Drei Beobachtungen der vergangenen Woche. Erstens: Eine Ratte rennt durchs Portugiesenviertel. Zweitens: Eine Ratte schwimmt in der Alster (woraufhin man vom Vorhaben Abstand nimmt, dort selber zu schwimmen). Drittens: Eine tote Ratte liegt auf dem Fahrradweg. Fragt sich: Ist diese Häufung Zufall – oder hat Hamburg eine Rattenplage? War nicht erst zu lesen, milde Winter begünstigten die Vermehrung der Tiere, von denen ein Paar bis zu 500 Junge im Jahr bekommen kann, 500 (!) Seuchen und Krankheiten übertragende Junge? Und wenn ein milder Winter die Biester so richtig in Vermehrungslaune bringt: Muss dann die vergangene gar nicht kalte Jahreszeit nicht eine enorm aphrodisierende Wirkung gehabt haben? Wenn also der nächste Winter wieder nicht kalt wird und es stimmt, dass es derzeit etwa so viele Ratten wie Menschen gibt ...

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 42 vom 6.10.2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Anruf bei Rico Schmidt von der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz: Herr Schmidt, wie wollen Sie die Bevölkerung dieser Stadt schützen? Keine Panik, sagt Schmidt, dazu bestehe kein Anlass. Die Rattenpopulation sei "unauffällig". Die Zahl der Rattensichtungen – Ratten sind meldepflichtig, stärkerer Rattenbefall wird bekämpft – sei nicht gestiegen. Im Gegenteil: Im vergangenen Jahr waren es 1200, im Jahr davor 1500, davor 1000. Auch 2016 zeichne sich kein Trend ab. Und was den geburtenfördernden Effekt milder Winter angehe: Die meisten Ratten lebten in der Kanalisation, "und da haben sie es immer muckelig, egal wie kalt es draußen ist".

So bekämen wir Menschen von den Ratten wenig mit, sagt Schmidt. Außer sie kämen raus, dorthin, wo sie Nahrung fänden. "Müll ist das Problem Nummer eins", sagt Schmidt. Ins Gebüsch gekippte Fleischreste, Kekse, die Kinder in Planten un Blomen liegen lassen. Speiseabfälle, die Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft durchs Fenster entsorgen oder den Nagern hinlegen, weil sie diese für Hamster halten. "Es gab dort Kinder, die Ratten angefüttert haben", sagt Schmidt. Auch beim Taubenfüttern bleibe oft etwas liegen für die Ratten. Aber wie gesagt: Anzeichen für einen Anstieg der Gesamtpopulation gebe es nicht.

Mag sein. Bleibt einem Behördenvertreter etwas anderes übrig, als zu beruhigen?

Elbvertiefung Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden. Jetzt anmelden

Also noch ein Anruf. Bei Ulli Limberts, Vorsitzender im Landesverband Nord der deutschen Schädlingsbekämpfer. "Nein", sagt Lim berts, "eine verstärkte Population von Ratten, da kann ich definitiv Nein sagen." Aber genauere Zahlen gebe es nicht. Nur: Dass die Kopfzahl der Ratten der der Menschen entspräche, sei nichts als ein Mythos.

Wer die Biester aber nicht zu nah bei sich haben wolle, sagt Limberts, der solle Müllsäcke nicht allzu lange vor der Tür abstellen. Und nicht nur das. Ratten folgten der Spur, und daran dächten viele Leute leider nicht, sagt Limberts und rät deswegen: "Lebensmittel nicht die Toilette herunterspülen!"