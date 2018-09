Inhalt Seite 1 — Berühmtheit ist ihm wurscht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein ausgemergelter Nackter mit überlangen Beinen steht neben einer hockerartigen Stellage. Posiert er nur? Deutet seine klauenhaft anmutende Hand auf seinen Nabel? Oder weist sie, wie in Dürers Federzeichnung Selbstbildnis als Melancholiker, auf die Milz? Bernard Buffets Autoportrait von 1949 hängt in der Ausstellung Rendezvous der Künstler. Meisterwerke aus der Sammlung Helmut Klewan im Augsburger Schaezlerpalais direkt gegenüber Alberto Giacomettis Bronze La cage ("Der Käfig") von 1949/50. Beide Werke entstanden in der existenzialistisch gestimmten Nachkriegszeit, und der junge Buffet galt damals als ihr erfolgreichster Exponent, dessen dürre Gestalten die Fremdheit und Sinnlosigkeit des Daseins auszudrücken schienen. Eine Zeit lang sah es sogar so aus, als ob Buffet, der Shootingstar, Picasso überrunden würde. Doch Ende der fünfziger Jahre häufte sich die Kritik an seiner Vielproduktion und seinen nur noch als Attitüde empfundenen Darstellungen der Tristesse. Danach war Buffet kein Thema mehr.

Doch vom Kunstbetrieb erhobene Tabus haben den Ex-Galeristen Helmut Klewan noch nie geschreckt. Und so ist schon die Gegenüberstellung der beiden Werke bezeichnend für seine unangepasste Art des Sammelns. In Augsburg werden jetzt 160 Werke aus seinem Besitz gezeigt, den eindrucksvollen Auftakt machen die fast durchweg kleinformatigen Bronzen und die grauen Bilder Giacomettis. Dass Klewan eines der größten Giacometti-Konvolute im deutschsprachigen Raum hat, wissen Kenner. Auch seine generelle Sammelleidenschaft ist kein Geheimnis.

Manche Kunsthändler schätzen bei sich daheim bilderfreie Wände. Nicht so Helmut Klewan. Wer seine große Münchner Wohnung betritt, fühlt sich in ein überbordend bestücktes kunst- und wunderkammerartiges Domizil versetzt, in dem sich die Werke von Großmeistern der Moderne, aber auch Schräges und Amüsantes aneinanderreihen, mal in Petersburger Hängung, mal auf Sockeln, Tischen und Regalen platziert. Fast dreißig Jahre lang hatte er, ein bekennender Österreicher, die Kunst der österreichischen Avantgarde und der klassischen Moderne in der Wiener Dorotheergasse, dann auch in Münchens nobler Maximilianstraße – seinerzeit Schauplatz einer lebendigen Galerienszene mit internationaler Ausstrahlung – und schließlich im Gärtnerplatzviertel präsentiert.

Man geht davon aus, dass Händler nach ihrem Rückzug aus dem Geschäft versuchen, einen Teil ihrer unverkauften Kunst diskret und notfalls auch billiger zu veräußern. Anders Helmut Klewan. Kaum hatte er 1999 seine Galerie aufgegeben, begann er, seinen Bestand zu ergänzen und nun systematisch zu sammeln. Für die meisten reichen Sammler, die – so Klewans sanft sarkastischer Kommentar – mit den Ohren sammeln, geben prominente Namen den Ausschlag. In diese Künstler wird investiert, und es reicht schon, sich zwanzig von ihnen zuzulegen: Koons etwa, Warhol, Richter, Baselitz oder bei Gelegenheit auch einen Picasso. Zwangsläufig explodieren da die Preise. Selbst abstrakte Fingerübungen von Gerhard Richter, konstatiert Klewan, würden heute wie Devotionalien zu sechsstelligen Euro-Preisen gehandelt.

Ihn hingegen interessiere nicht das Etikett "Berühmtheit", "die ist mir wurscht", sondern die künstlerische Originalität eines Werks. Oder aber seine Intensität und der Kontext, in dem es entstanden ist. Dafür spricht schon der Werkkomplex von über 1.000 Schriftsteller- und Künstlerporträts in seiner Sammlung. Da zeichnet Rudolf Schlichter Ernst Jünger als asketische Erscheinung mit Kurzhaarschnitt und George Grosz den dichtenden Satiriker Walter Mehring als intellektuellen Anzugträger mit Zigarette. Dass sich Klewan bei diesem Zusammentreffen schöpferischer Geister des 20. Jahrhunderts nicht starr an die Zeitgrenze hält, macht durchaus einen Reiz der Ausstellung aus. So hat auch Voltaire in Gestalt einer Bronzestatuette – das Werk des Zeitgenossen Jean François Rosset – seinen Auftritt, und Balzac gesellt sich als kleine Bronzebüste von Rodin hinzu.