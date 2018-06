Belletristik

01 (NEU) Joanne K. Rowling u.a.: Harry Potter und das verwunschene Kind. Carlsen; 19,99€

02 (01) Elena Ferrante: Meine geniale Freundin. Suhrkamp; 22,– €

03 (02) Charlotte Link: Die Entscheidung. Blanvalet; 22,99 €

04 (05) Joanne K. Rowling u. a.: Harry Potter and the Cursed Child. Little; 19,99 €

05 (NEU) Cody McFadyen: Die Stille vor dem Tod. Lübbe; 22,90 €

06 (03) Matthias Brandt: Raumpatrouille. Kiepenheuer & Witsch; 18,– €

07 (NEU) Cornelia Funke: Drachenreiter – Die Feder eines Greifs. Dressler; 18,99 €

08 (04) Arne Dahl: Sieben minus eins. Piper; 16,99 €

09 (06) Jean-Luc Bannalec: Bretonische Flut. Kiepenheuer & Witsch; 14,99 €

10 (NEU) Lori Nelson Spielman: Und nebenan warten die Sterne. Fischer Krüger; 14,99 €

Sachbuch

01 (01) Stefanie Stahl: Das Kind in dir muss Heimat finden. Kailash/Sphinx; 14,99 €

02 (02) Yael Adler: Haut nah. Droemer/Knaur; 16,99 €

03 (06) Peter Wohlleben: Das geheime Leben der Bäume. Ludwig; 19,99 €

04 (05) Matthias Riedl u. a.: Die Ernährungs-Docs. ZS Verlag; 24,99 €

05 (NEU) Bruce Springsteen: Born to Run. Heyne; 27,99 €

06 (...) A. Fleck, S. Vössing: Die 50 gesündesten 10-Minuten-Rezepte. Becker-Joest-Volk; 24,95 €

07 (09) Christian Jarrett: Psychologie in 30 Sekunden. Bielo; 7,95 €

08 (08) Giulia Enders: Darm mit Charme. Ullstein; 16,99 €

09 (04) Peter Wohlleben: Das Seelenleben der Tiere. Ludwig; 19,99 €

10 (NEU) Guinness World Records 2017 Hoffmann und Campe; 22,99 €