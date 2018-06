Wenn Wolfgang Schäuble an diesem Donnerstag in Washington auf seine Kollegen aus den führenden Wirtschaftsnationen trifft, dann werden sie sich gegenseitig versichern, die Welt gemeinsam ein wenig besser gemacht zu haben. Die Finanzminister der G20-Staaten haben kürzlich ein Abkommen unter Dach und Fach gebracht, das internationalen Steuertricksern das Handwerk legen soll und das in Washington nun noch einmal gefeiert wird. Bisher können grenzüberschreitende Unternehmen ihre Gewinne vergleichsweise einfach in Länder mit niedrigen Steuern verlagern, um Geld zu sparen. Diese Praxis soll die neue Vereinbarung nun beenden.

Hinter den Kulissen allerdings ist es mit der Einigkeit nicht weit her. Denn längst hat eine Schlacht um die Verteilung des weltweiten Steueraufkommens begonnen, die gerade Deutschland verlieren könnte.

Es geht um gewaltige Summen. Nach Schätzungen der Industrieländerorganisation OECD gehen den Staaten jährlich zwischen 100 und 240 Milliarden Dollar verloren, weil die Unternehmen Unterschiede in den nationalen Steuergesetzen geschickt ausnutzen. Sie verrechnen beispielsweise konzerninterne Leistungen so, dass am Ende in Ländern mit vergleichsweise hohen Steuersätzen kaum mehr Gewinne übrig bleiben. Ins Visier der Fahnder sind dabei besondersTechnologiefirmen wie Google, Apple oder Amazon geraten, deren umstrittene Steuerpraktiken in vielen Ländern für öffentliche Empörung gesorgt haben.

Deshalb wollen sich die Steuerbehörden künftig unter anderem gegenseitig darüber informieren, wie sie grenzüberschreitende Unternehmen besteuern – mit dem Ziel, dass die Firmen dort ihre Steuern zahlen, wo sie auch wirtschaftlichen Mehrwert erzeugen. In Deutschland hat das Bundeskabinett schon im Sommer einen entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen, der – in den Worten Schäubles – für eine "faire und leistungsgerechte Besteuerung der Konzerne" sorgen soll.

Was Schäuble nicht sagt: Wer am Ende davon profitiert, lässt sich überhaupt noch nicht abschätzen. Für den deutschen Fiskus sind die Zahlungen der Internetgiganten vergleichsweise unbedeutend – selbst wenn diese Unternehmen künftig in Deutschland mehr bezahlen würden. Denn auf der anderen Seite haben hierzulande viele Unternehmen ihren Sitz, die bislang ihre Gewinne im Ausland erzielen und diese trotzdem im Inland versteuern. Die deutsche Autoindustrie etwa zahlt nach Schätzungen des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) mehr Steuern im eigenen Land als im Rest der Welt – obwohl von deutschen Herstellern im Ausland inzwischen fast doppelt so viele Personenwagen produziert werden wie im Inland.

Noch lassen sich die Auswirkungen der neuen Regeln nicht exakt abschätzen. Doch die deutsche Industrie ist alarmiert und warnt davor, dass vor allem die aufstrebenden Volkswirtschaften Asiens und Lateinamerikas, aber auch viele Entwicklungsländer einen höheren Anteil am weltweiten Steueraufkommen einfordern werden. Das wiederum könnte dazu führen, dass die Bundesregierung im Gegenzug die Steuern für Unternehmen erhöht, damit Deutschland keine Einnahmeausfälle erleidet.

Die Steuerbehörde der chinesischen Provinz Jiangsu jedenfalls hat bereits angekündigt, sich die Steuerpraktiken dort tätiger Unternehmen genauer anzusehen – ein Vorgehen, das nach Einschätzung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner auf einen "aggressiveren" Kurs der dortigen Behörden schließen lässt. Unabhängige Experten stützen diese Einschätzung. Wenn Unternehmen künftig mehr Steuern in den Absatzmärkten zahlen müssen, könnte ausgerechnet die Exportnation Deutschland mit ihren zahlreichen Konzernzentralen "der größte Verlierer sein", sagt Clemens Fuest, Präsident des Münchner ifo Instituts und einer der weltweit führenden Steuerökonomen.

Der Streit um die Steuerzahlungen der deutschen Exportfirmen ist nur ein Beispiel für das weltweite Ringen um das große Geld. Letztlich geht es auch in der Auseinandersetzung um Steuervergünstigungen für den Technologiekonzern Apple in Irland um die Frage, wo die Unternehmen ihre Steuern bezahlen. Die Europäische Kommission hat argumentiert, dass Apple auf seine in Irland verbuchten Gewinne aus Erlösen in mehreren Dutzend Ländern über Jahre hinweg zu wenig Steuern bezahlt habe und deshalb bis zu 13 Milliarden Euro nachzahlen müsse. Die amerikanische Regierung hingegen sagt, die Europäer würden damit von Apple Steuern einfordern, die eigentlich ihr zustünden.

Tatsächlich profitiert Apple von einer Besonderheit des amerikanischen Steuerrechts: Unternehmen aus den USA müssen ihre im Ausland anfallenden Gewinne erst versteuern, wenn sie das Geld zurück in die Heimat bringen. Bis dahin gilt die Steuerschuld als gestundet. Die EU vermutet nun, dass die Amerikaner das im Fall Apple ausnutzen, um dem Unternehmen Vorteile zu verschaffen. Sie will die Steuern deshalb selbst eintreiben, was in Washington als Angriff auf die amerikanische Steuerhoheit gewertet wird.

Es ist kein Zufall, dass solche Konflikte gerade jetzt eskalieren. In der Vergangenheit war es selbst für Experten fast unmöglich, die grenzüberschreitenden Finanzbeziehungen der Unternehmen nachzuvollziehen. Doch weil Enthüllungsplattformen immer neue Details ins Netz stellen und die Staaten ihre Firmen zu mehr Transparenz verpflichten, werden die Geldströme sichtbarer. Dass jedes Land sich seinen Anteil daran sichern will, ist vermutlich nicht zu verhindern – und auch eine Form der Globalisierung.