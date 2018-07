Papst Franziskus fährt am Reformationstag nach Lund. Wo soll er auch sonst hin? Nach Wittenberg, wo die Reformation mit Luthers Thesenanschlag Fahrt aufgenommen hat? Nach Berlin, wo die Protestanten am 31. Oktober 2016 ihr 500. Reformationsjubiläum einläuten? Sicher nicht. Franziskus fährt ins schwedische Lund, wo vor 70 Jahren der Lutherische Weltbund gegründet wurde. Dort kann er auf Augenhöhe ins Gespräch kommen und Gottesdienst feiern – so von Weltkirche zu Weltkirche.

Mit ihrem sächsischen Start-up sind die Lutheraner zwischenzeitlich zum global agierenden Konzern angewachsen. Das Headquarter liegt im schweizerischen Genf, knapp 70 Millionen Christinnen und Christen bekennen sich weltweit zu Luthers Lehre. Ein Zahlenraum, mit dem auch ein Papst etwas anfangen kann. Franziskus steht immerhin 1,2 Milliarden Gläubigen vor, was will er da bei den lutherischen Dependancen in Deutschland, wo nur noch jeder siebte Lutheraner lebt?

Wichtiger als die bloße Zahl der Anhänger aber ist für die katholische Kirche die Wahrung der Ebenen. Ein Papst verhandelt mit Päpsten oder – wenn in Ermangelung gleichrangiger Repräsentanten nötig – mit papstähnlichen Geistlichen. Alle Hoffnungen (oder Befürchtungen), das Oberhaupt der katholischen Kirche würde 2017 nach Deutschland kommen, sind deshalb unbegründet, hat er doch seine Manager vor Ort, in Person: Reinhard Kardinal Marx.

Der hat soeben zusammen mit seinem evangelischen Kollegen Heinrich Bedford-Strohm ein gemeinsames Wort der Versöhnung veröffentlicht. "Erinnerung heilen – Jesus Christus bezeugen" heißt es. Der EKD-Ratsvorsitzende und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz stoßen damit einen Prozess an, der sich an der Aufarbeitung der Apartheid in Südafrika orientiert. "Der Blick in die Geschichte legt offen, was Christen einander an Leid und Verletzungen angetan haben. Das erschüttert und beschämt uns", heißt es in dem Dokument.

Damit meinen der Bischof und der Kardinal nicht sich selbst, die beiden verstehen sich prächtig. Versöhnen müssen sie sich nicht miteinander, sondern ihre Kirchen. Doch 500 Jahre nach der Reformation steht ihnen dabei ein zusätzliches Hindernis im Weg: Sie müssen ihren Kirchenmitgliedern erst noch erklären, was sie überhaupt trennt. Fragt man Protestanten, was sie von Katholiken unterscheidet, fällt ihnen die rigide Sexualmoral ein, Verhütung, Homosexualität, vielleicht noch die Jungfrauengeburt. Fragt man Katholiken, was sie von Protestanten unterscheidet: dass sie keine Katholiken sind. Die Zahl derer, die auf ein Problem bei der Abendmahlsliturgie kämen, geht auf beiden Seiten gegen null. Ebenso die Zahl derer, die in Franziskus’ Besuch in Lund ein Ereignis von weltpolitischer Bedeutung erkennen.

Zur Versöhnung gehört Demut. Man könnte auch von Anerkennung des eigenen Bedeutungsverlustes sprechen. Diesen erleiden die sogenannten Großkirchen zusammen. Sie eint der Niedergang. Wenn sie in Zukunft überhaupt noch etwas zu sagen haben wollen, bleibt ihnen nur, mit einer Stimme zu sprechen. Die Lutheraner müssen dafür ihren heiligen Luther vom Sockel schubsen und hin und wieder seinen Judenhass erwähnen. Die Katholiken müssen den Protestanten zum Reformationsjubiläum entgegenkommen. Zum Beispiel in Lund. Zum Glück nicht alle. Es reicht, wenn der Papst hinfährt.