Am 3. Oktober regnet es, die Leipziger Kleinmesse, unser Traditionsrummel, füllt sich nur spärlich. Am Ende des Platzes am Cottaweg stehen die Trainingsanlagen von RB Leipzig, durch die Lücke, in der sich sonst immer das Riesenrad drehte, kann man das große Logo der geflügelten Bullen sehen. Als Kind war ich oft hier. Zwei große Straßen aus Buden und Fahrgeschäften zogen sich weit über den Platz. Schon von Weitem hörte man das Dudeln der Rummelmusik, glückliches Schreien, die Geräusche der Fahrgeschäfte ... Heute ähnelt die Kleinmesse einer Wagenburg. Ist der Rummel vom Aussterben bedroht? Ist die Kleinmesse bald nur noch eine Erinnerung?

Einer der Schausteller erzählt, wie er im Oktober 89 mit seinem Geschäft auf einem Rummel in Bitterfeld stand, wo immer viel los war, die Arbeiter der Chemiefabriken suchten die Abwechslung. Und schon bald sprach es sich rum. In Leipzig passierte was, montags, und man fuhr hin, um zu schauen, wie die Menschen über den Ring zogen. Wo ist das Riesenrad?, will ich wissen. In Magdeburg, höre ich, da steht’s auf einem anderen Rummel, die Kleinmesse schrumpft von Jahr zu Jahr, aber dennoch geht es weiter.

Clemens Meyer geboren 1977, Schriftsteller, lebt im Osten Leipzigs. Zuletzt erschien sein Roman Im Stein.

Hinter den Buden, wo die Wohnwagen der Schausteller stehen, treffe ich den legendären Morta Mortales, der einst mit seinem Motorrad in einer Gitterkugel, dem Globus, mit anderen Fahrern herumraste, motorisierte Artisten, Schausteller in der siebten Generation. Die Zeiten sind härter, aber es geht weiter. So höre ich es von vielen Schaustellern, die Faszination Rummel wird bleiben. Und auch an diesem 3. Oktober, fernab der großen Debatten und Aufmärsche, sitzen wir an den Bierständen, fahren wir Geisterbahn, vertreiben wir die Tristesse im Autoscooter. Die Kleinmesse lebt, vor allem in der Erinnerung, aber auch im Herbst 2016.