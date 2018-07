Dass der Weltraum ein überaus fantastischer Ort ist, haben Star Trek und Star Wars hinreichend bewiesen. Und seit dem Kinohit Gravity wissen wir auch, dass Weltraumschrott sehr gefährlich sein kann. Gelegentlich stürzt etwas davon auf die Erde und kracht in die Häuser von Marketingexperten, die das Zeug umgehend weiterverkaufen. Als neueste Errungenschaft aus der Weltraumforschung.

Antihaftbeschichtete Bratpfannen wurden angeblich irgendwo in der Umlaufbahn erfunden oder getestet, ebenso wie Infrarotfieberthermometer, Matratzen, Zahnspangen, Laufschuhe und die Wilson-Ultra-500-Golfbälle. Möbelhäuser verkaufen ungezählte und "von der Raumfahrt inspirierte" Leuchten, was, wie bei Designern üblich, von den flackernden Neonröhren des ersten Alien-Schockers bis zur funkelnden Trauerweide bei Avatar so ziemlich alles bedeuten kann. Die Tiefen des Alls sind unergründlich.

Doch manch dunkler Geist wird selbst von schwächster Funzel erleuchtet. So verkauft der Versand Pro-Idee ernsthaft "kerzenbetriebene LED-Leuchten". Auch dahinter steckt, na klar, "Technologie aus der Raumfahrt (z. B. Mars-Rover Curiosity)". Man stülpt das Hightechteil einfach über ein gewöhnliches Teelicht, dessen Hitze dann in Strom umgewandelt wird, der wiederum einige LEDs zum Leuchten bringt. Diese glimmen ähnlich hell wie das Teelicht selbst und erlöschen, sobald das Teelicht ausgeht. Mit 149 Euro ist das Ding kein Schnäppchen, aber es ist gut zu wissen, dass die Marsmissionen nicht vergebens waren. Fällt bei der bevorstehenden Besiedlung des Roten Planeten der Strom aus, müssen wir nur in der nächsten Ikea-Filiale eine Großpackung Teelichter kaufen – und schon kann die Menschheit wieder einen großen Schritt nach vorne machen. SpaceX-Gründer Elon Musk fordert ja schon lange, dass wir die Erde verlassen. Der Mann hat recht. Aber den Weltraumschrott, den lassen wir besser hier.