Menschen das Leben, sechs Millionen Menschen wurden vertrieben.

Und ausgerechnet diesen Farc-Rebellen will man jetzt milde Strafen, Straffreiheit, ja Privilegien gewähren? Wie muss sich das für jene anhören, die ein Kind in diesem Krieg verloren haben? Die Tag für Tag mit dem Schmerz leben müssen, während irgendwo da draußen der Mörder herumläuft, vielleicht sogar Parlamentarier wird?

Die Kolumbianer entschieden am Sonntag: Der Preis ist zu hoch. Präsident Juan Manuel Santos hatte sein Volk zum Referendum über das historische Friedensabkommen mit den Rebellen der Farc-Guerilla gebeten. Die meisten Kolumbianer gingen nicht zur Abstimmung, der Rest stimmte mit einem Vorsprung von gerade mal 54 000 Stimmen: No! Der Präsident erklärte daraufhin: Der Waffenstillstand bleibe in Kraft, es werde weiterverhandelt. Das Abkommen hat noch eine Chance.

Die Kolumbianer sind mit ihrem Ringen nicht allein. Den Gegensatz "Frieden oder Gerechtigkeit" mussten schon viele Gesellschaften ausverhandeln. Er hat die Deutschen 1945 genauso beschäftigt wie die Südafrikaner nach dem Ende der Apartheid. Und eines Tages werden sich die Syrer dem zu stellen haben.

Vielen Kolumbianern erschien das Abkommen ungerecht. Die Übergangsjustiz sieht eine Amnestie für einfache Mitglieder der Rebellengruppe vor. Jenen Anführern, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verantworten haben – dazu gehören Mord, Entführung, Vergewaltigung und die Rekrutierung von Kindersoldaten –, drohen im Falle eines Geständnisses nur fünf bis acht Jahre "effektive Beeinträchtigung ihrer Freiheit". Was genau das heißt, wird ein besonderes Tribunal entscheiden.

Der damalige Präsident Álvaro Uribe Vélez hatte schon früher mit den Paramilitärs ein Friedensabkommen ausgehandelt – deshalb ist es so heikel, dass er sich jetzt zum Wortführer all jener erhob, die das Friedensabkommen ablehnen. Warum schenkt man der kriegsmüden Farc so viel?, fragen sie. Denn im Gegenzug dafür, dass die 15.000 Rebellen ihre Waffen abgeben und aus dem Narco-Business aussteigen (viele bezweifeln, dass das wirklich alle tun werden), soll sich die Farc in eine reguläre politische Partei verwandeln. Und zwar eine, die besondere Privilegien genießt. In den nächsten beiden Wahlen soll sie automatisch eine Mindestanzahl von Sitzen erhalten – und zwar unabhängig vom Wahlergebnis.

Wem ist zu verübeln, das empörend und unmoralisch zu finden? Wem ist zu verdenken, Gerechtigkeit für den Mord an seinem Sohn, seiner Tochter zu verlangen?

Niemandem. Und doch: Frieden und Wandel haben ihren Preis. Vor allem dann, wenn jene, denen etwas abgerungen werden soll, über Waffen und Einkünfte verfügen. Denn kein Rebell und kein Diktator wird sich selbst das eigene Grab schaufeln. Keiner wird dazu bereit sein, sich und die Seinen zu einem Leben im Knast zu verdammen.

Beispiel Spanien. Nach dem Tod des Diktators Francisco Franco im Jahr 1975 erklärten sich seine Anhänger zum demokratischen Übergang bereit – wenn sie nicht strafrechtlich verfolgt würden.

Beispiel Südafrika. Nach dem Ende der Apartheid setzte Nelson Mandela 1996 die Wahrheitskommission ein. Den Angeklagten wurde Amnestie zugesagt, wenn sie ihre Verbrechen vor der Kommission gestanden.

Beispiel Myanmar. Bevor Than Shwe, der oberste Führer der Militärjunta, im Jahr 2011 zurücktrat und damit demokratische Reformen ermöglichte, sicherte er sich und seinen Militärs Straffreiheit zu.

Die Liste ließe sich fortsetzen. Die Fälle sind sehr unterschiedlich, haben aber Gemeinsamkeiten. Die Deals waren alles andere als perfekt. In allen Ländern beklagt man, dass die Amnestie eine Aufarbeitung der Vergangenheit behindert habe. Und doch war das, was danach kam, besser als das, was davor war. Ungerechtigkeit war der Preis für den Wandel. Vergangenheit wurde der Zukunft geopfert.

Das aber kann nicht heißen, dass vieles verschwiegen und verdrängt wird und – wie im Fall von Spanien – die Wunden erst Jahrzehnte später heilen können. Es gibt kein Verzeihen ohne reden.

